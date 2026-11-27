Mit der SMA Solar-Aktienanalyse vom 26. November 2026 setzt Deutsche Bank Research ein überzeugendes positives Signal. Mengxian Sun bestätigt das Rating "buy" und das Kursziel 78 Euro. Die operative Stabilisierung, die Stärke des Großanlagengeschäfts und die strukturellen Wachstumsmöglichkeiten bei Batteriespeichern bilden die wichtigsten Argumente der positiven Einschätzung. Zusätzliche Fantasie entsteht durch die Energieversorgung von KI-Rechenzentren. Beim aktuellen Tradegate-Kurs von 46,94 Euro (+6,8%) ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 66,2 Prozent. Allerdings bleiben der intensive internationale Wettbewerb, mögliche Änderungen der Solarförderung, handelspolitische Unsicherheiten und die noch nicht abgeschlossene Sanierung des Kleinanlagengeschäfts erhebliche Risiken. Sollte SMA Solar seine umfangreichen Aufträge in nachhaltig steigende bereinigte Gewinne und robuste freie Cashflows übersetzen können, wäre eine deutliche Neubewertung denkbar. Die SMA Solar-Aktie bleibt damit eine besonders spannende, aber auch volatile Comeback-Spekulation im deutschen Technologiesektor.

Teilen Sie diesen Artikel mit Ihren Freunden! Denn wenn SMA Solar tatsächlich auf 78 Euro steigt, können Sie behaupten, schon früh die Sonne im Depot gesehen zu haben. Und das Beste: Der Teilen-Button funktioniert sogar nachts, ganz ohne Wechselrichter und Batteriespeicher!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 27. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.