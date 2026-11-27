Der Solana Kurs hat in dieser Woche einen frischen Impuls aus Japan bekommen: Am 25. November hat das Joint Venture SBI Solana Global den Vollbetrieb aufgenommen, getragen von SBI Holdings, der Großbank Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) und der Solana Foundation. SOL sprang daraufhin auf rund 71 US-Dollar, rutschte aber an der Marke von 70 US-Dollar wieder ab. Im Monatsvergleich bleibt ein Minus von etwa 29 Prozent. Für Anleger in Kryptowährungen und Krypto-Aktien zeigt der Fall, wie weit ein Großprojekt vom Kursimpuls entfernt sein kann.
Solana Kurs: SBI Solana Global startet mit Sumitomo Mitsui, doch SOL scheitert an 70 Dollar – reichen Japans Banken als Impuls?
Das Joint Venture von SBI, Sumitomo Mitsui und der Solana Foundation hat am 25. November den Betrieb aufgenommen. Der Solana Kurs sprang auf rund 71 US-Dollar, liegt aber weit unter den Novembermarken. Was das Projekt kann und was nicht.
Hinweis zum Kursstand: Die jüngsten von uns geprüften Kursangaben stammen vom 26. November. Die Quellen nennen zwischen 67,72 und 71,22 US-Dollar, je nach Zeitpunkt und Börse.
Das Projekt
Was ist SBI Solana Global und was will das Joint Venture?
SBI Solana Global ist die umbenannte frühere SBI R3 Japan, nun als Gemeinschaftsunternehmen mit SMFG und der Solana Foundation.
Nach übereinstimmenden Berichten von CryptoDaily, CoinCentral und AMBCrypto soll die Gesellschaft japanische Finanzprodukte über die Solana-Blockchain vertreiben, Stablecoin-Zahlungen ermöglichen, reale Vermögenswerte tokenisieren und On-Chain-Vermögensverwaltung anbieten. Zunächst steht Japan im Fokus, später soll Asien folgen. AMBCrypto nennt zusätzlich die Ausgabe tokenisierter Anleihen, Fonds und Kreditforderungen sowie Zahlungssysteme für In- und Auslandsüberweisungen.
Was die Quellen nicht nennen: ein Finanzierungsvolumen, einen Zeitplan für größere Volumina und einen Plan, SOL-Token zu kaufen. CoinCentral hält ausdrücklich fest, dass die Unternehmen keinen SOL-Kauf angekündigt haben. Das ist für den Solana Kurs wichtig: Das Projekt schafft Nutzung, aber nicht automatisch Nachfrage nach dem Token.
|Datum
|Ereignis
|Detail
|14./15. Juli 2026
|DigiFT und JX-Token
|tokenisierte japanische Aktien- bzw. Fondsprodukte auf Solana
|6. Oktober 2026
|Projekt „Trinity“
|SBI Securities und Daiwa, mit SMBC-Stablecoin
|5. November 2026
|HashKey Earn
|nimmt JX für Kunden in Hongkong auf
|25. November 2026
|SBI Solana Global
|Vollbetrieb des Joint Ventures
Daten nach Angaben der Quellen, nicht aus Primärmeldungen der Unternehmen geprüft.
Quelle: CryptoDaily, AMBCrypto
Der Kursimpuls
Warum bleibt der Solana Kurs unter 70 bis 72 Dollar hängen?
Die Berichte widersprechen sich in Einzelheiten, was auch am Zeitpunkt liegt: CryptoDaily meldet in der Überschrift „+6 Prozent“ und im Text rund ein Prozent binnen 24 Stunden, CoinGabbar nennt zeitgleich minus 4 Prozent in 24 Stunden. Einig sind sich die Quellen in der Lage: Als Widerstand gelten 70 bis 72,50 US-Dollar und darüber der Bereich um 78 US-Dollar, das Hoch vom 23. November. Unterstützung liegt bei 65 bis 66 US-Dollar, darunter bei 60 US-Dollar. Der Relative-Stärke-Index (RSI) deutet laut AMBCrypto mit 27,9 auf eine überverkaufte Lage, die Wochenwerte anderer Quellen liegen bei 33 bis 37.
Die US-Spot-Solana-ETFs sind keine große Stütze: CoinCentral meldet nach Farside für den 23. November einen Abfluss von 3,8 Millionen und für den 24. November einen Zufluss von rund 0,7 Millionen US-Dollar, ausschließlich im Fonds von Morgan Stanley (MSOL). Seit dem Start summieren sich die Zuflüsse laut SoSoValue auf 1,41 Milliarden US-Dollar bei 981,7 Millionen US-Dollar Fondsvermögen, wobei der Bitwise-Fonds BSOL mit 697,8 Millionen den größten Teil hält.
Das große Bild
Was heißt das für Bitcoin, Krypto-Aktien und den Gesamtmarkt?
Solana hängt wie alle Altcoins am Bitcoin Kurs, der am Freitag bei rund 61.800 US-Dollar liegt und im November etwa 20 Prozent verloren hat. Die Krypto-Aktien reagierten am 20. November mit zweistelligen Abschlägen auf den Ausverkauf: Strategy minus 9,7 Prozent, Robinhood minus 9,4 Prozent und Circle minus 8,4 Prozent (CoinDesk). Die Circle Aktie ist besonders eng mit Solana verknüpft, weil Samsung Wallet USDC-Überweisungen über Solana abwickelt. Auch die Coinbase Aktie profitiert, wenn Stablecoin- und Tokenisierungsvolumen wachsen.
Ausblick
Worauf sollten Anleger bei Solana jetzt achten?
Beobachten lassen sich die Marken 65 und 70 US-Dollar, die täglichen ETF-Flows von Farside, erste Details zu Produkten und Volumen von SBI Solana Global sowie die Entwicklung des Bitcoin Kurses. Ob aus dem Projekt eine messbare Nachfrage nach SOL entsteht, ist derzeit nicht belegt.
FAQ
Häufige Fragen zum Solana Kurs
Wer steckt hinter SBI Solana Global? SBI Holdings, Sumitomo Mitsui Financial Group und die Solana Foundation; die Gesellschaft ging aus SBI R3 Japan hervor.
Wie hoch ist der Solana Kurs? Rund 71 US-Dollar am 26. November, je nach Börse und Zeitpunkt 68 bis 71 US-Dollar.
Kauft das Joint Venture Solana-Token? Nach den Berichten wurde kein SOL-Kauf angekündigt.
Wie hängt Solana mit Krypto-Aktien zusammen? Über Stablecoins wie USDC (Circle), Handelsvolumen (Coinbase) und die Stimmung am Gesamtmarkt.
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