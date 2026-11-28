Ein spektakulärer Kurssprung, milliardenschwere Auftragsbücher und eine überraschende Kaufempfehlung sorgen für neue Fantasie bei der SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92). Ausgerechnet in einer Phase, in der zahlreiche Anleger an den Wachstumsperspektiven der Solarbranche zweifeln, sendet die Hamburger Privatbank Berenberg ein ausgesprochen optimistisches Signal. In seiner aktuellen SMA Solar Aktienanalyse vom 26. November 2026 stuft Berenberg-Analyst Lasse Stueben die Aktie von "hold" auf das Rating "buy" hoch und erhöht gleichzeitig das Kursziel von 60 auf 65 Euro. Der entscheidende Grund: Die Börse könnte die Ertragskraft des hessischen Solartechnologiekonzerns für das kommende Geschäftsjahr erheblich unterschätzen. Am Freitag verabschiedete sich die SMA Solar-Aktie auf Xetra mit einem fulminanten Plus von 7,6 Prozent bei 47,52 Euro aus dem Handel. Gegenüber dem neuen Kursziel von 65 Euro ergibt sich damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 36,78 Prozent. Besonders die robuste Nachfrage, der umfangreiche Auftragsbestand und die Aussicht auf einen nachlassenden Wettbewerbsdruck stimmen Berenberg-Analyst Lasse Stueben optimistisch. Steht SMA Solar nach einer schwierigen Phase tatsächlich vor einem nachhaltigen Comeback?
SMA Solar Aktie: Beginnt jetzt die große Solar-Rally?
Berenberg spricht Kaufempfehlung aus
Berenberg überrascht mit Rating "buy": Warum Lasse Stueben jetzt optimistischer wird
Die aktuelle SMA Solar Aktienanalyse von Berenberg könnte einen Wendepunkt in der Wahrnehmung des deutschen Solartechnologiekonzerns markieren. Nach Einschätzung von Lasse Stueben seien die durchschnittlichen Analystenerwartungen für das Geschäftsjahr 2027 zu pessimistisch. Angesichts der starken Kundennachfrage und des hohen Auftragsvolumens traue der Berenberg-Analyst dem Unternehmen eine bessere Geschäftsentwicklung zu, als sie derzeit in den Marktschätzungen zum Ausdruck komme. Darüber hinaus rechne Lasse Stueben mit einer gewissen Entspannung der Wettbewerbssituation. Gerade dieser Aspekt könnte für die zukünftige Profitabilität von SMA Solar von erheblicher Bedeutung sein. Denn in den vergangenen Jahren hatten aggressive Preisstrategien internationaler Konkurrenten die gesamte Solarbranche unter Druck gesetzt. Die Hochstufung auf das Rating "buy" und das neue Kursziel von 65 Euro signalisieren, dass Berenberg die Chancen inzwischen höher gewichtet. Sollte Lasse Stueben mit seiner Einschätzung richtigliegen, könnten steigende Gewinnschätzungen in den kommenden Monaten zusätzliche Impulse für die Aktie liefern.
1,86 Milliarden Euro Auftragsbestand: SMA Solar sitzt auf einem gigantischen Auftragspolster
Ein entscheidendes Argument der SMA Solar Aktienanalyse von Berenberg ist die Entwicklung des Auftragsbestands. Zum 30. September 2026 verfügte der Solartechnologiekonzern über Bestellungen im Gesamtwert von 1,86 Milliarden Euro. Ein Jahr zuvor waren es lediglich rund 1,28 Milliarden Euro gewesen. Das entspricht einem Anstieg um knapp 45 Prozent. Damit besitzt SMA Solar eine wesentlich bessere Grundlage für die zukünftige Umsatzentwicklung. Besonders bemerkenswert ist die hohe Nachfrage nach Lösungen für große Photovoltaikanlagen und Batteriespeicherprojekte. Ein umfangreiches Auftragspolster verbessert grundsätzlich die Planungssicherheit, ermöglicht eine effizientere Produktionssteuerung und kann zur besseren Auslastung der Fertigungskapazitäten beitragen. Genau hier könnte ein wichtiger Schlüssel zur optimistischen Einschätzung von Berenberg-Analyst Lasse Stueben liegen. Allerdings sind Bestellungen nicht mit bereits realisierten Umsätzen oder garantierten Gewinnen gleichzusetzen. Entscheidend bleibt, ob SMA Solar die Aufträge termingerecht und mit attraktiven Margen abarbeiten kann.
