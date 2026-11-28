Warum ist die SMA Solar Aktie SDAX Gewinner der Woche?

Berenberg hat den Titel am Freitag hochgestuft, zuvor hatten zwei weitere Banken ihre Kaufvoten bestätigt.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der SMA Solar Aktie?

ISIN DE000A0DJ6J9, WKN A0DJ6J, Handelssymbol S92 (Xetra).