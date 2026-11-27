Die EZB hat ihren Einlagensatz am 29. Oktober nach zwei Zinserhöhungen in diesem Jahr unverändert bei 2,50 Prozent belassen. Präsidentin Christine Lagarde ließ danach aber kaum Zweifel, dass im Dezember eine weitere Anhebung folgen könnte. Das Protokoll der Oktober-Sitzung bestätigt laut ING diesen Kurs: Viele Ratsmitglieder hatten schon im Oktober für eine Erhöhung plädiert, die Bank erwartet im Dezember eine Anhebung um 25 Basispunkte. Zur Einordnung: Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt.

Die spanische Zahl ist dafür nur ein Mosaikstein. Im gesamten Euroraum war die Inflation im Oktober auf 4,0 Prozent gestiegen, den höchsten Wert seit September 2023, bei einer Kerninflation von 2,5 Prozent. Energie war 20,8 Prozent teurer als ein Jahr zuvor. Entscheidend wird die Schnellschätzung der Eurostat zur Euroraum-Inflation im November Anfang Dezember sein, bevor die EZB am 17. Dezember entscheidet. Es wäre eine der letzten Sitzungen unter Lagarde, die ihren Rücktritt zum 7. Februar 2027 angekündigt hat.