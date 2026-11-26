Am unteren Ende der Gewinnerliste, aber im Plus: Die Smith-&-Nephew-Aktie (ISIN: GB0009223206, WKN: 502816, Symbol London: SN., Symbol Deutschland: NPW1, US-Symbol: SNN) steigt im Xetra-Handel um 1,43 Prozent auf 14,20 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. In London schließt die Aktie 1,20 Prozent höher bei 1.177,25 Pence. Der FTSE 100 gewinnt 1,75 Prozent.
Smith-&-Nephew-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Plus 1,4 Prozent – doch die gesenkte Prognose wirkt nach
Die Smith-&-Nephew-Aktie steigt im Xetra-Handel um 1,43 Prozent auf 14,20 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. In London gewinnt sie 1,2 Prozent auf 1.177,25 Pence – weniger als der Markt. Drei Wochen nach der Prognosesenkung sucht der Medizintechnik-Konzern weiter eine Lösung für seine Orthopädiesparte.
SNSN
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CBOE UK 100 Gewinner Smith & Nephew
Warum die Smith-&-Nephew-Aktie steigt: Der Markt zieht ein defensives Papier mit
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Die Aktie stieg, weil fast alles stieg.
Nach dem Ausverkauf vom Mittwoch erholte sich der Londoner Markt auf breiter Front. Gesucht waren vor allem Banken, Minen- und Rüstungswerte. Gesundheitsaktien wie der CBOE UK 100 Gewinner Smith & Nephew legten zu, blieben aber hinter dem Index zurück.
Dass die Aktie nicht mehr Schwung hat, liegt an den Zahlen vom 4. November. Smith & Nephew senkte damals die Jahresziele: Das Umsatzwachstum soll nur noch rund 3 Prozent erreichen, der Handelsgewinn etwa 1,25 statt 1,30 Milliarden Dollar, der freie Mittelzufluss 750 statt 800 Millionen Dollar. Grund war ein schwächeres Geschäft mit Hüft- und Kniegelenken in den USA.
Was gut läuft
Die Sparte Sportmedizin und HNO wuchs im dritten Quartal um 8 Prozent auf 507 Millionen Dollar.
Was hakt
Die Orthopädie legte nur um 2,3 Prozent zu, die Wundversorgung trat auf der Stelle.
Strategische Frage
Gespräche mit Johnson & Johnson über eine mögliche Zusammenlegung des Orthopädiegeschäfts sind beendet. Der Konzern prüft weiter Optionen für die Sparte.
Steckbrief
- Unternehmen
- Smith & Nephew plc
- Geschäft
- Medizintechnik: Orthopädie, Sportmedizin, Wundversorgung
- ISIN / WKN
- GB0009223206 / 502816
- Symbol London / Deutschland / USA
- SN. / NPW1 / SNN
- Kurs Xetra
- 14,20 Euro (+1,43 %)
- Kurs London
- 1.177,25 Pence (+1,20 %)
Stand: 26.11.2026, Xetra laut Kursliste der Redaktion, 13:17 Uhr; London laut Hargreaves Lansdown
Häufige Fragen zur Smith-&-Nephew-Aktie
Warum ist die Smith-&-Nephew-Aktie heute CBOE UK 100 Gewinner?
Sie steigt mit dem erholten Gesamtmarkt. Eine eigene Meldung gab es nicht.
Warum hat Smith & Nephew die Prognose gesenkt?
Wegen eines schwächer als erwarteten Orthopädiegeschäfts in den USA.
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