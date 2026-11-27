Die SpaceX Aktie hat einen Lauf an guten Nachrichten. Binnen weniger Stunden genehmigte die US-Kommunikationsbehörde FCC ein gigantisches Satellitenprojekt, Elon Musk verdoppelte sein Aktiengeschenk an US-Kinder, und die Investmentbank Jefferies startete mit einer Kaufempfehlung. Am Mittwoch schloss die Aktie bei 127,44 Dollar, in Deutschland stieg sie am Donnerstag um 2,3 Prozent auf 118,80 Euro. Den Ausgabepreis von 135 Dollar hat sie damit noch nicht zurückerobert.
SpaceX Aktie: Eine Million Satelliten genehmigt, Aktien für jedes US-Kind – Jefferies sieht 64 Prozent Potenzial
Grünes Licht für Rechenzentren im All, ein Aktiengeschenk für Millionen Kinder und ein neues Kaufvotum mit 210 Dollar Kursziel: Die SpaceX Aktie liefert gleich drei Schlagzeilen auf einmal. Trotzdem notiert sie unter dem Ausgabepreis. Die große Analyse: was die FCC-Genehmigung bringt und was das Geschenk für Aktionäre bedeutet.
Die Stammdaten: Die SpaceX Aktie trägt die ISIN US84615Q1031 und die WKN A42D4F. In Deutschland lautet das Handelssymbol SPX, in den USA das US-Handelssymbol SPCX an der Nasdaq.
Die Genehmigung
Rechenzentren im Orbit
Die FCC erlaubt SpaceX, bis zu eine Million Satelliten in die Erdumlaufbahn zu bringen, die dort als Rechenzentren für künstliche Intelligenz arbeiten sollen. Die Auflagen sind anspruchsvoll: Zehn Prozent der genehmigten Satelliten müssen bis November 2035 im All sein, die Hälfte bis November 2038. Für die SpaceX Aktie ist das ein langfristiger Wachstumstreiber, kurzfristig aber vor allem ein Investitionsprogramm.
Das Geschenk
Zwei Aktien für jedes Kind
Elon Musk kündigte an, jedem Kind in den USA mit einem sogenannten Trump-Konto zwei SpaceX-Aktien zu schenken. Eine Aktie soll im Dezember vom Unternehmen kommen, eine im Juni 2027 aus Musks Privatvermögen. Beim aktuellen Kurs wäre das Paket mehr als 17,5 Milliarden Dollar wert. Für bestehende Aktionäre hat das eine Kehrseite: Die vom Unternehmen neu ausgegebenen Aktien verwässern ihren Anteil.
Musk gewinnt Millionen neue Aktionäre. Die bestehenden zahlen einen Teil der Rechnung.
Die Analysten
Jefferies setzt auf 210 Dollar
Jefferies-Analystin Sheila Kahyaoglu startete die Bewertung mit Buy und einem Kursziel von 210 Dollar, rund 64 Prozent über dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Sie verweist auf die Startechnologie, die Marktstellung und das Potenzial bei KI-Diensten. Insgesamt raten 34 von 44 Analysten zum Kauf, die Kursziele reichen von 105 bis 800 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur SpaceX Aktie
Was hat die FCC genehmigt?
Bis zu eine Million Satelliten, die im All als Rechenzentren für künstliche Intelligenz arbeiten sollen.
Was bekommen US-Kinder?
Zwei SpaceX-Aktien je Kind mit Trump-Konto, eine vom Unternehmen im Dezember und eine von Elon Musk im Juni 2027.
Was sagt Jefferies?
Buy mit Kursziel 210 Dollar. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die SpaceX Aktie?
ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX.
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