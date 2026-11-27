Warum ist die Solaria-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Solaria-Aktie steigt um 1,92 Prozent und setzt die Rally vom Donnerstag fort. Eine eigene Meldung gab es nicht. Der Ökostromsektor ist nach dem Bericht über Acciona Energía gefragt.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Solaria-Aktie?

Die ISIN lautet ES0165386014, die WKN A0MU98. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel AOR gehandelt, in den USA unter SEYMF (OTC).

Wie stark steigt die Solaria-Aktie am Freitagmorgen?

Gegen 9:19 Uhr notierte die Solaria-Aktie bei 14,35 Euro und damit 1,92 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (14,08 Euro).

Was plant Solaria in Uruguay?

Solaria hat im Oktober eine Vereinbarung über einen Rechenzentrumspark mit bis zu 500 Megawatt Kapazität in Uruguay geschlossen.