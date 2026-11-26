Die Solaria-Aktie (ISIN: ES0165386014, WKN: A0MU98, deutsches Handelssymbol: AOR, US-Handelssymbol: SEYMF (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Donnerstag bei 14,08 Euro und damit 7,85 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Solaria damit Platz eins. Mit fast 8 Prozent Plus ist Solaria der unangefochtene Tagessieger.
Solaria-Aktie IBEX 35 Gewinner: Plus von fast 8 Prozent – Uruguay, Leerverkäufer und ein Analysten-Upgrade
Die Solaria-Aktie ist der größte IBEX 35 Gewinner des Tages: Mit einem Plus von 7,85 Prozent auf 14,08 Euro führt der Solarkonzern den spanischen Leitindex an. Hinter dem Sprung stehen das Rechenzentrumsprojekt in Uruguay, eine bessere Einstufung durch Renta 4 und eine hohe Leerverkaufsquote. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Erholungstag: alle 35 Werte im Plus
Nach dem Ausverkauf vom Mittwoch kehrten die Käufer an die Madrider Börse zurück. Kein Wert profitierte so stark wie die Solaria-Aktie.
Der spanische Leitindex hat den Kurssturz vom Mittwoch mehr als wettgemacht. Der IBEX 35 schloss am Donnerstag 2,27 Prozent höher bei 19.057,90 Punkten, ein Plus von 422,10 Punkten. Alle 35 Werte beendeten den Handel im Plus. Am Vortag war der Index noch um 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte gefallen und hatte ein Dreimonatstief markiert. Rückenwind kam von Aussagen aus den USA, wonach die geplanten Zölle weniger stark wirken könnten als befürchtet. Die Banken, die am Mittwoch besonders gelitten hatten, trugen die Erholung maßgeblich mit. Auch europaweit ging es aufwärts: Der Euro Stoxx 50 gewann knapp 2 Prozent und eroberte die Marke von 6.000 Punkten zurück. Die Wall Street blieb wegen Thanksgiving geschlossen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Drei Treiber: Uruguay, Leerverkäufer und Renta 4
Anders als bei vielen anderen IBEX 35 Gewinnern gibt es bei Solaria konkrete Auslöser. Laut der Nachrichtenagentur EFE setzt die Regierung von Uruguay darauf, sich mit den Investitionen von Solaria in Rechenzentren und Solarstrom als regionales Drehkreuz zu etablieren. Zudem stufte die spanische Bank Renta 4 die Aktie am Donnerstag von Halten auf Übergewichten herauf. Verstärkt wurde der Anstieg durch die hohe Zahl an Leerverkäufern: Nach Angaben des Brokers XTB entsprechen die Short-Positionen 10,79 Prozent des Aktienkapitals. Steigt der Kurs, müssen Leerverkäufer Aktien zurückkaufen, was die Bewegung beschleunigen kann.
Uruguay als Drehkreuz
Uruguay will sich mit den Solaria-Projekten für Rechenzentren und Solarstrom als regionaler Standort positionieren.
Hohe Leerverkaufsquote
Short-Positionen von 10,79 Prozent des Kapitals machen die Aktie anfällig für schnelle Aufwärtsbewegungen.
Vorangegangener Rückschlag
Seit dem Investorentag am 19. November hatte die Aktie laut XTB rund 8 Prozent verloren. Der Anstieg holt das mehr als auf.
Das Unternehmen
Solaria: Solarparks, Batterien und Rechenzentren
Solaria Energía y Medio Ambiente betreibt Solarparks vor allem in Spanien und baut sein Geschäft mit Batteriespeichern und Rechenzentren aus. In Uruguay hat das Unternehmen im Oktober eine Vereinbarung über einen Rechenzentrumspark mit bis zu 500 Megawatt geschlossen. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Nettogewinn laut Renta 4 um 26 Prozent auf 177,9 Millionen Euro. Gleichzeitig ist Solaria hoch verschuldet: Für Ende 2026 erwartet Renta 4 eine Nettoverschuldung von 1.536 Millionen Euro.
Ganz ausgestanden ist die Unsicherheit nicht. Der Zollstreit mit den USA ist nicht beendet, und Anleger rechnen mit einer möglichen Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember. In Spanien findet am 29. November die Parlamentswahl statt. Die Wall Street öffnet am Freitag nur verkürzt.
Häufige Fragen zur Solaria-Aktie
Warum ist die Solaria-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Solaria-Aktie stieg um 7,85 Prozent. Gründe waren die Pläne Uruguays rund um die Solaria-Projekte, die Heraufstufung durch Renta 4 und die hohe Leerverkaufsquote, die den Anstieg beschleunigte.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Solaria-Aktie?
Die ISIN lautet ES0165386014, die WKN A0MU98. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel AOR gehandelt, in den USA unter SEYMF (OTC).
Wie stark ist die Solaria-Aktie am Donnerstag gestiegen?
Die Solaria-Aktie schloss bei 14,08 Euro und damit 7,85 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (13,06 Euro).
Warum spielt die Wahl am 29. November für Solaria eine Rolle?
Laut Renta 4 hängt das am 20. November beschlossene Dekret für Rechenzentren vom Wahlausgang ab. Ein Regierungswechsel könnte es nach Einschätzung der Analysten aufheben.
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