Vom Millionenverlust zum Gewinn: SMA Solar meldet beeindruckenden Ergebnisumschwung
Die jüngsten Geschäftszahlen liefern einen wichtigen fundamentalen Hintergrund für das optimistischere Rating "buy" von Berenberg. In den ersten neun Monaten 2026 erzielte SMA Solar einen Umsatz von 1,161 Milliarden Euro nach 1,135 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich gelang der Sprung von einem Verlust in Höhe von 144,5 Millionen Euro zu einem Gewinn von 98,9 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von minus 4,16 Euro auf plus 2,85 Euro. Auch das berichtete EBITDA entwickelte sich mit 146,3 Millionen Euro gegenüber minus 16,9 Millionen Euro im Vorjahr deutlich positiv. Allerdings sollten Anleger bei der Interpretation dieser Zahlen genau hinsehen. Bereinigt um Sondereffekte sank das EBITDA von 118,6 auf 109,6 Millionen Euro. Der spektakuläre Ergebnisumschwung ist somit nicht ausschließlich auf eine Verbesserung des operativen Geschäfts zurückzuführen. Gerade deshalb kommt der zukünftigen Entwicklung der Auftragslage und der nachhaltigen Profitabilität eine besondere Bedeutung zu. Die positive SMA Solar Aktienanalyse von Berenberg richtet den Blick vor allem auf die Perspektiven für 2027.
Nachlassender Konkurrenzdruck: Der entscheidende Gewinnhebel für SMA Solar?
Besonders interessant ist die Erwartung von Berenberg-Analyst Lasse Stueben, dass sich der Wettbewerbsdruck etwas abschwächen könnte. Die Solarbranche war in den vergangenen Jahren von intensiven Preiskämpfen geprägt. Insbesondere internationale Anbieter mit kostengünstigen Produktionsstrukturen haben etablierte europäische Hersteller vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Sollte sich die Wettbewerbssituation tatsächlich entspannen, könnte SMA Solar seine Verkaufspreise stabilisieren und die Profitabilität verbessern. Bereits vergleichsweise geringe Veränderungen der Produktmargen können bei einem Milliardenumsatz erhebliche Auswirkungen auf das operative Ergebnis haben. Eine Kombination aus steigenden Absatzmengen, besserer Kapazitätsauslastung und geringerem Preisdruck wäre deshalb besonders attraktiv. Allerdings handelt es sich beim erwarteten Rückgang des Konkurrenzdrucks um eine Prognose und nicht um eine bereits gesicherte Entwicklung. Sollten Wettbewerber erneut aggressive Preisstrategien verfolgen, könnte die erhoffte Margenerholung ausbleiben. Das Kursziel von 65 Euro und das Rating "buy" von Berenberg müssen auch vor diesem Hintergrund betrachtet werden.
Batteriespeicher als Wachstumsmotor: Beginnt für SMA Solar eine neue Ära?
