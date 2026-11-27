Die US-Kommunikationsbehörde FCC hat SpaceX am Mittwoch, 25. November 2026, ein Netz aus einer Million Satelliten für Rechenzentren im Weltraum genehmigt, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Reuters (25.11.2026, 19:27 Uhr). Das Projekt heißt Starmind. Für die SpaceX Aktie (Nasdaq, Ticker SPCX, ISIN US84615Q1031) ist die Genehmigung ein regulatorischer Meilenstein, ein Kurseffekt ist in den vorliegenden Quellen nicht belegt, und ein aktueller Kurs liegt der Redaktion nicht vor.
SpaceX Aktie: US-Behörde genehmigt eine Million Satelliten für KI-Rechenzentren im All – wie realistisch ist Starmind?
Die US-Kommunikationsbehörde FCC hat SpaceX das Projekt Starmind genehmigt: bis zu eine Million Satelliten für Rechenzentren im Orbit, mit Fristen bis 2038. Was die Genehmigung bedeutet, welche Auflagen gelten und was Anleger der SpaceX Aktie sowie Raumfahrt- und KI-Werten jetzt beobachten.
Die Genehmigung
Was hat die FCC SpaceX genehmigt – und welche Fristen gelten?
Laut Handelsblatt erlaubt die FCC SpaceX den Aufbau eines Netzes von einer Million Satelliten, die als Rechenzentren im All dienen sollen. Die Genehmigung ist an Fristen gebunden: Der Bau muss spätestens im November 2033 beginnen, bis November 2035 müssen 100.000 Satelliten im All sein, bis November 2038 die Hälfte, also 500.000. Zusätzlich billigte die Behörde weitere Kommunikationswege, um das optische Netzwerk von SpaceX abzusichern. Als Träger will SpaceX vor allem die noch in der Entwicklung befindliche Rakete Starship einsetzen.
|Frist
|Anforderung
|November 2033
|spätester Baubeginn
|November 2035
|100.000 Satelliten im All
|November 2038
|500.000 Satelliten im All (die Hälfte der Gesamtzahl)
Aktenzeichen und Wortlaut der FCC-Entscheidung lagen der Redaktion nicht vor.
Quelle: Handelsblatt/Reuters, 25.11.2026
Die Idee
Warum Rechenzentren im Weltall – und was sagt SpaceX?
Der Hintergrund ist der enorme Strombedarf von KI-Rechenzentren. SpaceX argumentierte laut Handelsblatt gegenüber der FCC, die Satelliten könnten fast ununterbrochen Sonnenenergie nutzen, arbeiteten dadurch sehr effizient, und Betrieb und Wartung seien günstig. Auch die Umweltbelastung sei im Vergleich zu irdischen Anlagen deutlich geringer. Diese Angaben stammen von SpaceX und wurden nicht unabhängig geprüft. Die FCC erklärte laut Handelsblatt, die Genehmigung erlaube es, eine neue Technologie voranzutreiben, und stärke die US-Führungsrolle in Raumfahrt und KI.
Das Handelsblatt hält zugleich fest: „Ob SpaceX tatsächlich eine Million Satelliten ins All bringen wird, ist jedoch unklar.“ Kritische Stimmen, etwa zu Weltraumschrott oder zur Sichtbarkeit am Himmel, nennt der Artikel nicht, ebenso wenig Kosten oder eine Finanzierung des Projekts.
Das große Bild
Was bedeutet die Genehmigung für Anleger – und welche Aktien stehen im Blick?
Die Entscheidung verbindet zwei Themen, die den Markt derzeit bewegen: Raumfahrt und den Ausbau der KI-Infrastruktur. Für die SpaceX Aktie ist sie ein Hinweis auf mögliche künftige Geschäftsfelder jenseits des bisherigen Raketen- und Satellitengeschäfts. Zugleich hängt der Plan an Starship, das laut Handelsblatt noch in der Entwicklung ist, und an einem Zeitplan, der Jahre umfasst. Ob und wann daraus Umsatz entsteht, ist offen.
Der Artikel nennt außer SpaceX keine weiteren Unternehmen. Welche anderen Raumfahrtaktien oder KI-Aktien profitieren oder verlieren könnten, ist aus den Quellen nicht ableitbar.
Einschätzung der Redaktion: Genehmigung ist nicht Umsetzung. Anleger beobachten die ersten Starship-Einsätze für Starmind, weitere Behördenschritte und die Frage, wie SpaceX den Bau finanziert. Wer die Aktie verfolgt, sollte außerdem die ebenfalls aktuelle Debatte um Aktien für US-Kinder und den Börsenstatus im Blick behalten.
Häufige Fragen
Was Leser zu Starmind und der SpaceX Aktie wissen wollen
Was hat die FCC genehmigt? Ein Netz aus einer Million Satelliten für Rechenzentren im Weltraum, Projektname Starmind.
Welche Fristen gelten? Baubeginn spätestens November 2033, 100.000 Satelliten bis November 2035, 500.000 bis November 2038.
Wie will SpaceX die Satelliten starten? Vor allem mit der noch in Entwicklung befindlichen Rakete Starship.
Was heißt das für die SpaceX Aktie? Ein direkter Kurseffekt ist nicht belegt; die Genehmigung ist ein regulatorischer Schritt, dessen Umsetzung offen ist.
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