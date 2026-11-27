Die Inflation in Spanien gibt im November kräftig nach: Die Teuerungsrate sinkt auf 4,1 Prozent, nach 4,9 Prozent im Oktober und 5,0 Prozent im September. Ökonomen hatten im Schnitt nur mit einem Rückgang auf 4,7 Prozent gerechnet. Für die Märkte kommt die Zahl an einem Tag, an dem sich Anleger ohnehin auf die EZB-Sitzung im Dezember einstellen.
Spanien: Inflation sinkt überraschend stark auf 4,1 Prozent - Santander und BBVA im Fokus: Wackelt die EZB-Zinserhöhung im Dezember?
Spaniens Inflation fällt im November auf 4,1 Prozent und damit deutlich stärker als erwartet. Was der Rückgang für die EZB-Zinserhöhung im Dezember sowie für Santander, BBVA und Iberdrola bedeutet.
Der Auslöser
Warum die Inflation in Spanien so deutlich fällt
Hauptgrund sind nach den Angaben der Statistiker billigere Kraftstoffe. Im November gilt in Spanien ein staatlicher Rabatt von 20 Cent je Liter Benzin und Diesel, Teil des jüngsten Entlastungspakets der Regierung für Haushalte und Unternehmen. Dazu kommt ein schwächerer Preisanstieg bei Kleidung und Schuhen. Auch die Kerninflation ohne Energie und Nahrungsmittel geht zurück, und zwar auf 2,6 Prozent.
Wichtig für die Einordnung: Ein Teil des Rückgangs geht auf eine staatliche Maßnahme zurück und ist damit kein Beleg für nachlassenden Preisdruck in der Breite. Die Rate liegt weiterhin mehr als doppelt so hoch wie das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank von 2 Prozent. Im Oktober war Spaniens Inflation noch auf dem höchsten Stand seit Februar 2023 gewesen.
Märkte
Dax, Ibex 35 und Bundesanleihen: Erholung vor dem Wochenende
Die Börsen starten mit Rückenwind in den Freitag. Der Dax hatte am Donnerstag dank nachlassender Zinserhöhungs- und Zollsorgen 2,1 Prozent im Plus bei 25.215,52 Punkten geschlossen, der Euro Stoxx 50 legte 2,04 Prozent zu. Am Freitagmorgen stieg der Dax in den ersten Handelsminuten um 0,8 Prozent auf 25.418 Punkte. Der spanische Leitindex Ibex 35 schloss am Donnerstag 2,26 Prozent höher bei 19.057,90 Punkten und eröffnete am Freitag mit einem Plus von 0,92 Prozent bei 19.235,20 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am Donnerstagnachmittag bei 3,26 Prozent, nach dem tiefsten Stand seit August von 3,21 Prozent am Mittwoch.
|Markt
|Stand
|Veränderung
|Dax, Donnerstag (Schluss)
|25.215,52 Punkte
|+2,1%
|Dax, Freitag (Eröffnung)
|25.418 Punkte
|+0,8%
|Ibex 35, Donnerstag (Schluss)
|19.057,90 Punkte
|+2,26%
|Ibex 35, Freitag (Eröffnung)
|19.235,20 Punkte
|+0,92%
|Rendite 10-jährige Bundesanleihe, Donnerstag 17:02 Uhr
|3,26%
|Mittwoch: 3,21%
Eine Reaktion allein auf die Spanien-Daten lässt sich aus den Eröffnungskursen nicht isolieren. Dax-Stand Freitag: erste Handelsminuten.
Quelle: Reuters, onvista, BS Markets, Estrategias de Inversión, dpa-AFX
Die EZB
Dezember-Sitzung: Spaniens Daten allein entscheiden nichts
Die EZB hat ihren Einlagensatz am 29. Oktober nach zwei Zinserhöhungen in diesem Jahr unverändert bei 2,50 Prozent belassen. Präsidentin Christine Lagarde ließ danach aber kaum Zweifel, dass im Dezember eine weitere Anhebung folgen könnte. Das Protokoll der Oktober-Sitzung bestätigt laut ING diesen Kurs: Viele Ratsmitglieder hatten schon im Oktober für eine Erhöhung plädiert, die Bank erwartet im Dezember eine Anhebung um 25 Basispunkte. Zur Einordnung: Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt.
