Die Solaria-Aktie (ISIN: ES0165386014, WKN: A0MU98, deutsches Handelssymbol: AOR, US-Handelssymbol: SEYMF (OTC)) gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern. Gegen 9:19 Uhr notierte sie bei 14,35 Euro und damit 1,92 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Solaria damit Platz sechs. Am Donnerstag war Solaria mit einem Plus von 7,85 Prozent der größte Gewinner im IBEX 35.
Solaria-Aktie IBEX 35 Gewinner: Solarwert setzt Rally fort – Ökostrom vor der Wahl gefragt
Die Solaria-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern: Mit einem Plus von 1,92 Prozent auf 14,35 Euro baut der Solarspezialist den Kurssprung vom Donnerstag aus. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Morgen
Zweiter Tag der Erholung: Inflation sinkt, Asien zieht an
Ökostromwerte sind am Freitagmorgen gefragt. Neben Acciona Energía gehört auch die Solaria-Aktie zu den Gewinnern.
Der IBEX 35 knüpft am Freitag an die Erholung vom Vortag an. Am Donnerstag hatte der spanische Leitindex 2,26 Prozent auf 19.057,90 Punkte zugelegt, alle 35 Werte schlossen im Plus. Am Freitag eröffnete der Index laut der Nachrichtenagentur EFE 0,61 Prozent höher bei rund 19.198 Punkten, um 9:34 Uhr lag er 0,88 Prozent im Plus bei 19.225,20 Punkten. Rückenwind kommt aus Asien: In China zogen Technologiewerte kräftig an, nachdem Peking weitere Maßnahmen zur Stützung des Kapitalmarkts angekündigt hatte. Auch die US-Terminkontrakte legten nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Dazu kamen Inflationsdaten aus Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November von 4,9 auf 4,1 Prozent, den niedrigsten Stand seit Juli. Hauptgrund waren günstigere Kraftstoffe. Die Kerninflation ging auf 2,6 Prozent zurück.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Solaria-Aktie heute zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Freitagmorgen nicht. Solaria setzt die Rally vom Donnerstag fort. Nach unserer Einschätzung stützt auch der Bericht über einen möglichen Rückzug von Acciona Energía von der Börse den ganzen Ökostromsektor, weil er den Wert solcher Anlagen in den Blick rückt. Die erneuerbaren Energien gehören zudem zu den Branchen, die Analysten vor der Wahl am Sonntag besonders beobachten.
Fortsetzung der Rally
Am Donnerstag stieg Solaria um 7,85 Prozent.
Sektor in Bewegung
Berichte zu Acciona Energía rücken Ökostromwerte in den Fokus.
Wahl im Blick
Laut Renta 4 hängt ein Dekret für Rechenzentren vom Wahlausgang ab.
Das Unternehmen
Solaria: Solarparks, Batterien und Rechenzentren
Solaria Energía y Medio Ambiente betreibt Solarparks vor allem in Spanien und baut sein Geschäft mit Batteriespeichern und Rechenzentren aus. In Uruguay hat das Unternehmen im Oktober eine Vereinbarung über einen Rechenzentrumspark mit bis zu 500 Megawatt geschlossen. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Nettogewinn laut Renta 4 um 26 Prozent auf 177,9 Millionen Euro. Gleichzeitig ist Solaria hoch verschuldet: Für Ende 2026 erwartet Renta 4 eine Nettoverschuldung von 1.536 Millionen Euro.
Die Wall Street handelt am Freitag wegen des Black Friday nur verkürzt. Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Für den 9. Dezember erwarten Anleger zudem eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 0,25 Prozentpunkte.
Häufige Fragen zur Solaria-Aktie
Warum ist die Solaria-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Solaria-Aktie steigt um 1,92 Prozent und setzt die Rally vom Donnerstag fort. Eine eigene Meldung gab es nicht. Der Ökostromsektor ist nach dem Bericht über Acciona Energía gefragt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Solaria-Aktie?
Die ISIN lautet ES0165386014, die WKN A0MU98. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel AOR gehandelt, in den USA unter SEYMF (OTC).
Wie stark steigt die Solaria-Aktie am Freitagmorgen?
Gegen 9:19 Uhr notierte die Solaria-Aktie bei 14,35 Euro und damit 1,92 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (14,08 Euro).
Was plant Solaria in Uruguay?
Solaria hat im Oktober eine Vereinbarung über einen Rechenzentrumspark mit bis zu 500 Megawatt Kapazität in Uruguay geschlossen.
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