Die Société-Générale-Aktie hat am Freitagmorgen weiter zugelegt. Um 09:17 Uhr notierte die Bank an der Euronext Paris 1,00 Prozent höher bei 63,69 Euro, ein Plus von 0,63 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 63,06 Euro. Als CAC40 Gewinner steht sie auf Platz neun.
Société-Générale-Aktie als CAC40 Gewinner: Bank bleibt gefragt
Die Société-Générale-Aktie steigt am Freitagmorgen um 1,00 % auf 63,69 Euro und zählt zu den CAC40 Gewinnern. Die französische Inflation sinkt, die Börsen sind freundlich.
CAC40 Gewinner
Warum die Société-Générale-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung der Bank gab es nicht. Die Société-Générale-Aktie folgt der freundlichen Marktstimmung: Der Nikkei stieg laut Reuters um 2,11 Prozent, Shanghai um 3,73 Prozent. Am Morgen veröffentlichte das Statistikamt Insee zudem Inflationsdaten: Die französische Teuerung sank im November nach einer Verlinkung bei Boursorama auf 2,9 Prozent, nach 3,4 Prozent im Oktober.
Hintergrund
Ein Rekordquartal
Am 29. Oktober meldete die Bank für das dritte Quartal einen Nettogewinn von 1,89 Milliarden Euro, ein Plus von 24,1 Prozent. Analysten hatten mit rund 1,65 Milliarden Euro gerechnet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Société Générale SA
- ISIN
- FR0000130809
- WKN
- 873403
- Handelssymbol
- GLE (Euronext Paris)
- US-Symbol
- SCGLY (OTC)
- Kurs
- 63,69 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, 09:17 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Société-Générale-Aktie
Warum ist die Société-Générale-Aktie CAC40 Gewinner? Die Börsen sind freundlich, die Aktie stieg um 1,00 Prozent. Hinzu kommen starke Quartalszahlen.
Wie hoch war der Gewinn im dritten Quartal? Die Bank meldete 1,89 Milliarden Euro, ein Plus von 24,1 Prozent.
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