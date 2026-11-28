Bis Donnerstagabend war die Wochenbilanz unspektakulär. Die Aktie stand bei 44,16 Euro, rund 2,5 Prozent über dem Vorwochenschluss. Dann hob die Privatbank Berenberg am Freitag ihre Einschätzung an. SMA Solar sprang zur Eröffnung an, führte am Morgen die Gewinnerliste im TecDAX an und baute das Plus bis zum Handelsschluss sogar noch aus.

Der Markt half mit. Der DAX gewann in der Woche 2,6 Prozent auf 25.441,24 Punkte. Werte aus dem Bereich erneuerbare Energien waren am Freitag insgesamt gefragt, auch Verbio legte kräftig zu.