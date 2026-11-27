Die SpaceX Aktie (ISIN: US84615Q1031, US-Handelssymbol: SPCX) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Laut Kursliste steigt sie um 4,50 Prozent auf 133,17 Dollar. Der Ausgabepreis vom Juni lag bei 135 Dollar, der Mittwochsschluss bei 127,44 Dollar.
SpaceX Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Abend – Musks Aktiengeschenk wirkt
Die SpaceX Aktie steht am Freitag bei 133,17 Dollar und zählt mit plus 4,50 Prozent laut Kursliste zu den Nasdaq100 Gewinnern. Was nach Musks Ankündigung und der Satellitengenehmigung den Kurs treibt.
Kursgrund
Warum die SpaceX Aktie steigt
Rückenwind kommt von zwei Meldungen: Elon Musk kündigte an, allen Kindern in Amerika jedes Jahr eine weitere SpaceX-Aktie zu schenken, und die US-Behörde FCC genehmigte bis zu eine Million Satelliten für Rechenzentren im All. Als Nasdaq100 Gewinner nähert sich die SpaceX Aktie wieder dem Ausgabepreis von 135 Dollar. Am Mittag lag das Plus noch bei 2,75 Prozent.
Häufige Fragen zur SpaceX Aktie
Warum ist die SpaceX Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Die Aktie profitiert von Musks Aktiengeschenk und der Starmind-Genehmigung.
Wie hoch ist der Kurs der SpaceX Aktie?
Am Freitagabend 133,17 Dollar.
Wie hoch war der Ausgabepreis?
135 Dollar im Juni.
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