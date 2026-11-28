Ein Tag macht die Woche: Die SMA Solar Aktie gewinnt in der Handelswoche bis zum 27. November 10,26 Prozent und schließt bei 47,52 Euro (Xetra, comdirect). Der Wechselrichter-Hersteller aus Niestetal ist damit drittgrößter TecDAX Gewinner der Woche. Allein am Freitag legte die Aktie 7,61 Prozent zu.
SMA Solar Aktie: TecDAX Gewinner der Woche – 10 Prozent Plus, ein Analystenkommentar dreht die Wochenbilanz
Die SMA Solar Aktie gewinnt in dieser Woche 10,26 Prozent auf 47,52 Euro und ist drittgrößter TecDAX Gewinner der Woche. Der größte Teil des Anstiegs fällt auf den Freitag, als Berenberg die Aktie hochstufte.
Warum ist die SMA Solar Aktie TecDAX Gewinner der Woche?
Bis Donnerstagabend war die Wochenbilanz unspektakulär. Die Aktie stand bei 44,16 Euro, rund 2,5 Prozent über dem Vorwochenschluss. Dann hob die Privatbank Berenberg am Freitag ihre Einschätzung an. SMA Solar sprang zur Eröffnung an, führte am Morgen die Gewinnerliste im TecDAX an und baute das Plus bis zum Handelsschluss sogar noch aus.
Der Markt half mit. Der DAX gewann in der Woche 2,6 Prozent auf 25.441,24 Punkte. Werte aus dem Bereich erneuerbare Energien waren am Freitag insgesamt gefragt, auch Verbio legte kräftig zu.
Zwei Geschäfte, zwei Welten
SMA Solar baut Wechselrichter, die Solarstrom netzfähig machen. Das Geschäft mit Großanlagen und Speichern läuft gut. Das Geschäft mit privaten Dachanlagen leidet seit Längerem unter schwacher Nachfrage und Preisdruck. Aus diesem Gegensatz ergeben sich die starken Ausschläge der Aktie. Auf Monatssicht liegt sie trotz der starken Woche 4,35 Prozent im Minus, auf Jahressicht 40 Prozent im Plus.
Was in der neuen Woche für die SMA Solar Aktie zählt
Anschlusskäufe am Montag
Sie zeigen, ob die Neubewertung trägt.
Der Auftragseingang bei Großanlagen
Er ist der wichtigste Beleg für die Wachstumsgeschichte.
Die Marke von 50 Euro
Sie rückt nach dem Kurssprung in Reichweite.
Stammdaten
SMA Solar Technology AG: ISIN DE000A0DJ6J9, WKN A0DJ6J, Handelssymbol S92, US-Handelssymbol SMTGF (OTC)
Verbio SE: ISIN DE000A0JL9W6, WKN A0JL9W, Handelssymbol VBK, US-Handelssymbol VBVBF (OTC)
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