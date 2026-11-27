Die Entscheidung verbindet zwei Themen, die den Markt derzeit bewegen: Raumfahrt und den Ausbau der KI-Infrastruktur. Für die SpaceX Aktie ist sie ein Hinweis auf mögliche künftige Geschäftsfelder jenseits des bisherigen Raketen- und Satellitengeschäfts. Zugleich hängt der Plan an Starship, das laut Handelsblatt noch in der Entwicklung ist, und an einem Zeitplan, der Jahre umfasst. Ob und wann daraus Umsatz entsteht, ist offen.

Der Artikel nennt außer SpaceX keine weiteren Unternehmen. Welche anderen Raumfahrtaktien oder KI-Aktien profitieren oder verlieren könnten, ist aus den Quellen nicht ableitbar.