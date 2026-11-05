SpaceX Aktie: Trotz Kurssturz setzt China Renaissance auf eine Mega-Rally - was steckt dahinter?

Die SpaceX-Aktie steht an einem spannenden Wendepunkt. Während der Kurs um 6,7 Prozent auf 126,78 USD einbricht und damit unter dem Ausgabepreis des Börsengangs liegt, startet China Renaissance ihre Aktienanalyse mit dem Rating "buy" und einem Kursziel von 194,20 USD. Das entspricht einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 53,2 Prozent. Die langfristigen Chancen sind außergewöhnlich: SpaceX besitzt eine starke Position bei wiederverwendbaren Raketen, betreibt mit Starlink ein globales Satellitennetzwerk und investiert in neue Technologien rund um Raumfahrt und künstliche Intelligenz. Gleichzeitig sind die Risiken erheblich. Der enorme Kapitalbedarf, technische Herausforderungen, politische Unsicherheiten und die anspruchsvolle Unternehmensbewertung könnten weitere Kursschwankungen auslösen. Die Ersteinschätzung von China Renaissance liefert damit ein positives Signal, aber keinen Freifahrtschein für risikolose Gewinne. Für langfristig orientierte und risikobereite Anleger bleibt SpaceX ein Unternehmen mit außergewöhnlichen Perspektiven. Ob die Aktie tatsächlich in Richtung des Kursziels von 194,20 USD steigt, hängt entscheidend davon ab, ob SpaceX seine technologischen Ambitionen in nachhaltige wirtschaftliche Erfolge verwandeln kann. Eines ist sicher: Elon Musk hat bereits bewiesen, dass seine Raketen abheben können. Jetzt muss er beweisen, dass auch die Gewinne langfristig die nötige Schubkraft entwickeln!

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 5. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.