Er machte Snowflake zum Börsenstar, und jetzt macht er Kasse. Frank Slootman, bis 2024 Vorstandschef und heute Mitglied des Verwaltungsrats, verkaufte am 18. und 19. November 300.000 Aktien zu Kursen zwischen rund 270 und 296 Dollar. Der Erlös: rund 84,4 Millionen Dollar. Für die Snowflake Aktie ist es einer der größten Insiderverkäufe des Jahres, wenige Tage vor den Quartalszahlen am 2. Dezember.
Snowflake Aktie: Ex-Chef Slootman verkauft für 84 Millionen Dollar – in nur zwei Tagen
Frank Slootman, früherer Vorstandschef und heute Verwaltungsrat von Snowflake, hat laut SEC-Meldung am 18. und 19. November 300.000 Aktien für rund 84,4 Millionen Dollar verkauft. Im Februar bekam er pro Aktie noch rund 100 Dollar weniger. Was der Insiderverkauf vor den Quartalszahlen bedeutet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Snowflake Inc.
- Sitz
- Bozeman, Montana
- US-Handelssymbol
- SNOW (NYSE)
- Insider
- Frank Slootman, Verwaltungsrat, früherer Chef
- Geschäft
- Cloud-Datenplattform
Stand: 28.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldungen
Die Stammdaten für Anleger: Die Snowflake-Aktie wird in den USA unter dem Kürzel SNOW an der New York Stock Exchange gehandelt.
Die Meldung
Optionen zu 8,88 Dollar, Verkauf bei fast 300
Laut der Pflichtmeldung an die SEC übte Slootman alte Optionen mit einem Ausübungspreis von 8,88 Dollar aus und verkaufte an zwei Tagen insgesamt 300.000 Aktien. Die gewichteten Durchschnittskurse lagen zwischen 269,81 und 296,30 Dollar. Die Verkäufe liefen über einen Handelsplan nach Rule 10b5-1, den er am 19. September 2025 abgeschlossen hat.
Das Muster kennen Snowflake-Anleger. Schon am 18. Februar hatte Slootman 100.000 Optionen zu 8,88 Dollar eingelöst und die Aktien zu rund 175 bis 178 Dollar verkauft, im März folgten weitere Pakete um 175 Dollar. Jetzt erzielte er rund 100 Dollar mehr je Aktie.
Das Umfeld
Viele Verkäufer vor den Zahlen
Breite Verkaufswelle
Im vergangenen Quartal haben Snowflake-Insider laut MarketBeat Aktien für rund 375 Millionen Dollar verkauft.
Weiterer Verkauf
Ein Verwaltungsrat verkaufte zudem über einen Treuhandfonds Aktien für rund 13,8 Millionen Dollar.
Nervöser Kurs
Am 25. November fiel die Aktie um gut 7 Prozent auf 269,54 Dollar, belastet von Sorgen im Softwaresektor.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei Snowflake
Wer ist Frank Slootman?
Früherer Vorstandschef von Snowflake und heute Mitglied des Verwaltungsrats.
Wie viel hat er verkauft?
300.000 Aktien für rund 84,4 Millionen Dollar am 18. und 19. November 2026.
Lief der Verkauf nach Plan?
Ja. Der 10b5-1-Plan stammt vom 19. September 2025.
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