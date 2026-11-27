Sony-Aktie: Elektronikkonzern hinkt der Rally hinterher

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Sony-Aktie verliert im Nikkei 225 gut ein Prozent, während der Index zulegt.

Die Sony-Aktie ist Nikkei 225 Verlierer: Laut comdirect fällt sie am Morgen um 1,62 Prozent auf 24,935 Euro. Nach Trading Economics verlor die Sony-Aktie in Tokio 0,79 Prozent. Der Nikkei 225 steigt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte. Nikkei 225 Verlierer Warum die Sony-Aktie nachgibt Einen konkreten Anlass für das Minus der Sony-Aktie konnte ich nicht belegen. Während Chip- und Materialwerte stark gefragt sind, bleibt der breit aufgestellte Konzern zurück. Am 15. September hatte die Sony-Aktie 1,08 Prozent verloren. Sony-Aktie bei comdirect am Morgen -1,62 % Minus in Tokio laut Trading Economics -0,79 % Nikkei 225 58.711 Quelle : comdirect, Trading Economics Einordnung Sony ist ein Schwergewicht, das Minus fällt in Tokio kleiner aus als in der Frühphase des Euro-Handels. Als Nikkei 225 Verlierer liegt die Sony-Aktie heute leicht im Minus.

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