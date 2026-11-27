Warum ist die SMA Solar Aktie heute SDAX Gewinner?

Berenberg hat den Titel von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft. Der freundliche Gesamtmarkt verstärkt die Bewegung.

Wie hoch ist das Plus?

7,43 Prozent oder 3,28 Euro auf 47,44 Euro, Stand 09:10 Uhr.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der SMA Solar Aktie?

ISIN DE000A0DJ6J9, WKN A0DJ6J, Handelssymbol S92 (Xetra).