Die Société-Générale-Aktie hat die Woche mit einem klaren Plus abgeschlossen. Um 17:35 Uhr notierte die Bank an der Euronext Paris 2,08 Prozent höher bei 64,37 Euro, ein Plus von 1,31 Euro gegenüber dem Vortagesschluss. Mit einem Handelsvolumen von 83 Millionen Euro ist Société Générale der viertstärkste CAC40 Gewinner des Tages.
Société-Générale-Aktie als CAC40 Gewinner: Bank vor der S&P-Entscheidung gefragt
Die Société-Générale-Aktie schließt am Freitag 2,08 % höher bei 64,37 Euro und ist viertstärkster CAC40 Gewinner. Am Abend steht die S&P-Entscheidung zu Frankreich an.
CAC40 Gewinner
Warum die Société-Générale-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung der Bank gab es nicht. Die Société-Générale-Aktie folgte der freundlichen Marktlage: Der CAC 40 schloss um 0,58 Prozent höher, 30 Werte legten zu. Im Fokus stand am Abend die Entscheidung von Standard & Poor's zur Bonität Frankreichs. Die Agentur führt das Land derzeit mit A+ und stabilem Ausblick, Fitch hatte Frankreich Ende Oktober herabgestuft. Für französische Banken ist die Staatsbonität ein zentraler Faktor.
Hintergrund
Ein Rekordquartal
Am 29. Oktober meldete die Bank für das dritte Quartal einen Nettogewinn von 1,89 Milliarden Euro, ein Plus von 24,1 Prozent. Analysten hatten mit rund 1,65 Milliarden Euro gerechnet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Société Générale SA
- ISIN
- FR0000130809
- WKN
- 873403
- Handelssymbol
- GLE (Euronext Paris)
- US-Symbol
- SCGLY (OTC)
- Kurs
- 64,37 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, 17:35 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Société-Générale-Aktie
Warum ist die Société-Générale-Aktie CAC40 Gewinner? Die Börse war freundlich, die Aktie stieg um 2,08 Prozent auf 64,37 Euro. Hinzu kommen starke Quartalszahlen.
Was steht am Abend an? Die Entscheidung von S&P zur Bonität Frankreichs.
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