Ein Freitag rettet die Woche: Die SMA Solar Aktie gewinnt vom 23. bis 27. November 10,26 Prozent und ist siebtgrößter SDAX Gewinner der Woche. Den Löwenanteil lieferte der letzte Handelstag mit einem Plus von 7,61 Prozent auf 47,52 Euro.
SMA Solar Aktie SDAX Gewinner der Woche: Drei Analysten in drei Tagen – Berenberg zündet die letzte Stufe
Die SMA Solar Aktie ist siebtgrößter SDAX Gewinner der Woche: Der Wechselrichter-Hersteller gewinnt 10,26 Prozent, davon 7,61 Prozent allein am Freitag nach einer Hochstufung durch Berenberg. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe für den Kursgewinn.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die SMA Solar Aktie am Freitag davonzog
Den Ausschlag gab die Privatbank Berenberg. Analyst Lasse Stueben stufte die SMA Solar Aktie am Freitag von „Hold“ auf „Buy“ hoch und hob das Kursziel von 60 auf 65 Euro an. Laut dpa-AFX traut er dem Konzern angesichts robuster Nachfrage und dicker Auftragsbücher mehr zu. Es war die dritte positive Analystenstimme in drei Tagen: Am Mittwoch hatte Jefferies seine Kaufempfehlung bestätigt, am Donnerstag die Deutsche Bank.
Die Banken erzählen dieselbe Geschichte. Das Geschäft mit Großanlagen trägt die Erträge, Batteriespeicher und die Stromversorgung von Rechenzentren liefern das Wachstum. Dazu kam die Erholung der Technologiewerte seit Donnerstag.
Einordnung
Vom Solarwert zum Ausrüster der Netze
SMA Solar aus Niestetal bei Kassel baut Wechselrichter, die Gleichstrom aus Solarmodulen und Batterien netzfähig machen. Für 2026 peilt der Vorstand einen Umsatz von 1,675 bis 1,725 Milliarden Euro an. Das Geschäft mit Privat- und Gewerbekunden bleibt schwach. Auf Monatssicht liegt der SDAX Gewinner der Woche trotz des Sprungs noch gut vier Prozent im Minus, auf Jahressicht rund 40 Prozent im Plus.
Häufige Fragen zur SMA Solar Aktie
Warum ist die SMA Solar Aktie SDAX Gewinner der Woche?
Berenberg hat den Titel am Freitag hochgestuft, zuvor hatten zwei weitere Banken ihre Kaufvoten bestätigt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der SMA Solar Aktie?
ISIN DE000A0DJ6J9, WKN A0DJ6J, Handelssymbol S92 (Xetra).
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