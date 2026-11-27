Die Sojitz-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 4,77 Prozent auf 28,76 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu.
Sojitz-Aktie: Handelshaus legt im Nikkei 225 zu
Die Sojitz-Aktie steigt im Nikkei 225 um 4,77 Prozent und zählt zu den Tagesgewinnern.
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Nikkei 225 Gewinner
Was die Sojitz-Aktie bewegt
Einen konkreten Anlass für den Anstieg der Sojitz-Aktie konnte ich nicht belegen. Das Handelshaus profitiert offenbar von der breiten Kauflaune im Leitindex.
Als Nikkei 225 Gewinner reiht sich die Sojitz-Aktie in die breite Erholung ein.
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