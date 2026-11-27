Über das Depot von SoftBank wird meist in einem Satz gesprochen: Masayoshi Son hat alles auf Intel gesetzt. Das stimmt für knapp zwei Drittel. Die Pflichtmeldung zum 30. September enthält aber 32 Einträge zu 29 Wertpapieren im Gesamtwert von 16,3 Milliarden Dollar. Wer Intel abzieht, findet ein zweites Depot, das eine eigene Betrachtung lohnt.
SoftBanks US-Depot jenseits von Intel: T-Mobile, Lagerroboter und KI-Medizin – wo Masayoshi Son die restlichen 5,8 Milliarden Dollar hat
Zwei Drittel des gemeldeten SoftBank-Depots stecken in Intel. Weniger bekannt ist der Rest: 28 Positionen im Wert von 5,8 Milliarden Dollar, vom Mobilfunker T-Mobile US über den Lagerroboter-Bauer Symbotic bis zur KI-Diagnostikfirma Tempus AI. Die wichtigsten Aktien mit ISIN und US-Handelssymbol, was sich im dritten Quartal bewegt hat und wie Son seine Intel-Wette begründet.
Der Chef
Die Wette, die alles überstrahlt: Masayoshi Son im Wortlaut
SoftBank kaufte im August 2025 knapp 87 Millionen Intel-Aktien zu 23 Dollar das Stück, für zusammen 2 Milliarden Dollar. Ende September war das Paket 10,45 Milliarden Dollar wert. Nach dem Kurssturz der Intel-Aktie waren es Mitte November noch rund 5,2 Milliarden Dollar, immer noch das 2,6-Fache des Einsatzes. Verkauft hat Son keine einzige Aktie. Auf der Hauptversammlung verteidigte er die Position mit einem politischen Argument.
Die USA haben keine andere Wahl, als Intel zu stärken.
Das Depot
Hinter Intel: die wichtigsten Positionen
Intel – ISIN US4581401001 · US-Handelssymbol INTC
86.956.522 Aktien im Wert von 10,45 Milliarden Dollar, 64,3 Prozent, Stückzahl unverändert.
Symbotic – ISIN US87151X1019 · US-Handelssymbol SYM
1,68 Milliarden Dollar, rund 10 Prozent. Symbotic baut Roboter für vollautomatische Warenlager. SoftBank ist seit dem Börsengang Großaktionär und Partner in einem Gemeinschaftsunternehmen.
T-Mobile US – ISIN US8725901040 · US-Handelssymbol TMUS
1,63 Milliarden Dollar, rund 10 Prozent. Die Beteiligung stammt aus der Fusion der früheren SoftBank-Tochter Sprint mit T-Mobile US.
Tempus AI – ISIN US88023B1035 · US-Handelssymbol TEM
443 Millionen Dollar, nach 313 Millionen im Vorquartal. Tempus wertet Patientendaten mit KI aus. In Japan betreiben beide ein gemeinsames Unternehmen.
Klarna – US-Handelssymbol KLAR
191 Millionen Dollar, nach 312 Millionen im Vorquartal, bei unveränderter Stückzahl. Der Kurs des schwedischen Zahlungsdienstleisters ist deutlich gefallen.
Weitere Positionen sind der Webcomic-Anbieter Webtoon Entertainment mit 339 Millionen Dollar und die brasilianische Digitalbank Inter & Co mit 323 Millionen Dollar. Leicht reduziert wurden Nu Holdings, VTEX und Ethos Technologies. Die Position in AbCellera Biologics wurde halbiert.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien
SoftBank Group: ISIN JP3436100006, WKN 891624, Handelssymbol SFT, US-Handelssymbol SFTBY
Intel: ISIN US4581401001, WKN 855681, Handelssymbol INL, US-Handelssymbol INTC
Symbotic: ISIN US87151X1019, US-Handelssymbol SYM
T-Mobile US: ISIN US8725901040, WKN A1T7LU, Handelssymbol TM5, US-Handelssymbol TMUS
Tempus AI: ISIN US88023B1035, US-Handelssymbol TEM
Klarna: US-Handelssymbol KLAR
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