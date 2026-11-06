Southern Company: Umsatzerlöse steigen im dritten Quartal 2026 um 13 Prozent

Das Ergebnis enthält mehrere Sondereffekte. Ohne diese erreichte das Nettoergebnis nach Angaben des Unternehmens 2,24 Mrd. USD, nach 1,77 Mrd. USD im Vorjahresquartal, ein Plus von 27 Prozent. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie ohne Sondereffekte belief sich auf 1,94 USD nach 1,60 USD. Beschleunigte Abschreibungen und Stilllegungskosten beim Repowering von Windanlagen bei Southern Power belasteten das dritte Quartal 2026 mit 118 Mio. USD vor Steuern beziehungsweise 92 Mio. USD nach Steuern, nach 103 Mio. USD vor und 80 Mio. USD nach Steuern im Vorjahresquartal. Kosten für die Tilgung von Schulden durch den Rückkauf von Wandelanleihen und die Rückzahlung nachrangiger Anleihen beliefen sich auf 43 Mio. USD, nach Steuern auf 40 Mio. USD. Ein geschätzter Verlust aus Investitionen bei Nicor Gas, die die Illinois Commerce Commission nicht anerkannt hat, schlug mit 9 Mio. USD vor Steuern und 7 Mio. USD nach Steuern zu Buche. Zudem enthält das Quartalsergebnis 57 Mio. USD im Zusammenhang mit einer Änderung von Steuervorteilen aus der Schuldentilgung im Jahr 2025. Im dritten Quartal 2025 waren eine Gutschrift von 33 Mio. USD vor Steuern (25 Mio. USD nach Steuern) im Zusammenhang mit dem geschätzten Verlust bei Plant Vogtle Units 3 und 4 sowie ein Gewinn von 2 Mio. USD vor Steuern (1 Mio. USD nach Steuern) aus dem Verkauf einer Gewerbeimmobilienentwicklung bei Alabama Power enthalten.