Der Solana Kurs zieht am Freitag auf rund 73 Dollar an, ein Plus von 2,6 Prozent in 24 Stunden und damit der größte Tagesgewinn unter den Top-Kryptowährungen (CoinGecko, 06:10 Uhr MEZ). Zugleich meldet Crypto Briefing, dass die Solana-ETFs zuletzt wöchentlich nur rund 4,38 Millionen Dollar anzogen, während Bitcoin-, Ether- und XRP-Fonds Geld verloren. Für den Kryptomarkt, in dem Bitcoin um 61.500 Dollar pendelt, und für Krypto-Aktien wie Coinbase und Strategy ist das ein Test: Reicht diese Nachfrage, um eine Erholung zu tragen?
Solana Kurs: 73 Dollar, ETFs mit 1,51 Milliarden Dollar kumuliert, aber nur 4,4 Millionen Wochenzufluss – trägt die ETF-Nachfrage Solana?
Der Solana Kurs steigt am Freitag auf rund 73 Dollar und ist damit der stärkste Wert unter den großen Kryptowährungen. Die Solana-ETFs sammelten zuletzt nur wenig frisches Geld ein, während Bitcoin-, Ether- und XRP-Fonds Abflüsse verbuchten.
Der Kurs
Wie ist der Solana Kurs zuletzt gelaufen?
SOL ist in dieser Woche zwischen 69 und 73 Dollar gependelt und hat damit besser gehalten als viele Altcoins.
Am 26. November lag Solana laut Tradingnews bei 70,93 Dollar, ein Plus von 4,6 Prozent. Am Freitagmorgen standen 72,98 Dollar zu Buche, im Bitcoinworld-Ticker später 73,11 Dollar. Zum Vergleich: Am 16. November notierte Solana laut Coingabbar noch bei rund 72,65 Dollar, der Kurs hat sich seither also seitwärts bewegt, obwohl Bitcoin in dieser Zeit von etwa 64.400 auf rund 61.500 Dollar nachgab.
Die ETFs
Wie viel Geld fließt in Solana-ETFs?
Die US-Spot-ETFs auf Solana haben seit dem Start 1,51 Milliarden Dollar netto angezogen und verwalten rund eine Milliarde Dollar (Bitcoinworld, Stand 25.11.2026). Am 25. November lag der Nettozufluss bei null Dollar, das Handelsvolumen bei 35,54 Millionen Dollar. Am 16. November waren es noch 10,78 Millionen Dollar, die ausschließlich in den BSOL-Fonds von Bitwise flossen (Coingabbar). Das Bild: Solana-Fonds sammeln leise weiter ein, während die Konkurrenz Abflüsse verbucht. Die US-Bitcoin-ETFs verloren am 25. November vorläufig 123,4 Millionen Dollar und über sieben Tage 2,37 Milliarden Dollar (Tradingnews), die XRP-Fonds verzeichneten nur 4,07 Millionen Dollar Zufluss.
|ETF-Kategorie
|Nettofluss 25.11.
|Kumuliert
|Solana
|0 $
|1,51 Mrd. $
|XRP
|+4,07 Mio. $
|1,79 Mrd. $
|Bitcoin
|-123,41 Mio. $ (vorläufig)
|–
Vorläufige Zahlen von SoSoValue über Bitcoinworld und Tradingnews. Ether-ETFs: keine Daten für den 25.11. in den Quellen.
Quelle: Bitcoinworld, Tradingnews
Der Hintergrund
Was treibt Solana abseits der ETFs?
Der Kurs profitiert laut Coingabbar vom Netzwerk-Ausbau: Am 16. November fiel die Ankündigung von Solana 1.0 auf der Breakpoint-Konferenz mit dem ETF-Zufluss zusammen; einen Kausalbeweis nennt die Quelle nicht. Makro bleibt die Bremse: Die Fed-Zinserhöhung am 9. Dezember ist zu 94 bis 97 Prozent eingepreist (FinScans, MarketIntelLabs), und der Crypto Fear and Greed Index lag zuletzt bei 14. Krypto-Aktien wie Coinbase, die vom Handelsvolumen der Coins leben, hängen an dieser Stimmung.
Termine
Was beobachten Anleger beim Solana Kurs bis Dezember?
Täglich: ETF-Flüsse der Solana-Fonds (BSOL und andere).
4. Dezember: US-Arbeitsmarktbericht (laut Tradingnews).
8. und 9. Dezember: Fed-Sitzung.
Häufige Fragen zum Solana Kurs
Wie hoch ist der Solana Kurs aktuell?
Am 27. November 2026 um 06:10 Uhr MEZ lag er bei 72,98 Dollar (CoinGecko), plus 2,6 Prozent in 24 Stunden.
Wie viel Geld steckt in Solana-ETFs?
Die kumulierten Netto-Zuflüsse liegen bei 1,51 Milliarden Dollar, das Nettovermögen bei rund einer Milliarde Dollar (Stand 25.11.).
Warum ist Solana stärker als Bitcoin?
Der Tagesgewinn von 2,6 Prozent lag über dem von Bitcoin mit 1,1 Prozent; dauerhaft ist das nicht gesichert.
Welche Krypto-Aktien hängen an Solana?
Coinbase profitiert vom Handelsvolumen der Coins, Strategy hält Bitcoin und ist kein Solana-Wert.
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