Was für ein spektakuläres Comeback der SMA Solar-Aktie (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92)! Die Papiere des nordhessischen Wechselrichter-Spezialisten schießen im Tradegate-Handel aktuell um 6,8 Prozent auf 46,94 Euro nach oben. Doch nach Einschätzung von Deutsche Bank Research könnte die jüngste Kursrally erst der Anfang einer wesentlich größeren Aufwärtsbewegung sein. In der aktuellen SMA Solar-Aktienanalyse vom 26. November 2026 bestätigt Analystin Mengxian Sun das Rating "buy" und das unveränderte Kursziel 78 Euro. Selbst nach dem kräftigen Kurssprung ergibt sich damit ein beeindruckendes rechnerisches Aufwärtspotenzial von 66,2 Prozent. Besonders bemerkenswert: Deutsche Bank Research erkennt eine deutliche Verbesserung der Geschäftsperspektiven bei gleichzeitig gesunkenen Risiken. Während das Geschäft mit großen Solaranlagen weiterhin die wichtigste Ertragssäule bildet, könnte sich das Batteriespeichergeschäft zu einem entscheidenden langfristigen Wachstumstreiber entwickeln. Zusätzliche Fantasie entsteht durch den weltweit steigenden Energiebedarf von KI-Rechenzentren. Unterdessen sorgt eine neue Kaufempfehlung von Berenberg für weiteren Rückenwind. Steht SMA Solar vor einer der spektakulärsten Comeback-Geschichten im deutschen Technologiesektor?
SMA Solar Aktie: Beginnt jetzt die große Solar-Rally?
Deutsche Bank Research bleibt bullish
Deutsche Bank Research bleibt bullish: Mengxian Sun erkennt eine fundamentale Trendwende
Die aktuelle SMA Solar-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research dürfte bei zahlreichen Anlegern für Aufsehen sorgen. Nach Einschätzung von Mengxian Sun signalisiere die Geschäftsentwicklung im Jahr 2026 eine umfassende operative Erholung. Gleichzeitig hätten sich die unternehmerischen Risiken erheblich reduziert. In der am 26. November veröffentlichten Zusammenfassung der Aktienanalyse durch dpa-AFX ist von einer „breit angelegte[n] positive[n] Trendwende“ die Rede. Diese Einschätzung ist besonders bemerkenswert, nachdem SMA Solar in den vergangenen Jahren mit erheblichen operativen Herausforderungen, hohen Lagerbeständen und einer schwachen Nachfrage in einzelnen Geschäftsbereichen zu kämpfen hatte. Mengxian Sun erkennt inzwischen offenbar eine deutlich verbesserte Ausgangslage. Deutsche Bank Research hält deshalb am Rating "buy" und am Kursziel 78 Euro fest. Für die langfristige Bewertung der SMA Solar-Aktie könnte insbesondere die Kombination aus einer operativen Stabilisierung und zusätzlichen strukturellen Wachstumsmöglichkeiten entscheidend werden. Sollte es dem Unternehmen gelingen, seine Ertragsbasis nachhaltig zu verbreitern, könnte der Kapitalmarkt dem Wechselrichter-Spezialisten langfristig wieder eine höhere Bewertung zugestehen.
Großanlagengeschäft bleibt das Herzstück der SMA Solar-Ertragsstory
Ein zentrales Argument der aktuellen SMA Solar-Aktienanalyse von Mengxian Sun betrifft die Bedeutung des Geschäftsbereichs Large Scale & Project Solutions. Nach Einschätzung von Deutsche Bank Research bleibt die Sparte die wichtigste Gewinnquelle des Unternehmens. SMA Solar verfügt in diesem Bereich über eine etablierte internationale Marktposition und profitiert grundsätzlich vom Ausbau großer Solarparks sowie der zunehmenden Integration von Batteriespeichern in die Energieversorgung. Gerade bei Großprojekten spielen neben dem Produktpreis auch technische Zuverlässigkeit, langfristige Serviceleistungen und die Erfahrung bei komplexen Installationen eine wichtige Rolle. Dadurch kann sich SMA Solar zumindest teilweise vom reinen Preiswettbewerb abheben. Für Anleger dürfte entscheidend sein, ob der Konzern seine umfangreichen Bestellungen zuverlässig und mit attraktiven Margen abarbeiten kann. Die positive Einschätzung von Mengxian Sun darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch im Großanlagengeschäft erheblicher Wettbewerbsdruck herrscht. Steigende Servicekosten, Projektverzögerungen und mögliche Veränderungen der internationalen Handelspolitik bleiben ernst zu nehmende Risikofaktoren.
