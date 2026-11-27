Wahlkampfthemen sind vor allem die Wohnungskrise, Korruptionsvorwürfe gegen das Umfeld der Regierung, Migration und ein Zugunglück, nach dem der Verkehrsminister zurücktrat. Wirtschaftlich relevant ist, dass Spanien seit 2023 keinen neuen Haushalt beschlossen hat und die Regierung per Dekret regiert. Allein im vergangenen Monat wurden nach Berichten über 1,5 Milliarden Euro an neuen Sozialmaßnahmen beschlossen, darunter rund 820 Millionen Euro für verletzliche Familien, 426 Millionen Euro für Wohnungsbeihilfen und 221 Millionen Euro für Katastrophenopfer. Finanziert werden sie teils aus einer Reserve von 3,96 Milliarden Euro.

Die Finanzaufsicht AIReF hat darauf hingewiesen, dass im Vorjahr 71 Prozent dieser Reserve für wiederkehrende Kosten ausgegeben wurden, und warnt, zusätzliche Ausgaben könnten die mit der EU vereinbarten Grenzen gefährden. PP-Chef Alberto Núñez Feijóo hat eine vollständige Prüfung der Staatsfinanzen angekündigt. Ökonomen des Instituts Fedea sehen kurzfristig keine Belastung der Staatsschulden, weil Steuereinnahmen und EU-Gelder die Maßnahmen deckten; mehrjährige Zusagen könnten aber die nächste Regierung belasten.