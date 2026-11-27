Operativ hat SMA Solar die Kurve gekriegt. Nach neun Monaten 2026 steht ein Gewinn von rund 99 Millionen Euro, nach einem Verlust von mehr als 144 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Vorstand hat die Prognosespanne für das Gesamtjahr angehoben.

Die Börse hat davon zuletzt wenig honoriert. Nach den Zahlen rutschte die SMA Solar Aktie bis auf ein Tief seit März. Erst am Donnerstag setzte mit einem Plus von 4,64% auf 44,16 Euro die Erholung ein, die sich nun beschleunigt. Seit Ende 2025 hat der Börsenwert dennoch um rund 40% auf etwa 1,6 Milliarden Euro zugelegt. Vom 52-Wochen-Hoch bei 70,60 Euro ist die Aktie allerdings noch weit entfernt.