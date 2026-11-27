Die SpaceX Aktie (ISIN: US84615Q1031, US-Handelssymbol: SPCX) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Im frühen Handel steht sie bei 130,35 Dollar, die Kursanzeige nennt plus 3,61 Prozent. Zum Mittwochsschluss von 127,44 Dollar beträgt das Plus rund 2,3 Prozent. Der Ausgabepreis vom Juni lag bei 135 Dollar.
SpaceX Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Freitag – Musks Aktiengeschenk wirkt nach
Die SpaceX Aktie steht am Freitag im frühen US-Handel bei 130,35 Dollar und zählt mit plus 3,61 Prozent laut Kursanzeige zu den Nasdaq100 Gewinnern. Was den Kurs nach Musks Ankündigung treibt.
Kursgrund
Warum die SpaceX Aktie steigt
Rückenwind kommt von zwei Meldungen: Elon Musk kündigte an, allen Kindern in Amerika jedes Jahr eine weitere SpaceX-Aktie zu schenken, und die US-Behörde FCC genehmigte bis zu eine Million Satelliten für Rechenzentren im All. Im Nachthandel hatte die SpaceX Aktie zeitweise den Ausgabepreis von 135 Dollar berührt. Als Nasdaq100 Gewinner hält sie einen Teil des Gewinns.
Hintergrund
Tesla-Fusion, Verwässerung als Risiko
Zugleich bleibt die Frage einer möglichen Fusion mit Tesla offen: Bei einem Aktientausch könnten die SpaceX-Aktionäre deutlich verwässert werden. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 161 Prozent auf 14,58 Milliarden Dollar.
Häufige Fragen zur SpaceX Aktie
Warum ist die SpaceX Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Die Aktie profitiert von Musks Aktiengeschenk und der Starmind-Genehmigung.
Wie hoch ist der Kurs der SpaceX Aktie?
Im frühen Handel am Freitag 130,35 Dollar.
Wie hoch war der Ausgabepreis?
135 Dollar im Juni.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.