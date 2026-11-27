Warum ist die SpaceX Aktie Nasdaq100 Gewinner?

Die Aktie profitiert von Musks Aktiengeschenk und der Starmind-Genehmigung.

Wie hoch ist der Kurs der SpaceX Aktie?

Am Freitagabend 133,17 Dollar.

Wie hoch war der Ausgabepreis?

135 Dollar im Juni.