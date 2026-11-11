SMA Solar Technology Aktie: Marshall Wace schlägt erneut zu! Gefährliches Spiel der Hedgefonds

Marshall Wace ist keineswegs der einzige professionelle Marktteilnehmer, der bei SMA Solar auf der Verkäuferseite positioniert ist. Mehrere weitere Hedgefonds halten meldepflichtige Netto-Leerverkaufspositionen. Besonders interessant ist dabei die Entwicklung bei Citadel Advisors LLC.

Die zuletzt gemeldeten Positionen im Überblick:

Hedgefonds Netto-Leerverkaufsposition Meldedatum

Marshall Wace LLP 0,90 % 10.11.2026

Citadel Advisors LLC 0,79 % 06.11.2026

Marchant MC Ltd 0,68 % 06.11.2026

High Ground Investment Management LLP 0,53 % 13.08.2026