Die SMA Solar Aktienanalyse von Berenberg vom 26. November 2026 setzt ein bemerkenswertes Zeichen. Analyst Lasse Stueben stuft die Aktie von "hold" auf das Rating "buy" hoch und erhöht das Kursziel von 60 auf 65 Euro. Die entscheidenden Argumente sind die aus seiner Sicht unterschätzten Ertragsperspektiven für 2027, die starke Auftragslage und der erwartete Rückgang des Wettbewerbsdrucks. Hinzu kommen die verbesserten Unternehmenszahlen, das wachsende Batteriespeichergeschäft und die gestärkte Liquiditätsposition. Beim Freitagsschlusskurs von 47,52 Euro ergibt sich gegenüber dem Kursziel von Berenberg ein theoretisches Aufwärtspotenzial von 36,78 Prozent. Entscheidend wird sein, ob SMA Solar die umfangreichen Bestellungen in nachhaltig profitable Umsätze verwandeln und die bereinigten operativen Ergebnisse wieder steigern kann. Sollte Lasse Stueben mit seiner optimistischen Prognose richtigliegen, könnten die kommenden Monate von steigenden Gewinnerwartungen geprägt sein. Die Hochstufung durch Berenberg eröffnet damit eine spannende Perspektive, deren Realisierung von der tatsächlichen Geschäftsentwicklung abhängt. Der nächste große Belastungstest für die SMA Solar-Aktie dürfte die Veröffentlichung des Geschäftsberichts und des Ausblicks für 2027 werden.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 28. November 2026

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