Southern Company hat im dritten Quartal 2026 Umsatzerlöse von 8,84 Mrd. USD erzielt, nach 7,82 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Das entspricht einem Anstieg um 13 Prozent. Das den Stammaktionären zurechenbare Nettoergebnis stieg um 19,6 Prozent auf 2,05 Mrd. USD, nach 1,71 Mrd. USD ein Jahr zuvor. Das verwässerte Ergebnis je Aktie lag bei 1,76 USD nach 1,54 USD, das unverwässerte Ergebnis je Aktie bei 1,77 USD nach 1,55 USD. Das Unternehmen veröffentlichte die Zahlen am 5. November 2026.
Southern Company: Umsatzerlöse steigen im dritten Quartal 2026 um 13 Prozent
Southern Company hat die Umsatzerlöse im dritten Quartal 2026 um 13 Prozent gesteigert. Das Nettoergebnis ohne Sondereffekte legte um 27 Prozent zu.
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Das Ergebnis enthält mehrere Sondereffekte. Ohne diese erreichte das Nettoergebnis nach Angaben des Unternehmens 2,24 Mrd. USD, nach 1,77 Mrd. USD im Vorjahresquartal, ein Plus von 27 Prozent. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie ohne Sondereffekte belief sich auf 1,94 USD nach 1,60 USD. Beschleunigte Abschreibungen und Stilllegungskosten beim Repowering von Windanlagen bei Southern Power belasteten das dritte Quartal 2026 mit 118 Mio. USD vor Steuern beziehungsweise 92 Mio. USD nach Steuern, nach 103 Mio. USD vor und 80 Mio. USD nach Steuern im Vorjahresquartal. Kosten für die Tilgung von Schulden durch den Rückkauf von Wandelanleihen und die Rückzahlung nachrangiger Anleihen beliefen sich auf 43 Mio. USD, nach Steuern auf 40 Mio. USD. Ein geschätzter Verlust aus Investitionen bei Nicor Gas, die die Illinois Commerce Commission nicht anerkannt hat, schlug mit 9 Mio. USD vor Steuern und 7 Mio. USD nach Steuern zu Buche. Zudem enthält das Quartalsergebnis 57 Mio. USD im Zusammenhang mit einer Änderung von Steuervorteilen aus der Schuldentilgung im Jahr 2025. Im dritten Quartal 2025 waren eine Gutschrift von 33 Mio. USD vor Steuern (25 Mio. USD nach Steuern) im Zusammenhang mit dem geschätzten Verlust bei Plant Vogtle Units 3 und 4 sowie ein Gewinn von 2 Mio. USD vor Steuern (1 Mio. USD nach Steuern) aus dem Verkauf einer Gewerbeimmobilienentwicklung bei Alabama Power enthalten.
Als Treiber des bereinigten Ergebnisses gegenüber dem Vorjahresquartal nennt das Unternehmen wärmeres Wetter, einen höheren Verbrauch und Kundenwachstum, steigende Erlöse von großen Gewerbe- und Industriekunden sowie ein höheres Ergebnis von Southern Power. Teilweise gegenläufig wirkten laut Southern Company höhere nicht brennstoffbezogene Betriebskosten, sonstige Steuern sowie eine Verwässerung durch zusätzliche Aktien.
In den Geschäftsbereichen erzielten die Traditional Electric Operating Companies ein Nettoergebnis von 2,27 Mrd. USD, nach 1,92 Mrd. USD im Vorjahresquartal, ein Plus von 18,3 Prozent. Georgia Power steigerte die Umsatzerlöse um 18,6 Prozent auf 4,47 Mrd. USD, nach 3,77 Mrd. USD. Das den Stammaktionären zurechenbare Nettoergebnis von Georgia Power wuchs um 22 Prozent auf 1,52 Mrd. USD, nach 1,25 Mrd. USD. Alabama Power erhöhte die Umsatzerlöse um 8,2 Prozent auf 2,51 Mrd. USD, nach 2,32 Mrd. USD. Southern Power wies ein Nettoergebnis von 52 Mio. USD aus, nach 3 Mio. USD ein Jahr zuvor. Bei Southern Company Gas lag das Nettoergebnis bei 21 Mio. USD, nach 25 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Das operative Ergebnis des Konzerns stieg im dritten Quartal 2026 um 15,7 Prozent auf 3,00 Mrd. USD, nach 2,59 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Das Ergebnis vor Ertragsteuern erhöhte sich um 20,6 Prozent auf 2,55 Mrd. USD, nach 2,11 Mrd. USD.
Für das Repowering der Windanlagen schätzt Southern Company die verbleibenden Kosten vor Steuern für beschleunigte Abschreibungen und Stilllegungen auf rund 100 Mio. USD im Jahr 2026 und 135 Mio. USD im Jahr 2027. Die Repowering-Projekte sollen nach Angaben des Unternehmens voraussichtlich bis zum dritten Quartal 2027 abgeschlossen werden.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Veränderung
|Umsatzerlöse (Operating Revenues), Konzern
|8,84 Mrd. USD
|7,82 Mrd. USD
|+13,0 %
|Nettoergebnis, Stammaktionären zurechenbar
|2,05 Mrd. USD
|1,71 Mrd. USD
|+19,6 %
|Nettoergebnis ohne Sondereffekte (Excluding Items) (bereinigt)
|2,24 Mrd. USD
|1,77 Mrd. USD
|+27,0 %
|Verwässertes Ergebnis je Aktie
|1,76 USD
|1,54 USD
|–
|Unverwässertes Ergebnis je Aktie
|1,77 USD
|1,55 USD
|–
|Unverwässertes Ergebnis je Aktie ohne Sondereffekte (Excluding Items) (bereinigt)
|1,94 USD
|1,60 USD
|–
|Operatives Ergebnis
|3,00 Mrd. USD
|2,59 Mrd. USD
|+15,7 %
|Ergebnis vor Ertragsteuern, Konzern
|2,55 Mrd. USD
|2,11 Mrd. USD
|+20,6 %
|Nettoergebnis Traditional Electric Operating Companies
|2,27 Mrd. USD
|1,92 Mrd. USD
|+18,3 %
|Umsatzerlöse Georgia Power
|4,47 Mrd. USD
|3,77 Mrd. USD
|+18,6 %
|Nettoergebnis Georgia Power, Stammaktionären zurechenbar
|1,52 Mrd. USD
|1,25 Mrd. USD
|+22,0 %
|Umsatzerlöse Alabama Power
|2,51 Mrd. USD
|2,32 Mrd. USD
|+8,2 %
|Nettoergebnis Southern Power
|52 Mio. USD
|3 Mio. USD
|–
|Nettoergebnis Southern Company Gas
|21 Mio. USD
|25 Mio. USD
|–
Quelle: Southern Company, Mitteilung vom 5. November 2026 (SEC-Formular 8-K)
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