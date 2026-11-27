Die Spanien-Wahl am Sonntag, 29. November 2026, könnte die Regierung von Pedro Sánchez nach mehreren Jahren ohne reguläres Budget beenden – oder verlängern. In den meisten privaten Umfragen liegt die konservative Volkspartei PP vorn und käme zusammen mit der rechten Vox auf rund 190 bis 205 der 350 Sitze, die staatliche Umfrage CIS sieht dagegen die Sozialisten (PSOE) mit 134 bis 143 Sitzen vorn und PP plus Vox bei höchstens 171. Für Anleger stehen der IBEX 35, spanische Banken wie die Banco Santander Aktie (ISIN ES0113900J37) und spanische Staatsanleihen im Fokus; ein verlässlicher Kursimpuls lässt sich vor dem Wahltag allerdings nicht ableiten.
Spanien-Wahl am Sonntag: PP vorn, CIS widerspricht – was steht für IBEX 35 und Banken auf dem Spiel?
Vor der Spanien-Wahl am 29. November liegt die konservative PP in den meisten Umfragen vorn, doch die staatliche CIS-Umfrage sieht die Sozialisten stärker. Was Anleger über Sitzverteilung, Haushalt ohne Budget und die Folgen für IBEX 35, Banken und Staatsanleihen wissen müssen.
Spanien-Wahl
Wer liegt in den Umfragen zur Spanien-Wahl vorn?
Die Lage ist widersprüchlich. Die Umfragen im Überblick:
Sigma Dos (Feldarbeit 3. bis 11. November): PP 30,8 Prozent, PSOE 25,3 Prozent, Vox 19,6 Prozent; PP und Vox zusammen 50,4 Prozent und 189 bis 202 Sitze.
PF Global (15. bis 17. November, Fehlermarge 2,6 Punkte): PP 29,5 Prozent, PSOE 27,2 Prozent, Vox 19,6 Prozent. Der Abstand ist laut Auswertung zu klein, um ihn zu bewerten.
40dB (Medienbericht vom 19. November): PP 31,5 Prozent, PSOE 30,3 Prozent, Vox 18 Prozent.
Durchschnitt von 15 Instituten (Stand 12. November): PP 31,5 Prozent, PSOE 26,7 Prozent, Vox 19,1 Prozent.
CIS (Veröffentlichung 12. November, Feldarbeit 7. bis 30. Oktober, rund 45.000 Interviews): PSOE 134 bis 143 Sitze, PP 98 bis 106, Vox 57 bis 65.
Zur Einordnung: Bei der Wahl 2023 kamen die PP auf 137 Sitze, die PSOE auf 121 und Vox auf 33. Die Umfrage des CIS gilt als Ausreißer, ihre Verlässlichkeit wird von PP, Vox und Politikwissenschaftlern angezweifelt. Die Linke tritt diesmal als Bündnis Frente Amplio an, die frühere Sumar-Liste gibt es als eigene Liste nicht mehr. Für die absolute Mehrheit sind 176 Sitze nötig; Koalitionsbildung und die Rolle der Regionalparteien dürften nach dem Wahltag den Zeitplan bestimmen.
Aus Sicht der Redaktion ist deshalb alles zwischen einer rechten Mehrheit, einer Blockade und einer knappen Fortsetzung der bisherigen Regierung denkbar.
Wirtschaft und Haushalt
Was bedeutet die Spanien-Wahl für Haushalt, Staatsfinanzen und Konjunktur?
Wahlkampfthemen sind vor allem die Wohnungskrise, Korruptionsvorwürfe gegen das Umfeld der Regierung, Migration und ein Zugunglück, nach dem der Verkehrsminister zurücktrat. Wirtschaftlich relevant ist, dass Spanien seit 2023 keinen neuen Haushalt beschlossen hat und die Regierung per Dekret regiert. Allein im vergangenen Monat wurden nach Berichten über 1,5 Milliarden Euro an neuen Sozialmaßnahmen beschlossen, darunter rund 820 Millionen Euro für verletzliche Familien, 426 Millionen Euro für Wohnungsbeihilfen und 221 Millionen Euro für Katastrophenopfer. Finanziert werden sie teils aus einer Reserve von 3,96 Milliarden Euro.
