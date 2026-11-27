Sojitz-Aktie: Handelshaus legt im Nikkei 225 zu

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Sojitz-Aktie steigt im Nikkei 225 um 4,77 Prozent und zählt zu den Tagesgewinnern.

Die Sojitz-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 4,77 Prozent auf 28,76 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu. XEB XEB — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr XEB — — — Nikkei 225 Gewinner Was die Sojitz-Aktie bewegt Einen konkreten Anlass für den Anstieg der Sojitz-Aktie konnte ich nicht belegen. Das Handelshaus profitiert offenbar von der breiten Kauflaune im Leitindex. Sojitz-Aktie bei comdirect am Morgen +4,77 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect Was dagegen spricht Ohne belegten Anlass ist der Kursanstieg anfällig für Rücksetzer. Als Nikkei 225 Gewinner reiht sich die Sojitz-Aktie in die breite Erholung ein.

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