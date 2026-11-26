Warum ist die Solaria-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Solaria-Aktie stieg um 7,85 Prozent. Gründe waren die Pläne Uruguays rund um die Solaria-Projekte, die Heraufstufung durch Renta 4 und die hohe Leerverkaufsquote, die den Anstieg beschleunigte.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Solaria-Aktie?

Die ISIN lautet ES0165386014, die WKN A0MU98. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel AOR gehandelt, in den USA unter SEYMF (OTC).

Wie stark ist die Solaria-Aktie am Donnerstag gestiegen?

Die Solaria-Aktie schloss bei 14,08 Euro und damit 7,85 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (13,06 Euro).

Warum spielt die Wahl am 29. November für Solaria eine Rolle?

Laut Renta 4 hängt das am 20. November beschlossene Dekret für Rechenzentren vom Wahlausgang ab. Ein Regierungswechsel könnte es nach Einschätzung der Analysten aufheben.