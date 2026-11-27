Platz eins, und das mit Abstand: Die SMA Solar Aktie schießt am Freitagmorgen um 7,43 Prozent auf 47,44 Euro nach oben und ist der größte SDAX Gewinner (Stand 09:10 Uhr, comdirect). In den ersten Handelsminuten wurden auf Xetra bereits Aktien für rund 779.000 Euro umgesetzt, mehr als in jedem anderen Wert des Index.
SMA Solar Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – Berenberg dreht auf Kauf, der Solartechnik-Konzern springt um sieben Prozent
Die SMA Solar Aktie gewinnt am Freitagmorgen 7,43 Prozent auf 47,44 Euro und führt die SDAX Gewinner an. Auslöser ist eine Hochstufung durch die Privatbank Berenberg. Hinter dem Kurssprung steckt mehr als eine Analystenstimme: Speicher und Rechenzentren verändern das Geschäft.
Der Auslöser
Warum steigt die SMA Solar Aktie heute?
Den Anstoß gibt die Privatbank Berenberg. Analyst Lasse Stueben hat die SMA Solar Aktie am Freitag von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel von 60 auf 65 Euro angehoben. Laut dpa-AFX traut er dem Solartechnik-Konzern angesichts robuster Nachfrage und dicker Auftragsbücher mehr zu. Schon vorbörslich hatte die Aktie bei Lang & Schwarz knapp sieben Prozent höher notiert.
Die Hochstufung fällt auf fruchtbaren Boden. Erst am Donnerstag hatte die Deutsche Bank ihre Kaufempfehlung bestätigt, am Mittwoch Jefferies. Beide Häuser betonen dasselbe Argument: Das Geschäft mit Großanlagen trägt die Erträge, Batteriespeicher und die Stromversorgung von Rechenzentren liefern das Wachstum. Dazu kommt ein freundlicher Markt. Der DAX startete 0,8 Prozent höher bei 25.418 Punkten, die asiatischen Börsen legten kräftig zu.
Der Hintergrund
Vom Solarwert zum Ausrüster der Energiewende
SMA Solar aus Niestetal bei Kassel baut Wechselrichter, die Gleichstrom aus Solarmodulen und Batterien netzfähig machen. An der Börse wird der Konzern inzwischen weniger als klassischer Solarwert gehandelt und mehr als Lieferant für Großspeicher und Netztechnik. Für 2026 peilt der Vorstand nach einer Anhebung einen Umsatz von 1,675 bis 1,725 Milliarden Euro an. Die SMA Solar Aktie hatte davon zuletzt wenig: Nach zwei schwachen Wochen notierte sie am Mittwoch noch bei gut 42 Euro. Seither hat der SDAX Gewinner rund zwölf Prozent zugelegt.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur SMA Solar Aktie
Warum ist die SMA Solar Aktie heute SDAX Gewinner?
Berenberg hat den Titel von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft. Der freundliche Gesamtmarkt verstärkt die Bewegung.
Wie hoch ist das Plus?
7,43 Prozent oder 3,28 Euro auf 47,44 Euro, Stand 09:10 Uhr.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der SMA Solar Aktie?
ISIN DE000A0DJ6J9, WKN A0DJ6J, Handelssymbol S92 (Xetra).
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