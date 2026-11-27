aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 12:33 9 Min.

Warum bleibt Jefferies trotzdem vorsichtig

Bahnt sich bei der SMA Solar-Aktie (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) eines der spektakulärsten Comebacks im deutschen Technologiesektor an? Während die Papiere des Wechselrichter-Spezialisten im aktuellen Xetra-Handel um beeindruckende 5,8 Prozent auf 46,74 Euro zulegen, sorgt das amerikanische Analysehaus Jefferies mit einer ausgesprochen optimistischen Aktienanalyse für zusätzliche Fantasie. In seiner aktuellen SMA Solar-Aktienanalyse vom 25. November 2026 bestätigt Jefferies-Analyst Martin Comtesse das Rating "buy" und das ambitionierte Kursziel 90 Euro. Damit ergibt sich gegenüber dem aktuellen Aktienkurs ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von spektakulären 92,6 Prozent. Besonders brisant: Die Investmentstory von SMA Solar könnte sich grundlegend verändern. Der deutsche Technologiekonzern entwickelt sich zunehmend vom klassischen Wechselrichter-Hersteller zu einem breiter aufgestellten Anbieter von Energieinfrastruktur. Batteriespeicher, die Stromversorgung von Rechenzentren und die Restrukturierung des traditionellen Solargeschäfts könnten völlig neue Wachstumsperspektiven eröffnen. Hat die Börse das langfristige Potenzial von SMA Solar bislang massiv unterschätzt?

Jefferies bleibt bullish: Martin Comtesse bestätigt Kursziel 90 Euro

Die aktuelle SMA Solar-Aktienanalyse von Jefferies basiert auf den Erkenntnissen des deutschen Eigenkapitalforums in Frankfurt. Analyst Martin Comtesse hält sowohl am Rating "buy" als auch am Kursziel 90 Euro fest. Im Mittelpunkt der positiven Einschätzung steht die zunehmende Diversifizierung des Geschäftsmodells. Nach Einschätzung von Jefferies könnte sich SMA Solar durch den Ausbau seiner Aktivitäten im Bereich der Speichertechnologie und der Energieversorgung von Rechenzentren zunehmend von den konjunkturellen Schwankungen des traditionellen Photovoltaikgeschäfts lösen. Gleichzeitig könnte die Sanierung des Geschäfts mit kleineren und mittelgroßen Solaranlagen die Ertragskraft des Unternehmens verbessern. Für Anleger ist diese strategische Entwicklung besonders interessant, weil die SMA Solar-Aktie bislang stark von den ausgeprägten Zyklen der Solarindustrie beeinflusst wurde. Sollte es dem Unternehmen gelingen, zusätzliche profitable Geschäftsfelder zu erschließen, könnte dies langfristig eine höhere Bewertung an der Börse rechtfertigen. Die SMA Solar-Aktienanalyse von Jefferies setzt damit auf weit mehr als eine kurzfristige Erholung der Solarnachfrage.

KI-Boom als neuer Kurstreiber: Wird SMA Solar zum Gewinner des Rechenzentrumsbooms?

Eine der spannendsten Perspektiven für SMA Solar ergibt sich aus dem weltweiten Ausbau leistungsfähiger Rechenzentren. Der Boom rund um künstliche Intelligenz führt zu einem erheblichen Anstieg des Strombedarfs. Leistungsfähige Server, spezialisierte KI-Prozessoren und moderne Kühlsysteme benötigen eine zuverlässige und effiziente Energieversorgung. Damit wächst auch der Bedarf an Technologien zur Umwandlung, Speicherung und intelligenten Steuerung elektrischer Energie. Genau hier könnte SMA Solar seine technologischen Kompetenzen einbringen. Jefferies sieht in neuen Produkten für die Stromversorgung eine Möglichkeit, die langfristige Profitabilität des Unternehmens über die bisherigen Zielsetzungen hinaus zu steigern. Für SMA Solar könnte sich damit ein attraktiver zusätzlicher Absatzmarkt eröffnen, der nicht ausschließlich vom klassischen Solarzyklus abhängig ist. Allerdings befindet sich diese Investmentstory noch in einer entscheidenden Entwicklungsphase. Der Aufbau der erforderlichen Servicekapazitäten bleibt eine wichtige Herausforderung. Erst wenn aus technologischen Möglichkeiten tatsächlich größere profitable Aufträge entstehen, dürfte sich das volle wirtschaftliche Potenzial beurteilen lassen.

