Was hat die FCC genehmigt?

Bis zu eine Million Satelliten, die im All als Rechenzentren für künstliche Intelligenz arbeiten sollen.

Was bekommen US-Kinder?

Zwei SpaceX-Aktien je Kind mit Trump-Konto, eine vom Unternehmen im Dezember und eine von Elon Musk im Juni 2027.

Was sagt Jefferies?

Buy mit Kursziel 210 Dollar. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die SpaceX Aktie?

ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX.