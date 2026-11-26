Soros-Fonds stockt Intel um das 28-Fache auf – dann stürzt die Aktie ab: was jetzt im Depot von George Soros steckt

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 20:29 4 Min.

Der Fonds von George Soros hat die Intel Aktie im dritten Quartal zur größten Aktienposition gemacht – kurz bevor der Chipwert mehr als die Hälfte seines Werts verlor. Die Pflichtmeldung zeigt aber auch Absicherungen auf Nvidia und TSMC, einen kräftigen Ausbau bei Meta und eine Übernahmewette. Die wichtigsten Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol und was die Chefin des Fonds über die Märkte sagt.

George Soros hat mit seiner Wette gegen das britische Pfund Börsengeschichte geschrieben. Heute ist er 96 Jahre alt, sein Vermögen verwaltet die Soros Fund Management als Family Office unter Leitung von Dawn Fitzpatrick. Deren jüngste Pflichtmeldung enthält eine Wette, über die die Wall Street seit Tagen spricht: Der Fonds hat seine Position in der Intel Aktie binnen drei Monaten auf das 28-Fache ausgebaut. Intel Aktien zum 30. September, nach 100.000 Ende Juni 2,83 Mio. Wert der Intel-Position am Stichtag 340 Mio. $ gemeldete Aktienpositionen laut AktienCheck-Depot 6,5 Mrd. $ neue Positionen im Quartal 89 Quelle : 13F-Meldung von Soros Fund Management zum 30. September 2026, eingereicht am 13. November 2026; Auswertungen von StockHub, TIKR und 24/7 Wall St. Die Wette Intel: größte Position zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt? Am 30. September hielt der Fonds 2,83 Millionen Intel Aktien im Wert von rund 340 Millionen Dollar. Ende Juni waren es 100.000 Stück. Seitdem hat die Aktie nach Berechnungen des Datendienstes TIKR rund 55 Prozent verloren. Ob Soros' Fonds noch investiert ist, zu welchem Preis er gekauft hat und ob die Position abgesichert war, verrät die Meldung nicht. Fest steht: Der Fonds hat im Quartal sein Engagement in Halbleitern und KI-Hardware insgesamt deutlich erhöht, von rund 610 Millionen auf gut eine Milliarde Dollar. Bei demselben Auftritt hatte Fitzpatrick Anleger auf 18 bis 24 „schmerzhafte“ Monate eingestimmt, wegen geopolitischer Risiken und der Umwälzungen durch künstliche Intelligenz. Neuere Äußerungen von George Soros selbst zu einzelnen Aktien liegen nicht vor. Das Depot Chips, Cloud und eine Übernahme: die wichtigsten Positionen Mit 247 Positionen ist das Depot breit gestreut und wird rege gehandelt. Alle Käufe und Verkäufe zeigt das George Soros Depot auf AktienCheck. 01 Intel – ISIN US4581401001 · US-Handelssymbol INTC 2,83 Millionen Aktien, größte Aktienposition. Was dafür spricht: Nach dem Kurssturz kaufte der Intel-Chef laut 24/7 Wall St. selbst Aktien. 02 Amazon – ISIN US0231351067 · US-Handelssymbol AMZN 1.055.346 Aktien im Wert von 263 Millionen Dollar, um knapp 11 Prozent reduziert. Der Konzern bleibt die zweitgrößte Aktienposition. 03 TSMC – ISIN US8740391003 · US-Handelssymbol TSM 548.915 Hinterlegungsscheine im Wert von 250 Millionen Dollar, leicht aufgestockt. Der Auftragsfertiger produziert die modernsten Chips der Welt. 04 Nvidia – ISIN US67066G1040 · US-Handelssymbol NVDA 858.822 Aktien, um gut 19 Prozent reduziert. Zusätzlich meldet der Fonds Verkaufsoptionen auf Nvidia. 05 Meta Platforms – ISIN US30303M1027 · US-Handelssymbol META Die Position wurde auf fast das Siebenfache ausgebaut. Der Umsatz von Meta stieg im dritten Quartal um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden Dollar. 06 MarketAxess – ISIN US57060D1081 · US-Handelssymbol MKTX 488.804 Aktien, neu im Depot. Der Börsenbetreiber Intercontinental Exchange hat die Übernahme für 167 Dollar je Aktie vereinbart. Was die Meldung nicht zeigt Der Fonds hält Verkaufsoptionen auf Nvidia, TSMC und CoreWeave über zusammen rund 174 Millionen Dollar

Dazu kommen große Verkaufsoptionen auf Energiefonds

Leerverkäufe, Anleihen und Positionen außerhalb der USA fehlen in einer 13F-Meldung

Der Stand ist vom 30. September, viele Positionen dürften längst verändert sein Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien Intel: ISIN US4581401001, WKN 855681, Handelssymbol INL, US-Handelssymbol INTC

Amazon: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN

TSMC: ISIN US8740391003, WKN 909800, Handelssymbol TSFA, US-Handelssymbol TSM

Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA

Meta Platforms: ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, Handelssymbol FB2A, US-Handelssymbol META

MarketAxess: ISIN US57060D1081, US-Handelssymbol MKTX Fazit: Mutige Wette, viele Sicherheitsnetze Der Intel-Kauf wirkt im Rückblick unglücklich, erzählt aber nur einen Teil der Geschichte. Der Soros-Fonds hat seine Chip-Positionen ausgebaut und zugleich mit Verkaufsoptionen abgesichert. Wer die Meldung kopiert, kauft Positionen von Ende September. Wie es weiterging, zeigt die nächste Meldung Mitte Februar – und bis dahin das Depot von George Soros auf AktienCheck.

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