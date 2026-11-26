Die Société-Générale-Aktie hat am Donnerstag in Paris zugelegt. Um 17:35 Uhr notierte die Bank 2,82 Prozent höher bei 63,06 Euro, ein Plus von 1,73 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 61,33 Euro. Als CAC40 Gewinner liegt sie auf Platz sechs.
Société-Générale-Aktie als CAC40 Gewinner: Banken gefragt, Rekordquartal im Rücken
Die Société-Générale-Aktie schließt als CAC40 Gewinner mit +2,82 % bei 63,06 Euro. Bankwerte waren in Europa gefragt, dazu kommt ein Rekordquartal.
CAC40 Gewinner
Warum die Société-Générale-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung der Bank gab es nicht. Die Société-Générale-Aktie profitierte von der starken Nachfrage nach Bankwerten: Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP waren Banken, Minenwerte und Autoaktien am Donnerstag in Europa besonders gefragt. Der CAC 40 schloss 1,61 Prozent höher bei 8.108,74 Punkten. Die Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen lag bei rund 4,74 Prozent.
Der Hintergrund: Ein Rekordquartal
Fundamental hat die Bank zuletzt geliefert. Am 29. Oktober meldete sie für das dritte Quartal einen Nettogewinn von 1,89 Milliarden Euro, ein Plus von 24,1 Prozent. Analysten hatten mit rund 1,65 Milliarden Euro gerechnet. Außerdem schloss die Bank am 1. Oktober ein Aktienrückkaufprogramm über 1,5 Milliarden Euro ab.
Steckbrief
- Unternehmen
- Société Générale SA
- ISIN
- FR0000130809
- WKN
- 873403
- Handelssymbol
- GLE (Euronext Paris)
- US-Symbol
- SCGLY (OTC)
- Kurs
- 63,06 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 17:35 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Société-Générale-Aktie
Warum ist die Société-Générale-Aktie CAC40 Gewinner? Bankwerte waren gefragt, die Aktie stieg um 2,82 Prozent. Hinzu kommen starke Quartalszahlen.
Wie hoch war der Gewinn im dritten Quartal? Die Bank meldete 1,89 Milliarden Euro, ein Plus von 24,1 Prozent.
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