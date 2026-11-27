Elon Musk hat wieder einmal die Schlagzeilen und die Kurse bewegt. Am Vorabend von Thanksgiving versprach der SpaceX-Chef, künftig jedes Jahr allen Kindern in Amerika eine weitere SpaceX-Aktie zu schenken. Im außerbörslichen Nachthandel sprang die SpaceX-Aktie daraufhin bis 2:32 Uhr New Yorker Zeit um 4,19 Prozent auf 132,78 Dollar, zeitweise lag das Plus laut CNBC bei mehr als 7 Prozent. In der Spitze erreichte das Papier exakt 135 Dollar – den Ausgabepreis vom Juni. Ist das der Startschuss für die Rückkehr über die wichtigste Marke? Diese SpaceX Aktienanalyse ordnet den Sprung ein, prüft Bewertung, Fusionsrisiko und Analystenziele und zeigt, was die SpaceX Aktienprognose jetzt bestimmt.
SpaceX Aktie: Musk verschenkt jedes Jahr Aktien an Amerikas Kinder – Kurssprung in der Nacht, der Ausgabepreis ist wieder in Reichweite
Eine Million Rechenzentrums-Satelliten genehmigt, rund 18 Milliarden Dollar in Aktien für Kinderkonten zugesagt – und dann Musks Versprechen, jedes Jahr nachzulegen: Die SpaceX-Aktie springt im Nachthandel um mehr als 4 Prozent und berührt zeitweise den Ausgabepreis von 135 Dollar. Unsere SpaceX Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Sprung steckt, was die Tesla-Fusion für Aktionäre bedeuten könnte und welche Wege die SpaceX Aktienprognose jetzt nehmen kann.
Steckbrief
- Unternehmen
- Space Exploration Technologies Corp.
- Sitz
- Starbase, Texas
- ISIN
- US84615Q1031
- WKN
- A42D4F
- Handelssymbol
- SPX
- US-Handelssymbol
- SPCX (Nasdaq)
- Kurs
- 132,78 Dollar (Nachthandel)
- Ausgabepreis
- 135 Dollar
- Börsenwert
- rund 1,8 Billionen Dollar
- Vorstandschef
- Elon Musk
Stand: 27.11.2026, Kurs: US-Nachthandel 27.11.2026, 2:32 Uhr ET; Börsenwert eigene Überschlagsrechnung
Die Stammdaten für Anleger: Die SpaceX-Aktie trägt die ISIN US84615Q1031 und die WKN A42D4F. An deutschen Börsenplätzen wird sie unter dem Handelssymbol SPX gehandelt, in den USA unter dem Kürzel SPCX an der Nasdaq.
Der Auslöser
Aktien für 70 Millionen Kinder: was Musk versprochen hat
Für die SpaceX Aktie war es eine Woche der Extreme – mit einem überraschenden Schlusspunkt.
Am Mittwoch kündigte SpaceX an, jedem aktiven sogenannten Trump Account – den neuen staatlich geförderten Anlagekonten für Kinder in den USA – eine neu ausgegebene SpaceX-Aktie zu überweisen, beginnend im Dezember. Musk legt aus seinem eigenen Bestand eine zweite Aktie dazu, sobald seine Haltefrist im Juni 2027 endet. Bei knapp 70 Millionen Konten summieren sich beide Pakete nach Rechnung von TipRanks auf rund 17,8 Milliarden Dollar. Am Thanksgiving-Vorabend setzte Musk auf der Plattform X noch einen drauf: Er werde allen Kindern in Amerika jedes Jahr eine weitere SpaceX-Aktie spenden. Auch SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell hat ein eigenes Aktiengeschenk aus ihrem Privatbestand angekündigt.
Ich werde allen Kindern in Amerika jedes Jahr eine weitere SpaceX-Aktie spenden.
Was bedeutet das für Aktionäre? Die Aktien aus dem Unternehmen sind neu geschaffen und verwässern die Altaktionäre leicht: 70 Millionen neue Papiere entsprechen bei rund 13,58 Milliarden ausstehenden Aktien etwa 0,5 Prozent. Die Geschenke von Musk selbst stammen dagegen aus seinem privaten Bestand und erhöhen die Aktienzahl nicht. Der Markt wertet die Aktion offenbar vor allem als Signal: Millionen neuer junger Aktionäre und ein Chef, der seine eigenen Papiere verschenkt statt verkauft. Hinzu kommt der breite Rückenwind nach Thanksgiving, als Technologiewerte im Nachthandel deutlich zulegten.