Batteriespeicher könnten SMA Solar in eine völlig neue Wachstumsliga katapultieren

Neben der Energieversorgung von Rechenzentren gehört der internationale Markt für Batteriespeicher zu den interessantesten Wachstumsfeldern von SMA Solar. Der zunehmende Anteil erneuerbarer Energien an der weltweiten Stromproduktion erfordert leistungsfähige Speichersysteme, um Schwankungen bei der Stromerzeugung auszugleichen. Solar- und Windkraftanlagen produzieren ihren Strom nicht zwangsläufig zu den Zeitpunkten, an denen die Nachfrage am höchsten ist. Batteriespeicher ermöglichen es, überschüssige Energie zeitweise aufzunehmen und später wieder in das Stromnetz einzuspeisen. SMA Solar verfügt über umfangreiche Kompetenzen in der Leistungselektronik, die für solche Anwendungen von zentraler Bedeutung ist. Aus redaktioneller Sicht könnte sich daraus ein wichtiger struktureller Wachstumstreiber ergeben. Während der klassische Wechselrichter-Markt teilweise unter erheblichem Preisdruck leidet, könnten technisch anspruchsvolle Speicherlösungen zusätzliche Möglichkeiten zur Differenzierung schaffen. Allerdings hängt die tatsächliche Profitabilität auch hier von der Wettbewerbsintensität, den Produktionskosten und der erfolgreichen Vermarktung neuer Produkte ab.

US-Großaufträge sorgen für mehr Planungssicherheit bei SMA Solar

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der SMA Solar-Aktienanalyse von Jefferies betrifft das amerikanische Großanlagengeschäft. Martin Comtesse bewertet die bessere Planbarkeit größerer US-Aufträge positiv. Für einen Hersteller von Energieinfrastruktur ist eine verlässlichere Auftragsentwicklung von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung. Sie ermöglicht eine effizientere Produktionsplanung, eine bessere Auslastung der vorhandenen Kapazitäten und eine gezieltere Steuerung der Beschaffungskosten. Besonders bei großen Solar- und Speicherprojekten können langfristige Kundenbeziehungen dazu beitragen, die Schwankungsanfälligkeit der Umsätze zu reduzieren. Dennoch bleiben die politischen Rahmenbedingungen in den USA ein bedeutender Unsicherheitsfaktor. Veränderungen bei Förderprogrammen, Importzöllen oder regulatorischen Anforderungen könnten die Wirtschaftlichkeit einzelner Projekte beeinflussen. Auch Verzögerungen bei Netzanschlüssen oder Genehmigungsverfahren können die Realisierung großer Energieprojekte erschweren. Die bessere Planbarkeit des US-Geschäfts ist deshalb ein erfreuliches Signal, aber keine Garantie für eine dauerhaft störungsfreie Geschäftsentwicklung.

Sanierung des Solargeschäfts: Gelingt SMA Solar der entscheidende Befreiungsschlag?

Während die langfristigen Wachstumsperspektiven bei Batteriespeichern und Rechenzentren für erhebliche Fantasie sorgen, muss SMA Solar gleichzeitig die Herausforderungen des traditionellen Solargeschäfts bewältigen. Insbesondere das Geschäft mit kleineren und mittelgroßen Anlagen war in der Vergangenheit durch hohe Lagerbestände im Vertrieb, eine schwankende Nachfrage und intensiven Preiswettbewerb belastet. Das unter der Bezeichnung Home & Business Solutions zusammengefasste Geschäftsfeld spielt deshalb eine wichtige Rolle bei der Restrukturierung des Unternehmens. Jefferies sieht in dessen wirtschaftlicher Stabilisierung einen weiteren Baustein der langfristigen Ergebnisverbesserung. Sollte SMA Solar die Kostenstrukturen nachhaltig optimieren und gleichzeitig seine Wettbewerbsfähigkeit erhalten können, könnte sich das Segment von einem Belastungsfaktor zu einem zusätzlichen Ergebnislieferanten entwickeln. Für die Bewertung der SMA Solar-Aktie wäre dies von besonderer Bedeutung. Denn eine erfolgreiche Sanierung könnte nicht nur die Profitabilität verbessern, sondern auch finanzielle Ressourcen für Investitionen in neue Wachstumsfelder freisetzen.

Jefferies lobt Quartalsentwicklung: Constantin Hesse sieht positive operative Signale

Die optimistische SMA Solar-Aktienanalyse von Martin Comtesse steht im Einklang mit den jüngsten Einschätzungen seines Jefferies-Kollegen Constantin Hesse. Bereits am 12. November 2026 hatte Constantin Hesse nach Veröffentlichung der Quartalszahlen das Rating "buy" und das Kursziel 90 Euro bestätigt. Nach seiner Einschätzung habe das dritte Quartal die Erwartungen übertroffen. Besonders positiv bewertete er den konkretisierten Jahresausblick und die Liquiditätsentwicklung. Auch in einer weiteren Aktienanalyse vom 13. November 2026 hielt Constantin Hesse an seiner Kaufempfehlung fest. Dabei unterstrich er die positive Auftragsentwicklung und die verbesserte Vorhersehbarkeit des Geschäftsverlaufs. Die jüngste Einschätzung von Martin Comtesse ergänzt diese kurzfristigen operativen Fortschritte um langfristige strategische Perspektiven. Damit stützt sich die positive Haltung von Jefferies sowohl auf die bisherige Geschäftsentwicklung als auch auf die erwarteten Möglichkeiten einer breiteren Positionierung im Markt für Energieinfrastruktur. Entscheidend bleibt, ob SMA Solar die positiven operativen Signale in nachhaltig steigende Gewinne und Mittelzuflüsse übersetzen kann.