Während viele Anleger SMA Solar hauptsächlich mit klassischen Photovoltaik-Wechselrichtern verbinden, gewinnt das Geschäft mit Batteriespeichern zunehmend an strategischer Bedeutung. Der wachsende Anteil erneuerbarer Energien stellt Stromnetze vor neue Herausforderungen. Da Solar- und Windkraftanlagen wetterabhängig produzieren, steigt der Bedarf an Technologien, die überschüssige Energie speichern und bei Bedarf wieder zur Verfügung stellen können. SMA Solar bietet hierfür Wechselrichter, Steuerungssysteme und integrierte Speicherlösungen an. Finanzvorstand Dr. Kaveh Rouhi verweist ausdrücklich auf zusätzliche Marktchancen durch Batteriespeicher, „auch mit Blick auf die Anforderungen von Datencentern“. Damit könnte sich für SMA Solar ein weiteres interessantes Geschäftsfeld eröffnen. Der rapide Ausbau energieintensiver KI-Rechenzentren erhöht grundsätzlich den Bedarf an leistungsfähigen und zuverlässigen Energieversorgungssystemen. Ob daraus tatsächlich ein bedeutender zusätzlicher Umsatztreiber für SMA Solar entsteht, hängt allerdings von der konkreten Nachfrage und der Wettbewerbsfähigkeit seiner Technologien ab. Aus redaktioneller Sicht erweitert dieser Trend das langfristige Wachstumsspektrum des Unternehmens.
Privatkunden- und Gewerbegeschäft erwacht: Ist das Schlimmste endlich überstanden?
Auch im bislang besonders schwierigen Geschäft mit Privat- und Gewerbekunden sind Fortschritte erkennbar. Die Division Home & Business Solutions steigerte ihren Umsatz in den ersten neun Monaten um 27,9 Prozent auf 231,9 Millionen Euro. Gleichzeitig reduzierte sich der operative Verlust von 322,1 auf 28,9 Millionen Euro, wobei beide Berichtszeiträume durch Sondereffekte beeinflusst wurden. SMA-COO Olaf Heyden erklärte anlässlich der Neunmonatszahlen: „Die positive Nachfragedynamik in der Division Home & Business Solutions hat sich im dritten Quartal fortgesetzt.“ Besonders das Interesse an neuen Hybridwechselrichtern entwickelt sich nach Unternehmensangaben erfreulich. Diese Entwicklung könnte langfristig dazu beitragen, die Abhängigkeit vom Großanlagengeschäft zu reduzieren. Allerdings arbeitet die Division weiterhin defizitär. Eine vollständige Rückkehr zur Profitabilität steht somit noch aus. Für die zukünftige Aktienbewertung dürfte entscheidend sein, ob SMA Solar die positiven Nachfrageimpulse in nachhaltige operative Gewinne umwandeln kann.
SMA Solar erhöht Prognoseuntergrenzen: Stehen 2027 weitere positive Überraschungen bevor?
Das Management von SMA Solar hat seine bereits im Sommer angehobene Jahresprognose im November weiter konkretisiert. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Konzern einen Umsatz zwischen 1,675 und 1,725 Milliarden Euro sowie ein EBITDA zwischen 205 und 230 Millionen Euro. Zuvor hatten die jeweiligen Untergrenzen bei 1,625 Milliarden beziehungsweise 180 Millionen Euro gelegen. Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang die zentrale These von Berenberg-Analyst Lasse Stueben. Seiner Einschätzung zufolge könnte der Markt die Geschäftsentwicklung im Jahr 2027 unterschätzen. Sollten sich die optimistischeren Erwartungen bestätigen, wären weitere Anhebungen der Analystenschätzungen denkbar. Gerade bei zyklischen Industrie- und Technologieunternehmen können solche Revisionen erhebliche Auswirkungen auf die Börsenbewertung haben. Die SMA Solar Aktienanalyse von Berenberg stellt deshalb nicht allein auf die aktuellen Geschäftszahlen ab, sondern richtet den Blick auf die mögliche Ertragsentwicklung des kommenden Jahres.
