Smurfit-WestRock-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Verpackungskonzern steigt – warum die Aktie um 15,6 Prozent zulegt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:49 1 Min.

Die Smurfit-WestRock-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 15,62 Prozent legt der Verpackungskonzern in der Rekordwoche des Marktes kräftig zu. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.

Die Smurfit-WestRock-Aktie (ISIN: IE00028FXN24, WKN: A40C7D, Handelssymbol: SW) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 15,62 Prozent, am Freitag um 4,66 Prozent. Der Materialsektor führte die Sektorwertung der Woche mit plus 7,9 Prozent an. SW SW — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr SW — — — Smurfit-WestRock-Wochenplus +15,62 % Smurfit WestRock am Freitag +4,66 % Materialsektor in der Woche +7,9 % Smurfit WestRock auf Monatssicht +2,47 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026; Myweeklystock Die Gründe für den Kursgewinn Rohstoffrally ohne Einzelnachricht Der Materialsektor war der stärkste Sektor der Woche, und Smurfit WestRock lag deutlich darüber. In der besten Börsenwoche seit April 2025 legten alle elf Sektoren zu. Smurfit WestRock profitierte von der zyklischen Kaufwelle. Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden. 01 Sektorführer Material stärkster Sektor der Woche. 02 Zyklische Erholung Konjunktursensible Werte gefragt. 03 Kein Auslöser Keine Unternehmensmeldung bekannt. Einordnung Konjunkturwette, offene Ursache Als Verpackungshersteller hängt Smurfit WestRock an Konsum und Industrie. Was für die Smurfit-WestRock-Aktie spricht Sektorrückenwind: Material führt die Erholung an.

Breite Kundenbasis: Viele Branchen. Was die Smurfit-WestRock-Aktie belasten kann Konjunktur: Schwache Nachfrage träfe den Konzern.

Fehlender Auslöser: Das Plus ist stimmungsgetrieben. Steckbrief der Smurfit-WestRock-Aktie Unternehmen: Smurfit WestRock plc

ISIN: IE00028FXN24 · WKN: A40C7D

Handelssymbol: SW (NYSE)

Branche: Verpackung, Papier Häufige Fragen zur Smurfit-WestRock-Aktie Warum ist die Smurfit-WestRock-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?

Sie stieg um 15,62 Prozent im Zuge der Sektorerholung; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN IE00028FXN24, WKN A40C7D, Handelssymbol SW. Fazit: Der S&P 500 Gewinner der Woche Smurfit WestRock Die Smurfit-WestRock-Aktie steigt mit dem Materialsektor. Weitere Impulse bräuchten Unternehmensmeldungen.

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