Die Genehmigung
Eine Million Satelliten: Starmind macht das All zum Rechenzentrum
Nur Stunden vor der Aktien-Ankündigung hatte die US-Telekomaufsicht FCC SpaceX eine Genehmigung erteilt, die es so noch nie gab: bis zu eine Million Satelliten für das Projekt Starmind, ein Netz von KI-Rechenzentren im Orbit. Die Auflagen sind langfristig: Der erste Satellit muss bis Ende 2033 arbeiten, 100.000 bis 2035, die gesamte Konstellation bis 2040. FCC-Chef Brendan Carr sprach von einer neuen Grenze für die Recheninfrastruktur. SpaceX setzt darauf, dass ständige Sonnenenergie im All die Kosten für KI-Rechenleistung senkt. Kritiker verweisen auf ungelöste technische Fragen, etwa die Kühlung der Chips im Weltraum.
Die Achterbahn
Minus 11 Prozent in fünf Tagen: die wilde Woche der SpaceX-Aktie
Die Erholung kommt nach einer schwierigen Woche. Am Dienstag fiel die SpaceX-Aktie um 5,65 Prozent auf 125,81 Dollar, nachdem die Financial Times über konkrete Vorbereitungen für eine Fusion mit Tesla berichtet hatte. Am Mittwoch startete sie weitere 6 Prozent tiefer und lag zeitweise 9 Prozent im Minus – dann drehten FCC-Genehmigung und Aktien-Ankündigung den Kurs. Zum Schluss stand ein Plus von 1,3 Prozent auf 127,44 Dollar. Über fünf Handelstage blieb dennoch ein Minus von 11 Prozent.
SpaceX-Aktie: Kurse der Thanksgiving-Woche
Dollar
Schlusskurse; 23. November aus der Tagesveränderung vom 24. November abgeleitet; 27. November Kurs im Nachthandel um 2:32 Uhr New Yorker Zeit.
Quelle: Nasdaq; Benzinga; Yahoo Finance; Stocktwits; US-Nachthandel
Daten als Tabelle
|Marke
|Dollar
|Ausgabepreis
|135,00
|Schluss 20. November
|127,79
|Schluss 23. November
|133,34
|Schluss 24. November
|125,81
|Schluss 25. November
|127,44
|Nachthandel 27. November
|132,78
Das Risiko
Tesla-Fusion: warum Aktionäre die Verwässerung fürchten
Die größte Unbekannte bleibt Tesla. Laut Financial Times haben beide Konzerne fünf Direktoren für die Gespräche bestimmt, SpaceX hat Morgan Stanley und Goldman Sachs als Berater geholt, Tesla die Investmentbank Evercore. Der bekannte Tesla-Investor Gary Black rechnet mit einem reinen Aktientausch: Bei einem Aufschlag von 25 Prozent für Tesla-Aktionäre müsste SpaceX nach seiner Rechnung rund 52 Prozent mehr Aktien ausgeben – das könnte die SpaceX-Aktie unter 100 Dollar drücken. Auch Vermögensverwalter Ross Gerber warnte vor einer Verwässerung. Konditionen gibt es bislang keine, Musk betonte im Oktober, dass eine Fusion nicht sicher ist.
Das Geschäft
Gewinne in Milliardenhöhe: die Zahlen hinter der SpaceX-Aktie
Operativ steht SpaceX stark da. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 161 Prozent auf 14,58 Milliarden Dollar, unter dem Strich blieb ein Gewinn von 4,4 Milliarden Dollar. Größte Sparte ist inzwischen das KI-Geschäft „Super Intelligence“ mit 7,56 Milliarden Dollar, vor Starlink mit 5,25 Milliarden Dollar und mehr als 13,6 Millionen Privatkunden. Die Kehrseite sind die Investitionen: Nach 19,6 Milliarden Dollar im dritten Quartal plant SpaceX für das vierte Quartal 35 bis 40 Milliarden Dollar – vor allem für Chips und Rechenzentren.
SpaceX: Umsatz im dritten Quartal nach Sparten
Mrd. Dollar
Drittes Quartal 2026.
Quelle: SpaceX, Mitteilung vom 20. Oktober 2026, laut CNBC
Daten als Tabelle
|Sparte
|Umsatz
|Super Intelligence (KI)
|7,56
|Connectivity (Starlink)
|5,25
|Space (Raketen)
|1,77
Die Bewertung
1,8 Billionen Dollar: was die SpaceX-Aktie jetzt kostet
Die Bewertung bleibt der heikelste Punkt jeder SpaceX Aktienanalyse.
