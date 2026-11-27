SoftBanks US-Depot jenseits von Intel: T-Mobile, Lagerroboter und KI-Medizin – wo Masayoshi Son die restlichen 5,8 Milliarden Dollar hat

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 12:33 3 Min.

Zwei Drittel des gemeldeten SoftBank-Depots stecken in Intel. Weniger bekannt ist der Rest: 28 Positionen im Wert von 5,8 Milliarden Dollar, vom Mobilfunker T-Mobile US über den Lagerroboter-Bauer Symbotic bis zur KI-Diagnostikfirma Tempus AI. Die wichtigsten Aktien mit ISIN und US-Handelssymbol, was sich im dritten Quartal bewegt hat und wie Son seine Intel-Wette begründet.

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Über das Depot von SoftBank wird meist in einem Satz gesprochen: Masayoshi Son hat alles auf Intel gesetzt. Das stimmt für knapp zwei Drittel. Die Pflichtmeldung zum 30. September enthält aber 32 Einträge zu 29 Wertpapieren im Gesamtwert von 16,3 Milliarden Dollar. Wer Intel abzieht, findet ein zweites Depot, das eine eigene Betrachtung lohnt. Wert des gemeldeten Depots 16,3 Mrd. $ Anteil von Intel 64,3 % Wert der 28 übrigen Wertpapiere 5,8 Mrd. $ Anteil der drei größten Positionen 84,6 % Quelle : Form 13F von SoftBank Group zum 30. September 2026, eingereicht am 16. November 2026, nach einer Auswertung von FourWeekMBA Der Chef Die Wette, die alles überstrahlt: Masayoshi Son im Wortlaut SoftBank kaufte im August 2025 knapp 87 Millionen Intel-Aktien zu 23 Dollar das Stück, für zusammen 2 Milliarden Dollar. Ende September war das Paket 10,45 Milliarden Dollar wert. Nach dem Kurssturz der Intel-Aktie waren es Mitte November noch rund 5,2 Milliarden Dollar, immer noch das 2,6-Fache des Einsatzes. Verkauft hat Son keine einzige Aktie. Auf der Hauptversammlung verteidigte er die Position mit einem politischen Argument. Das Depot Hinter Intel: die wichtigsten Positionen Sobald die Seite freigeschaltet ist, steht der Bestand im SoftBank Depot auf AktienCheck. 01 Intel – ISIN US4581401001 · US-Handelssymbol INTC 86.956.522 Aktien im Wert von 10,45 Milliarden Dollar, 64,3 Prozent, Stückzahl unverändert. 02 Symbotic – ISIN US87151X1019 · US-Handelssymbol SYM 1,68 Milliarden Dollar, rund 10 Prozent. Symbotic baut Roboter für vollautomatische Warenlager. SoftBank ist seit dem Börsengang Großaktionär und Partner in einem Gemeinschaftsunternehmen. 03 T-Mobile US – ISIN US8725901040 · US-Handelssymbol TMUS 1,63 Milliarden Dollar, rund 10 Prozent. Die Beteiligung stammt aus der Fusion der früheren SoftBank-Tochter Sprint mit T-Mobile US. 04 Tempus AI – ISIN US88023B1035 · US-Handelssymbol TEM 443 Millionen Dollar, nach 313 Millionen im Vorquartal. Tempus wertet Patientendaten mit KI aus. In Japan betreiben beide ein gemeinsames Unternehmen. 05 Klarna – US-Handelssymbol KLAR 191 Millionen Dollar, nach 312 Millionen im Vorquartal, bei unveränderter Stückzahl. Der Kurs des schwedischen Zahlungsdienstleisters ist deutlich gefallen. Weitere Positionen sind der Webcomic-Anbieter Webtoon Entertainment mit 339 Millionen Dollar und die brasilianische Digitalbank Inter & Co mit 323 Millionen Dollar. Leicht reduziert wurden Nu Holdings, VTEX und Ethos Technologies. Die Position in AbCellera Biologics wurde halbiert. Was Anleger beachten sollten Der Wert des Depots hängt zu fast zwei Dritteln an einer Aktie, die sich seit Ende September etwa halbiert hat

Die Meldung umfasst auch Bestände von Töchtern wie Arm und dem Vision Fund

SoftBanks größte Wetten, etwa auf OpenAI und Arm selbst, stehen nicht in dieser Meldung

Der Stand ist vom 30. September Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien SoftBank Group: ISIN JP3436100006, WKN 891624, Handelssymbol SFT, US-Handelssymbol SFTBY

Intel: ISIN US4581401001, WKN 855681, Handelssymbol INL, US-Handelssymbol INTC

Symbotic: ISIN US87151X1019, US-Handelssymbol SYM

T-Mobile US: ISIN US8725901040, WKN A1T7LU, Handelssymbol TM5, US-Handelssymbol TMUS

Tempus AI: ISIN US88023B1035, US-Handelssymbol TEM

Klarna: US-Handelssymbol KLAR Fazit: Mehr als eine Intel-Wette Wer SoftBanks US-Depot nur als Intel-Position liest, übersieht ein Portfolio aus Robotik, Mobilfunk, Medizin-KI und Finanztechnologie, das für sich genommen größer ist als das Depot vieler bekannter Hedgefonds. Es zeigt Sons Handschrift: große Anteile, lange Haltedauer, kaum Handel. Das Risiko bleibt dasselbe wie immer bei SoftBank, die Konzentration. Den Bestand zeigt künftig das Depot von SoftBank auf AktienCheck.

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