Die Finanzaufsicht AIReF hat darauf hingewiesen, dass im Vorjahr 71 Prozent dieser Reserve für wiederkehrende Kosten ausgegeben wurden, und warnt, zusätzliche Ausgaben könnten die mit der EU vereinbarten Grenzen gefährden. PP-Chef Alberto Núñez Feijóo hat eine vollständige Prüfung der Staatsfinanzen angekündigt. Ökonomen des Instituts Fedea sehen kurzfristig keine Belastung der Staatsschulden, weil Steuereinnahmen und EU-Gelder die Maßnahmen deckten; mehrjährige Zusagen könnten aber die nächste Regierung belasten.
Börse und Anleger
Wie könnte die Spanien-Wahl IBEX 35, Bankaktien und Staatsanleihen bewegen?
Spanische Aktien profitieren seit Jahren vom Banken- und Versorgersektor. Zur Wahl sind für Anleger vor allem drei Fragen relevant: Wie stabil ist die nächste Regierung, wie geht sie mit sektorspezifischen Abgaben und Regulierung um, und bleibt Spaniens Haushaltsdisziplin glaubwürdig. Betroffen sein können Banken wie die Banco Santander Aktie, Versorger wie die Iberdrola Aktie, Infrastruktur wie die Aena Aktie (Staat als Großaktionär) und Konsumwerte wie die Inditex Aktie. Konkrete Wahlprogramme zu Bank- oder Energiesteuern konnten wir in den ausgewerteten Quellen nicht belegen; das bleibt eine Lücke.
Aus Sicht der Redaktion spricht aus den Umfragen vor allem ein Risiko: Eine unklare Mehrheit könnte die Regierungsbildung verzögern. Am Montag, 30. November, reagieren IBEX 35 und Staatsanleihen erstmals auf das Ergebnis.
|Umfrage
|PP
|PSOE
|Vox
|PP + Vox
|Sigma Dos
|126–132
|103–108
|63–70
|189–202
|NC Report
|–
|102–104
|–
|201–205
|CIS
|98–106
|134–143
|57–65
|höchstens 171
|Wahl 2023 (Ist)
|137
|121
|33
|170
Mehrheit: 176 von 350 Sitzen. Angaben als Spannen; Stand der jeweiligen Veröffentlichung.
Quelle: Sigma Dos, NC Report, CIS; Medienberichte vom 9.–19.11.2026
Ausblick
Wie geht es nach der Spanien-Wahl weiter?
Am Sonntagabend liegen erste Ergebnisse vor, am Montag öffnet der IBEX 35. Anschließend beginnen Sondierungen; je nach Sitzverteilung entscheiden Regionalparteien wie ERC, Junts, PNV oder EH Bildu über Mehrheiten. Für Anleger relevant bleiben außerdem die nächsten Termine der Euro-Zone: die Inflationsdaten der Eurozone am 1. Dezember und die EZB-Sitzung am 17. Dezember.
Häufige Fragen zur Spanien-Wahl
Wann ist die Spanien-Wahl 2026? Am Sonntag, 29. November 2026.
Wie viele Sitze braucht man für die Mehrheit? 176 von 350 Sitzen im Abgeordnetenhaus.
Wer führt in den Umfragen? Die meisten privaten Umfragen sehen die PP vorn, die staatliche CIS-Umfrage die PSOE.
Was bedeutet die Wahl für die Börse? Ein klarer Kursimpuls ist nicht belegt; der IBEX 35 und spanische Staatsanleihen reagieren frühestens am Montag auf das Ergebnis.
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