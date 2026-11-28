SoftBank Aktie: Zwei Drittel des Börsenwerts in fünf Monaten weg – und allein die Arm-Beteiligung ist mehr wert als der ganze Konzern

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 21:20 3 Min.

Die SoftBank Aktie ist seit Juni um rund 65 Prozent gefallen. Am Mittwoch verlor sie an einem Tag fast 15 Prozent. Der Markt bewertet die KI-Wetten des Konzerns mit einem gewaltigen Abschlag.

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Im Juni war SoftBank der gefeierte KI-Investor der Welt. Heute wird der Konzern an der Börse für weniger gehandelt, als eine einzige seiner Beteiligungen wert ist. Die SoftBank Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, in Tokio bei 2.984,50 Yen, ein Plus von 3,13 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch lag bei 9.074 Yen. SoftBank Group Corp. · ISIN: JP3436100006 · WKN: 891624 · Handelssymbol: SFT · US-Handelssymbol: SFTBY Arm Holdings plc · ISIN: US0420682058 · WKN: A3EUCD · Handelssymbol: O9T · US-Handelssymbol: ARM Abstand zum Schlusshoch vom 2. Juni (8.632 Yen) rund −65 % Schlusskurs am 27. November, plus 3,13 Prozent 2.984,50 Yen Tagesverlust am 25. November −14,8 % Arm-Aktien im Besitz von SoftBank 923 Mio. Quelle : Tokyo Stock Exchange laut Yahoo Finance; Beteiligungsrechnung laut FourWeekMBA Der Absturz Vom Rekord zum Jahrestief Am 2. Juni schloss die Aktie bei 8.632 Yen. Am Mittwoch dieser Woche fiel sie um 14,8 Prozent auf 2.696,50 Yen, nachdem der US-Chipindex am Vortag fast acht Prozent verloren hatte. Auch der japanische Leitindex Nikkei erlebte in dieser Phase einen der größten Punktverluste seiner Geschichte. Am Donnerstag und Freitag folgte eine Erholung. SoftBank ist eine Beteiligungsgesellschaft. Ihr Wert hängt an dem, was sie besitzt: der Mehrheit am Chipdesigner Arm und einem großen Anteil an einem führenden, nicht börsennotierten KI-Entwickler, den der Konzern selbst mit knapp 100 Milliarden US-Dollar ansetzt. Die Rechnung Was im Depot liegt und was die Börse zahlt SoftBank hält rund 923 Millionen Arm-Aktien. Beim Arm-Schlusskurs vom Freitag von 171,55 US-Dollar entspricht das rund 158 Milliarden US-Dollar. Der gesamte Börsenwert von SoftBank lag zur Wochenmitte nach Berechnungen von Beobachtern bei rund 100 Milliarden US-Dollar. Die Differenz erklärt sich durch Schulden, Verpflichtungen aus zugesagten KI-Investitionen und Zweifel an der Bewertung nicht börsennotierter Anteile. Diese Zweifel haben zuletzt zugenommen. Ein Börsengang in der Branche hat neue Vergleichsmaßstäbe geliefert, und Anleger fragen, ob die internen Wertansätze noch passen. Dazu kommt die Finanzierung der angekündigten Investitionen. Personell rückt Arm-Chef Rene Haas am 1. Dezember als stellvertretender Verwaltungsratschef näher an die Konzernspitze. Was für die SoftBank Aktie spricht Wertvolle Beteiligung an Arm, großer Anteil an einem führenden KI-Entwickler, hoher Abschlag auf den Beteiligungswert und eine erste Erholung. Was dagegen spricht Verschuldung, zugesagte Milliardeninvestitionen, unsichere Bewertung nicht börsennotierter Anteile und extreme Kursschwankungen. Häufige Fragen zur SoftBank Aktie Wo steht die SoftBank Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie in Tokio bei 2.984,50 Yen (plus 3,13 Prozent). Wie stark ist sie gefallen?

Um rund 65 Prozent gegenüber dem Schlusshoch vom 2. Juni. Warum ist die Arm-Beteiligung so wichtig?

Weil ihr Börsenwert den von SoftBank insgesamt übersteigt. Fazit: Der Abschlag ist die Nachricht Die SoftBank Aktie ist zur Wette darauf geworden, ob die KI-Beteiligungen halten, was der Konzern für sie ansetzt. Der Markt antwortet mit einem Abschlag. Er verschwindet erst, wenn Schulden und Bewertungen nicht mehr in Frage stehen.

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