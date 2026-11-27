Der Auslöser kommt von Analystenseite. Die Privatbank Berenberg hat ihre Einschätzung für SMA Solar am Freitag angehoben. Die Aktie sprang schon zur Eröffnung an und hielt die Gewinne über den gesamten Handelstag. Das spricht dafür, dass nicht nur kurzfristige Händler gekauft haben.

Hinzu kam ein freundlicher Markt. Der DAX schloss 0,90 Prozent höher bei 25.441,24 Punkten, der TecDAX gewann 1,43 Prozent. Auch andere Werte aus dem Bereich erneuerbare Energien legten zu: Verbio stieg um gut 5 Prozent, Nordex um 1,57 Prozent.