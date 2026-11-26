Der Solana Kurs liegt am Donnerstag bei 70,89 Dollar, ein Plus von 6,2 Prozent in 24 Stunden (Coinbase Exchange, 26.11. gegen 14:10 Uhr MEZ). Unter der Oberfläche läuft ein Geschäft, das mit dem Kurs nur lose zu tun hat: Aktien als Token. Nach einer Ankündigung der Solana-Seite vom 19. November zirkulieren auf der Blockchain tokenisierte Aktien im Wert von 1,22 Milliarden Dollar, fast das Doppelte des Standes von Ende Oktober (crypto.news, Daten von Blockworks).

Die Zahl ist allerdings umstritten: Eine zweite Quelle, cryptonews.com.au, spricht am 26. November von über 600 Millionen Dollar laut Analysten. Der Unterschied ist nicht erklärt. In der Richtung stimmen beide überein: Das Segment wächst stark, die Rede ist von plus 210 Prozent seit Jahresbeginn.