Zum Nachtkurs ist SpaceX an der Börse rund 1,8 Billionen Dollar wert. Rechnet man den Umsatz des dritten Quartals auf ein Jahr hoch, ergibt sich ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von rund 31. Auf Basis des hochgerechneten bereinigten Quartalsgewinns liegt das KGV bei etwa 74. Vom Rekordschluss im Juni bei 201,80 Dollar ist die SpaceX-Aktie trotz des Sprungs noch rund 34 Prozent entfernt. Anleger zahlen damit weiter einen hohen Aufschlag für künftiges Wachstum bei KI, Starlink und dem Raumschiff Starship.
Die Analysten
Kursziele von 150 bis 345 Dollar: die Wall Street bleibt optimistisch
Die Analysten halten mehrheitlich an ihrer positiven Sicht fest, auch nach dem Rückfall unter den Ausgabepreis. In dieser Woche bestätigte Morgan Stanley sein Kursziel von 300 Dollar, RBC Capital nannte 225 Dollar. Neu eingestiegen sind Mizuho mit einer Kaufempfehlung und 205 Dollar sowie Jefferies mit 210 Dollar. Am optimistischsten bleibt Cantor Fitzgerald mit 345 Dollar, am vorsichtigsten HSBC mit einer Halteempfehlung und 150 Dollar. Im Schnitt liegt das Kursziel von rund 40 Analysten laut MarketScreener bei 257,50 Dollar. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
SpaceX-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Dollar
Kurs: US-Nachthandel am 27. November 2026, 2:32 Uhr New Yorker Zeit. Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: TipRanks; MarketScreener; Admiral Markets; Stand 16. bis 25. November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Dollar
|Cantor Fitzgerald
|345
|Morgan Stanley
|300
|Citi
|280
|Bernstein
|268
|RBC Capital
|225
|Jefferies
|210
|Mizuho
|205
|HSBC
|150
|Kurs Nachthandel 27. November
|132,78
Die Szenarien
SpaceX Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Die entscheidende Marke ist der Ausgabepreis von 135 Dollar – genau dort drehte die Aktie im Nachthandel wieder ab. Darunter liegt der Schlusskurs vom Dienstag bei 125,81 Dollar, weiter unten das Sommertief bei rund 105 Dollar.
Szenario 1: Zurück über den Ausgabepreis
Der Schwung aus der Nacht hält auch im regulären Handel, die Analysten bleiben positiv und die Fusionsgespräche bringen faire Konditionen. Dann könnte die SpaceX-Aktie die 135 Dollar nachhaltig überwinden und Richtung 150 Dollar laufen.
Szenario 2: Pendeln vor der Marke
Gute Nachrichten und Fusionssorgen halten sich die Waage. Die Aktie schwankt zwischen rund 125 und 135 Dollar, bis Details zu einem möglichen Tesla-Deal vorliegen.
Szenario 3: Die Verwässerung schlägt durch
Ein Tesla-Angebot in Aktien mit hohem Aufschlag oder neue Finanzierungssorgen belasten. Dann rückt das Sommertief um 105 Dollar in den Blick, Skeptiker halten sogar Kurse unter 100 Dollar für möglich.
Häufige Fragen zur SpaceX Aktie
Welche ISIN und WKN hat die SpaceX-Aktie?
Die ISIN lautet US84615Q1031, die WKN A42D4F. In Deutschland wird die Aktie unter dem Handelssymbol SPX geführt, in den USA unter SPCX an der Nasdaq.
Warum steigt die SpaceX-Aktie im Nachthandel?
Musk kündigte an, allen Kindern in Amerika jedes Jahr eine weitere SpaceX-Aktie zu spenden. Zuvor hatte die FCC bis zu eine Million Starmind-Satelliten genehmigt, und Technologiewerte erholen sich nach Thanksgiving.
Verwässert das Aktiengeschenk die Aktionäre?
Nur leicht: Die rund 70 Millionen neuen Aktien von SpaceX entsprechen etwa 0,5 Prozent der ausstehenden Aktien. Musks eigene Geschenke kommen aus seinem Privatbestand.
Was bedeutet eine Fusion mit Tesla?
Konditionen gibt es noch nicht. Bei einem reinen Aktientausch mit Aufschlag könnte SpaceX nach Schätzungen von Investor Gary Black rund 52 Prozent mehr Aktien ausgeben müssen.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die genannten Ziele reichen von 150 Dollar bei HSBC bis 345 Dollar bei Cantor Fitzgerald, im Schnitt rund 258 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
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