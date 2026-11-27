Warum ist die Société-Générale-Aktie CAC40 Gewinner? Die Börsen sind freundlich, die Aktie stieg um 1,00 Prozent. Hinzu kommen starke Quartalszahlen.

Wie hoch war der Gewinn im dritten Quartal? Die Bank meldete 1,89 Milliarden Euro, ein Plus von 24,1 Prozent.