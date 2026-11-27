Am Morgen führte sie die Liste an, am Abend steht sie auf Platz zwei: Die SMA Solar Aktie gewinnt am Freitag 7,61 Prozent auf 47,52 Euro (Xetra, 17:36 Uhr, comdirect) und zählt zu den größten TecDAX Gewinnern. Am Morgen hatte das Plus bei 7,07 Prozent gelegen.
SMA Solar Aktie: TecDAX Gewinner mit 7,6 Prozent Plus – das Analystenlob trägt bis zum Schlusskurs
Die SMA Solar Aktie schließt am Freitag 7,61 Prozent höher bei 47,52 Euro und ist zweitgrößter TecDAX Gewinner. Der Wechselrichter-Hersteller baut das Plus vom Morgen aus. Auslöser ist eine Hochstufung durch Berenberg.
Warum steigt die SMA Solar Aktie heute?
Der Auslöser kommt von Analystenseite. Die Privatbank Berenberg hat ihre Einschätzung für SMA Solar am Freitag angehoben. Die Aktie sprang schon zur Eröffnung an und hielt die Gewinne über den gesamten Handelstag. Das spricht dafür, dass nicht nur kurzfristige Händler gekauft haben.
Hinzu kam ein freundlicher Markt. Der DAX schloss 0,90 Prozent höher bei 25.441,24 Punkten, der TecDAX gewann 1,43 Prozent. Auch andere Werte aus dem Bereich erneuerbare Energien legten zu: Verbio stieg um gut 5 Prozent, Nordex um 1,57 Prozent.
Worum es bei SMA Solar geht
Das Unternehmen aus Niestetal bei Kassel baut Wechselrichter, die den Gleichstrom aus Solaranlagen in netzfähigen Wechselstrom umwandeln. Das Geschäft mit Großanlagen und Speichern läuft gut, das Geschäft mit privaten Dachanlagen leidet seit Längerem unter schwacher Nachfrage und Preisdruck. Aus diesem Gegensatz ergeben sich die starken Kursausschläge der Aktie.
Was jetzt für die SMA Solar Aktie zählt
Anschlusskäufe am Montag
Sie zeigen, ob die Neubewertung trägt.
Der Auftragseingang bei Großanlagen
Er ist der wichtigste Beleg für die Wachstumsgeschichte.
Die Stimmung für erneuerbare Energien
Die Branche war am Freitag insgesamt gefragt.
Stammdaten
SMA Solar Technology AG: ISIN DE000A0DJ6J9, WKN A0DJ6J, Handelssymbol S92, US-Handelssymbol SMTGF (OTC)
Verbio SE: ISIN DE000A0JL9W6, WKN A0JL9W, Handelssymbol VBK, US-Handelssymbol VBVBF (OTC)
Nordex SE: ISIN DE000A0D6554, WKN A0D655, Handelssymbol NDX1, US-Handelssymbol NRDXF (OTC)
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