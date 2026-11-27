SMA Solar Aktie: SDAX Gewinner am Abend – Berenberg dreht auf Kauf, 7,6 Prozent Kurssprung

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:08 2 Min.

Die SMA Solar Aktie gewinnt am Freitag 7,61 Prozent auf 47,52 Euro und ist stärkster Wert im SDAX. Die Privatbank Berenberg hat den Wechselrichter-Hersteller hochgestuft und das Kursziel angehoben.

Bild: SMA Solar Technology AG

Ein Analyst genügt, um den Tag zu bestimmen: Die SMA Solar Aktie springt am Freitag um 7,61 Prozent auf 47,52 Euro und ist größter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Mit 4,94 Millionen Euro Umsatz war sie zugleich einer der meistgehandelten Werte im Index. Im Tageshoch kostete das Papier 48,22 Euro. Schlusskurs der SMA Solar Aktie auf Xetra 47,52 € Tagesgewinn, Platz 1 der SDAX Gewinner +7,61 % neues Kursziel von Berenberg, zuvor 60 € 65 € Xetra-Tagesumsatz 4,94 Mio. € Quelle : comdirect, 27.11.2026, 17:36 Uhr; Berenberg laut dpa-AFX; finanzen.ch Der Auslöser Warum steigt die SMA Solar Aktie heute? Die Privatbank Berenberg hat die SMA Solar Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel von 60 auf 65 Euro angehoben. Analyst Lasse Stueben hält die Markterwartungen für 2027 für zu vorsichtig. Auftragsbestand und Nachfrage sprächen für höhere Umsätze und Gewinne, als der Konsens unterstellt. Die Studie traf auf einen Kurs, der sich gerade vom tiefsten Stand seit März löste. Schon am Donnerstag hatte der SDAX Gewinner 4,64 Prozent zugelegt. Mit dem Sprung vom Freitag überwand er die viel beachtete 21-Tage-Linie. Rückenwind kam zusätzlich vom Markt: Werte mit Bezug zu künstlicher Intelligenz und Energieversorgung waren erneut gefragt. Der Hintergrund Speicher und Rechenzentren verändern das Geschäft SMA Solar aus Niestetal bei Kassel baut Wechselrichter für Solaranlagen und Batteriespeicher. Getragen wird das Geschäft von Großprojekten, bei denen Speicher das Stromnetz stabilisieren oder Rechenzentren versorgen. Zuletzt zog auch die Nachfrage von Hausbesitzern wieder an. Für 2026 peilt der Vorstand 1,675 bis 1,725 Milliarden Euro Umsatz an. Trotz der Erholung ist der Weg weit: Das 52-Wochen-Hoch vom Mai liegt bei 70,70 Euro, fast 50 Prozent über dem aktuellen Kurs der SMA Solar Aktie. Was für die SMA Solar Aktie spricht Hochstufung mit Verweis auf vollen Auftragsbestand

Batteriespeicher und Rechenzentren als Wachstumstreiber

Zwei starke Tage in Folge bei hohem Umsatz Was Anleger bedenken sollten Eine Analystenmeinung ist keine Geschäftszahl

Preisdruck durch asiatische Wettbewerber

Die Aktie schwankt extrem, im Jahresverlauf zwischen 28 und 71 Euro Kurz erklärt Fragen und Antworten zur SMA Solar Aktie Warum ist SMA Solar heute SDAX Gewinner Nummer eins?

Berenberg hat die Aktie auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel auf 65 Euro angehoben. Wie begründet Berenberg die Hochstufung?

Mit dem Auftragsbestand und der Nachfrage, die für 2027 mehr Umsatz und Gewinn erwarten ließen als bisher geschätzt. SMA Solar Aktie: ISIN DE000A0DJ6J9, WKN A0DJ6J, Börsenkürzel S92. Fazit zur SMA Solar Aktie Die SMA Solar Aktie ist am Freitag der klare SDAX Gewinner. Die Hochstufung liefert den Anlass, das Speichergeschäft die Begründung. Ob der Optimismus trägt, zeigen die Auftragszahlen der kommenden Quartale.

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