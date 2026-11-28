Die Smurfit-WestRock-Aktie (ISIN: IE00028FXN24, WKN: A40C7D, Handelssymbol: SW) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 15,62 Prozent, am Freitag um 4,66 Prozent. Der Materialsektor führte die Sektorwertung der Woche mit plus 7,9 Prozent an.
Smurfit-WestRock-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Verpackungskonzern steigt – warum die Aktie um 15,6 Prozent zulegt
Die Smurfit-WestRock-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 15,62 Prozent legt der Verpackungskonzern in der Rekordwoche des Marktes kräftig zu. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Rohstoffrally ohne Einzelnachricht
Der Materialsektor war der stärkste Sektor der Woche, und Smurfit WestRock lag deutlich darüber.
In der besten Börsenwoche seit April 2025 legten alle elf Sektoren zu. Smurfit WestRock profitierte von der zyklischen Kaufwelle. Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden.
Sektorführer
Material stärkster Sektor der Woche.
Zyklische Erholung
Konjunktursensible Werte gefragt.
Kein Auslöser
Keine Unternehmensmeldung bekannt.
Einordnung
Konjunkturwette, offene Ursache
Als Verpackungshersteller hängt Smurfit WestRock an Konsum und Industrie.
Häufige Fragen zur Smurfit-WestRock-Aktie
Warum ist die Smurfit-WestRock-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?
Sie stieg um 15,62 Prozent im Zuge der Sektorerholung; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN IE00028FXN24, WKN A40C7D, Handelssymbol SW.
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