Wettbewerbsalarm: Tesla und General Electric könnten SMA Solar das Leben schwer machen

Bei aller Begeisterung über die neuen Wachstumsfelder sollten Anleger die erheblichen Wettbewerbsrisiken nicht unterschätzen. Jefferies verweist ausdrücklich auf die zunehmende Konkurrenz durch finanzstarke Unternehmen wie Tesla und General Electric. Gerade im Bereich der Energiespeicherung und Stromversorgung verfügen große internationale Technologiekonzerne teilweise über erhebliche finanzielle Ressourcen, etablierte Kundenbeziehungen und umfangreiche Vertriebskapazitäten. Hinzu kommt der traditionelle Wettbewerbsdruck durch asiatische Anbieter im Wechselrichter-Geschäft. SMA Solar muss deshalb beweisen, dass seine technologischen Kompetenzen auch langfristig ausreichend attraktive Gewinnmargen ermöglichen. Eine starke Nachfrage nach Energieinfrastruktur allein garantiert noch keine außergewöhnliche Profitabilität. Sollten Wettbewerber aggressive Preisstrategien verfolgen, könnten die erhofften Margenverbesserungen geringer ausfallen als erwartet. Auch der Aufbau zusätzlicher Service- und Vertriebskapazitäten dürfte zunächst Investitionen erfordern. Für die Annäherung an das Kursziel 90 Euro wird es deshalb entscheidend sein, ob SMA Solar Wachstum und Profitabilität erfolgreich miteinander verbinden kann.

Kursziel 90 Euro: Was müsste für eine Verdopplung der SMA Solar-Aktie passieren?

Beim aktuellen Xetra-Kurs von 46,74 Euro ergibt sich gegenüber dem Kursziel 90 Euro von Jefferies ein rechnerischer Kursgewinn von 43,26 Euro je Aktie beziehungsweise 92,6 Prozent. Damit zählt die SMA Solar-Aktie auf Grundlage dieser Aktienanalyse zu den deutschen Technologiewerten mit erheblichem theoretischem Aufwärtspotenzial. Für eine entsprechende Kursentwicklung müssten jedoch mehrere positive Faktoren zusammenkommen. Die Restrukturierung des traditionellen Solargeschäfts müsste erfolgreich abgeschlossen werden, das Geschäft mit großen Energieprojekten müsste seine positive Entwicklung fortsetzen und die neuen Aktivitäten in den Bereichen Batteriespeicher und Rechenzentrumsinfrastruktur müssten einen wachsenden Ergebnisbeitrag leisten. Gleichzeitig müsste das Unternehmen seine finanzielle Stabilität bewahren und dem zunehmenden Wettbewerbsdruck standhalten. Die vollständigen Gewinnschätzungen und Bewertungsannahmen der aktuellen Jefferies-Originalstudie sind öffentlich nicht verfügbar. Deshalb lässt sich nicht abschließend beurteilen, welche konkreten Ergebniskennzahlen Martin Comtesse seinem Kursziel 90 Euro zugrunde legt.

Analysten im Vergleich: Jefferies bleibt besonders optimistisch

Auch weitere Analysehäuser erkennen Erholungspotenzial bei SMA Solar, beurteilen dessen Umfang allerdings unterschiedlich. Auf Grundlage des aktuellen Xetra-Kurses von 46,74 Euro ergeben sich folgende rechnerische Kurspotenziale:

Jefferies (25.11.2026): Rating "buy", Kursziel 90 Euro, Aufwärtspotenzial 92,6 Prozent.

Deutsche Bank Research (26.11.2026): Rating "buy", Kursziel 78 Euro, Aufwärtspotenzial 66,9 Prozent.

DZ BANK (12.11.2026): Rating "halten", fairer Wert 52 Euro, Aufwärtspotenzial 11,3 Prozent.

Die deutlichen Bewertungsunterschiede zeigen, wie stark die Einschätzungen von den langfristigen Erwartungen an das Geschäftsmodell von SMA Solar abhängen. Während Jefferies erhebliche Chancen durch zusätzliche Wachstumsfelder erkennt, signalisiert die deutlich zurückhaltendere Einschätzung der DZ BANK, dass die nachhaltige operative Trendwende keineswegs als selbstverständlich betrachtet werden sollte.

Fazit: SMA Solar-Aktie vor dem großen Comeback als Energieinfrastruktur-Spezialist?