Nach dem Ausverkauf vom Mittwoch erholte sich der Londoner Markt auf breiter Front. Gesucht waren vor allem Banken, Minen- und Rüstungswerte. Gesundheitsaktien wie der CBOE UK 100 Gewinner Smith & Nephew legten zu, blieben aber hinter dem Index zurück.

Dass die Aktie nicht mehr Schwung hat, liegt an den Zahlen vom 4. November. Smith & Nephew senkte damals die Jahresziele: Das Umsatzwachstum soll nur noch rund 3 Prozent erreichen, der Handelsgewinn etwa 1,25 statt 1,30 Milliarden Dollar, der freie Mittelzufluss 750 statt 800 Millionen Dollar. Grund war ein schwächeres Geschäft mit Hüft- und Kniegelenken in den USA.