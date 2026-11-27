Die Berichte widersprechen sich in Einzelheiten, was auch am Zeitpunkt liegt: CryptoDaily meldet in der Überschrift „+6 Prozent“ und im Text rund ein Prozent binnen 24 Stunden, CoinGabbar nennt zeitgleich minus 4 Prozent in 24 Stunden. Einig sind sich die Quellen in der Lage: Als Widerstand gelten 70 bis 72,50 US-Dollar und darüber der Bereich um 78 US-Dollar, das Hoch vom 23. November. Unterstützung liegt bei 65 bis 66 US-Dollar, darunter bei 60 US-Dollar. Der Relative-Stärke-Index (RSI) deutet laut AMBCrypto mit 27,9 auf eine überverkaufte Lage, die Wochenwerte anderer Quellen liegen bei 33 bis 37.

Die US-Spot-Solana-ETFs sind keine große Stütze: CoinCentral meldet nach Farside für den 23. November einen Abfluss von 3,8 Millionen und für den 24. November einen Zufluss von rund 0,7 Millionen US-Dollar, ausschließlich im Fonds von Morgan Stanley (MSOL). Seit dem Start summieren sich die Zuflüsse laut SoSoValue auf 1,41 Milliarden US-Dollar bei 981,7 Millionen US-Dollar Fondsvermögen, wobei der Bitwise-Fonds BSOL mit 697,8 Millionen den größten Teil hält.