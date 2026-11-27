SoftBank-Aktie: KI-Investor legt zu

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die SoftBank-Aktie steigt im Nikkei 225 um rund drei Prozent. Der KI-Investor profitiert von der Erholung der KI-Werte.

Die SoftBank-Aktie zählt zu den Nikkei 225 Gewinnern: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 3,00 Prozent, Trading Economics meldet für den Tokio-Schluss ein Plus von 3,1 Prozent. Der Nikkei 225 gewinnt 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte. SFT SFT — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr SFT — — — Nikkei 225 Gewinner Warum die SoftBank-Aktie zulegt SoftBank gilt als Investor in künstliche Intelligenz und folgt deshalb der Stimmung am KI-Markt. Am 10. November war die Aktie um bis zu 14 Prozent gesprungen, davor hatte sie unter dem KI-Ausverkauf gelitten. SoftBank-Aktie bei comdirect am Morgen +3,00 % Schlussplus in Tokio +3,1 % Nikkei 225 58.711 Quelle : comdirect, Trading Economics Was dagegen spricht SoftBank reagiert stark auf Nachrichten aus dem KI-Sektor und kann ebenso deutlich fallen. Die SoftBank-Aktie ist als Nikkei 225 Gewinner ein Stimmungsbarometer für KI-Investments.

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