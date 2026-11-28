Wer ist Frank Slootman?

Früherer Vorstandschef von Snowflake und heute Mitglied des Verwaltungsrats.

Wie viel hat er verkauft?

300.000 Aktien für rund 84,4 Millionen Dollar am 18. und 19. November 2026.

Lief der Verkauf nach Plan?

Ja. Der 10b5-1-Plan stammt vom 19. September 2025.