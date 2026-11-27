Der Analyst hat gesprochen, die Börse hört zu: Die SMA Solar Aktie gewinnt am Freitagmittag 5,66% auf 46,66 Euro und gehört zu den stärksten SDAX Gewinnern. Im frühen Handel war der Kurs sogar um mehr als 9% bis auf 48,20 Euro gesprungen und hatte dabei die 21-Tage-Linie überwunden.
SMA Solar Aktie: SDAX Gewinner am Mittag - Berenberg dreht auf "Buy"
Die SMA Solar Aktie steigt am Freitagmittag um 5,66% auf 46,66 Euro und zählt zu den größten SDAX Gewinnern. Berenberg stuft den Wechselrichterhersteller hoch und hält die Markterwartungen für zu vorsichtig. Rückenwind kommt auch aus Brüssel.
Kurstreiber
Berenberg hebt den Daumen: von "Hold" auf "Buy"
Auslöser des Kurssprungs ist eine Hochstufung durch die Privatbank Berenberg. Analyst Lasse Stueben stuft die SMA Solar Aktie von "Hold" auf "Buy" hoch und hebt das Kursziel von 60 auf 65 Euro an.
Seine zentrale These: Die Konsensschätzungen für 2027 seien zu konservativ. Der hohe Auftragsbestand und die robuste Nachfrage rechtfertigten eine deutlich zuversichtlichere Sicht auf den Wechselrichterhersteller aus Niestetal. Damit stellt sich Berenberg an die Seite der Optimisten unter den Analysten.
|Analysehaus
|Einstufung
|Kursziel
|Berenberg
|Buy (zuvor Hold)
|65 €
|Deutsche Bank
|Buy
|78 €
|Jefferies
|Buy
|90 €
|DZ Bank
|Halten
|52 € (fairer Wert)
Quelle: dpa-AFX, Investing.com, boerse.de
Die Deutsche Bank verweist auf eine fundamentale Trendwende im Geschäftsverlauf 2026 und spürbar gesunkene Abwärtsrisiken. Jefferies sieht in Energiespeichern und der Stromversorgung von Rechenzentren strukturelle Wachstumstreiber. Vorsichtiger ist die DZ Bank, die ihren fairen Wert zuletzt auf 52 Euro gesenkt hat.
Rückenwind aus Brüssel
EU sperrt Wechselrichter aus Hochrisikoländern
Neben dem Analystenvotum sorgt die Regulierung für Fantasie. Eine nun geltende EU-Verordnung untersagt den Einsatz von Wechselrichtern aus sogenannten Hochrisikoländern in EU-geförderten Solarprojekten. Für europäische Anbieter wie SMA Solar ist das ein struktureller Wettbewerbsvorteil gegenüber der übermächtigen chinesischen Konkurrenz, die den Markt über Jahre mit niedrigen Preisen unter Druck gesetzt hat.
Die Wende in den Zahlen
Operativ hat SMA Solar die Kurve gekriegt. Nach neun Monaten 2026 steht ein Gewinn von rund 99 Millionen Euro, nach einem Verlust von mehr als 144 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Vorstand hat die Prognosespanne für das Gesamtjahr angehoben.
Die Börse hat davon zuletzt wenig honoriert. Nach den Zahlen rutschte die SMA Solar Aktie bis auf ein Tief seit März. Erst am Donnerstag setzte mit einem Plus von 4,64% auf 44,16 Euro die Erholung ein, die sich nun beschleunigt. Seit Ende 2025 hat der Börsenwert dennoch um rund 40% auf etwa 1,6 Milliarden Euro zugelegt. Vom 52-Wochen-Hoch bei 70,60 Euro ist die Aktie allerdings noch weit entfernt.
Häufige Fragen zur SMA Solar Aktie
Warum steigt die SMA Solar Aktie heute? Berenberg hat die Aktie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 65 Euro angehoben. Zusätzlich stützt eine EU-Verordnung gegen Wechselrichter aus Hochrisikoländern.
Wie stark steigt die SMA Solar Aktie am Mittag? Die SMA Solar Aktie gewinnt 5,66% auf 46,66 Euro und zählt zu den größten SDAX Gewinnern.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.