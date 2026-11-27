Wie hoch ist der Solana Kurs aktuell?

Am 27. November 2026 um 06:10 Uhr MEZ lag er bei 72,98 Dollar (CoinGecko), plus 2,6 Prozent in 24 Stunden.

Wie viel Geld steckt in Solana-ETFs?

Die kumulierten Netto-Zuflüsse liegen bei 1,51 Milliarden Dollar, das Nettovermögen bei rund einer Milliarde Dollar (Stand 25.11.).

Warum ist Solana stärker als Bitcoin?

Der Tagesgewinn von 2,6 Prozent lag über dem von Bitcoin mit 1,1 Prozent; dauerhaft ist das nicht gesichert.

Welche Krypto-Aktien hängen an Solana?

Coinbase profitiert vom Handelsvolumen der Coins, Strategy hält Bitcoin und ist kein Solana-Wert.