Die spanische Zahl ist dafür nur ein Mosaikstein. Im gesamten Euroraum war die Inflation im Oktober auf 4,0 Prozent gestiegen, den höchsten Wert seit September 2023, bei einer Kerninflation von 2,5 Prozent. Energie war 20,8 Prozent teurer als ein Jahr zuvor. Entscheidend wird die Schnellschätzung der Eurostat zur Euroraum-Inflation im November Anfang Dezember sein, bevor die EZB am 17. Dezember entscheidet. Es wäre eine der letzten Sitzungen unter Lagarde, die ihren Rücktritt zum 7. Februar 2027 angekündigt hat.
Die Märkte spielen beide Szenarien durch: Eine breite Entspannung bei den Preisen würde den Druck auf die EZB mindern und die Renditen drücken. Bleibt die Teuerung im Euroraum hoch, dürfte der Zinsschritt im Dezember kommen.
Aktienbezug
Santander, BBVA, Iberdrola: Wer vom Zinsumfeld abhängt
Spaniens Börse ist stark von Banken und Versorgern geprägt, beide reagieren empfindlich auf die Zinserwartung. Banken verdienen bei höheren Zinsen in der Regel mehr am Kreditgeschäft, für Versorger mit hohen Schulden und langfristigen Investitionen sind niedrigere Renditen eine Entlastung.
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Zinsbezug
|Banco Santander
|10,44 €
|+4,11%
|Zinsmargen, global aufgestellt
|BBVA
|21,86 €
|+2,73%
|Zinsmargen, Fokus Spanien und Mexiko
|Iberdrola
|22,92 €
|+0,88%
|Hohe Investitionen, zinssensibel
Kurse in Euro, Börse Madrid, Donnerstag, 26. November 2026. Iberdrola: Stand 15:43 Uhr, Schlusskurs lag nicht vor.
Quelle: BS Markets, Bolsamania
Banco Santander und BBVA gehörten am Donnerstag zu den Treibern der Ibex-Rally. Santander gewann 4,11 Prozent auf 10,44 Euro, BBVA 2,73 Prozent auf 21,86 Euro. Fällt die Inflation weiter, sinkt tendenziell die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinsschritte, was die Margenfantasie dämpfen könnte. Zugleich entlasten niedrigere Preise Haushalte und Unternehmen, was die Kreditqualität stützt. Für die Aktien zählt damit beides.
Iberdrola legte am Donnerstagnachmittag um 0,88 Prozent auf 22,92 Euro zu. Der Versorger profitiert, wenn die Renditen sinken, weil seine langfristigen Netz- und Erneuerbaren-Investitionen dann günstiger zu finanzieren sind. Ein Sprung bei den Renditen nach einer neuen EZB-Zinserhöhung wäre für den Titel dagegen ein Gegenwind.
Ausblick
Worauf Anleger in den nächsten Wochen achten
Euroraum-Inflation im November
Die Schnellschätzung von Eurostat Anfang Dezember zeigt, ob Spaniens Rückgang ein Einzelfall ist.
EZB-Entscheid am 17. Dezember
Bestätigt sich der erwartete Schritt um 25 Basispunkte auf 2,75 Prozent Einlagensatz, oder gewinnen die Zweifel an weiteren Anhebungen?
Energiepreise und Entlastungspakete
Läuft der spanische Spritrabatt aus, könnte die Inflationsrate wieder anziehen.
Häufige Fragen zur Inflation in Spanien
Wie hoch ist die Inflation in Spanien im November 2026?
Laut Schnellschätzung 4,1 Prozent, nach 4,9 Prozent im Oktober.
Warum ist die Inflation in Spanien gesunken?
Vor allem wegen billigerer Kraftstoffe durch den staatlichen Rabatt von 20 Cent je Liter sowie schwächerer Preisanstiege bei Kleidung und Schuhen.
Was bedeutet das für die EZB?
Die Zahl nimmt etwas Druck, entscheidend bleibt die Inflation im gesamten Euroraum vor der Sitzung am 17. Dezember.
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