Über 300 Millionen Euro Nettoliquidität: SMA Solar gewinnt finanziellen Spielraum zurück
Neben dem operativen Ergebnis hat sich auch die finanzielle Ausgangslage von SMA Solar verbessert. Die Nettoliquidität erreichte Ende September 301,6 Millionen Euro nach 176,4 Millionen Euro zum Jahresende 2025. Der freie Cashflow erhöhte sich innerhalb der ersten neun Monate auf 135,8 Millionen Euro. Eine solide Liquiditätsposition verschafft dem Unternehmen zusätzliche Möglichkeiten, in Forschung und Entwicklung, Produktionskapazitäten und neue Technologien zu investieren. Gleichzeitig erhöht sie die Widerstandsfähigkeit gegenüber möglichen Rückschlägen im zyklischen Solarmarkt. Besonders in einer Branche, in der zahlreiche Wettbewerber unter finanziellem Druck stehen können, ist eine ausreichende Liquiditätsreserve von strategischem Wert. Allerdings muss SMA Solar beweisen, dass die positive Cashflow-Entwicklung nachhaltig ist. Eine erneute Verschlechterung der Nachfrage oder zusätzliche Restrukturierungskosten könnten die finanziellen Fortschritte beeinträchtigen.
Die größten Risiken: Warum die Solar-Rally noch kein Selbstläufer ist
Trotz der optimistischen SMA Solar Aktienanalyse von Berenberg bestehen erhebliche Unsicherheiten. Im wichtigen Großanlagensegment sank die EBIT-Marge in den ersten neun Monaten von 20,9 auf 14,0 Prozent. Unter anderem belasteten Aufwendungen im Zusammenhang mit Garantie- und Gewährleistungsfällen die Profitabilität. Darüber hinaus bleibt die Solarbranche stark von politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen abhängig. Veränderungen bei Förderprogrammen, Importzöllen oder Genehmigungsverfahren können die Investitionsbereitschaft der Kunden beeinflussen. Besonders die internationale Ausrichtung von SMA Solar macht das Unternehmen anfällig für handelspolitische Konflikte. Hinzu kommen Wechselkursrisiken, mögliche Projektverzögerungen und der weiterhin intensive technologische Wettbewerb. Sollte die von Lasse Stueben erwartete Entspannung des Konkurrenzdrucks ausbleiben, könnte sich die Ertragsentwicklung schwächer gestalten als von Berenberg prognostiziert. Anleger sollten deshalb das Rating "buy" nicht mit einer Garantie für steigende Aktienkurse verwechseln.
Fazit: SMA Solar vor dem großen Comeback? Berenberg sieht 36,78 Prozent Kurspotenzial
Die SMA Solar Aktienanalyse von Berenberg vom 26. November 2026 setzt ein bemerkenswertes Zeichen. Analyst Lasse Stueben stuft die Aktie von "hold" auf das Rating "buy" hoch und erhöht das Kursziel von 60 auf 65 Euro. Die entscheidenden Argumente sind die aus seiner Sicht unterschätzten Ertragsperspektiven für 2027, die starke Auftragslage und der erwartete Rückgang des Wettbewerbsdrucks. Hinzu kommen die verbesserten Unternehmenszahlen, das wachsende Batteriespeichergeschäft und die gestärkte Liquiditätsposition. Beim Freitagsschlusskurs von 47,52 Euro ergibt sich gegenüber dem Kursziel von Berenberg ein theoretisches Aufwärtspotenzial von 36,78 Prozent. Entscheidend wird sein, ob SMA Solar die umfangreichen Bestellungen in nachhaltig profitable Umsätze verwandeln und die bereinigten operativen Ergebnisse wieder steigern kann. Sollte Lasse Stueben mit seiner optimistischen Prognose richtigliegen, könnten die kommenden Monate von steigenden Gewinnerwartungen geprägt sein. Die Hochstufung durch Berenberg eröffnet damit eine spannende Perspektive, deren Realisierung von der tatsächlichen Geschäftsentwicklung abhängt. Der nächste große Belastungstest für die SMA Solar-Aktie dürfte die Veröffentlichung des Geschäftsberichts und des Ausblicks für 2027 werden.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 28. November 2026
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