Batteriespeicher: Entdeckt SMA Solar jetzt seinen nächsten großen Wachstumsmotor?
Besonders spannend ist die Einschätzung von Deutsche Bank Research zum Batteriespeichergeschäft. Mengxian Sun erkennt hier eine langfristige Wachstumsquelle, die über die klassischen Zyklen des Photovoltaikmarktes hinausreichen könnte. Denn mit dem zunehmenden Anteil erneuerbarer Energien an der weltweiten Stromversorgung gewinnt die Speicherung elektrischer Energie erheblich an Bedeutung. Solarstrom wird vor allem tagsüber produziert, während die Nachfrage nach Elektrizität auch in den Abend- und Nachtstunden besteht. Leistungsfähige Batteriespeicher können helfen, diese zeitliche Diskrepanz auszugleichen, Schwankungen im Stromnetz zu reduzieren und die Versorgungssicherheit zu verbessern. SMA Solar verfügt mit seinen Batteriewechselrichtern und integrierten Energiemanagementlösungen über technologische Kompetenzen, die in diesem Markt gefragt sind. Sollte das Speichergeschäft langfristig einen größeren Anteil am Umsatz und Ergebnis des Unternehmens erreichen, könnte SMA Solar seine Abhängigkeit vom klassischen Photovoltaikgeschäft reduzieren. Genau darin liegt aus redaktioneller Sicht eine besonders interessante Perspektive der aktuellen SMA Solar-Aktienanalyse. Allerdings muss der Konzern seine technologischen Möglichkeiten erst in dauerhaft profitable Marktanteile übersetzen.
KI-Rechenzentren: Wird SMA Solar zum heimlichen Gewinner des KI-Booms?
Während die internationale Börsenwelt beim Thema Künstliche Intelligenz vor allem auf Halbleiterkonzerne und Softwareunternehmen blickt, entwickelt sich die Energieversorgung zunehmend zu einer entscheidenden Herausforderung. Leistungsfähige Rechenzentren benötigen enorme Strommengen und sind auf eine besonders zuverlässige elektrische Infrastruktur angewiesen. Leistungsfähige Energiespeicher und intelligente Stromversorgungssysteme könnten dabei eine wichtige Rolle spielen. Für SMA Solar eröffnet sich dadurch möglicherweise ein zusätzlicher Absatzmarkt, der über das traditionelle Solargeschäft hinausgeht. Finanzvorstand Dr. Kaveh Rouhi verwies bei der Veröffentlichung der Neunmonatszahlen ausdrücklich auf „zusätzliche Marktchancen für unser bestehendes Produktportfolio, auch mit Blick auf die Anforderungen von Datencentern“. Auch das Analysehaus Jefferies sieht im Speichergeschäft und in der Energieversorgung von Rechenzentren zusätzliche Wachstumsperspektiven. Für die SMA Solar-Aktie könnte daraus langfristig eine interessante Neubewertungsfantasie entstehen. Allerdings dürfen Anleger potenzielle Absatzmöglichkeiten nicht mit bereits gesicherten Großaufträgen verwechseln. Ob SMA Solar tatsächlich in größerem Umfang vom KI-Infrastrukturboom profitiert, hängt von der Wettbewerbsfähigkeit seiner Produkte und konkreten Kundenentscheidungen ab.
1,86 Milliarden Euro Auftragsbestand: SMA Solar verfügt über ein gewaltiges Auftragspolster
Die am 12. November 2026 veröffentlichten Geschäftszahlen liefern wichtige Anhaltspunkte für die optimistische SMA Solar-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research. Ende September belief sich der konzernweite Auftragsbestand auf 1,86 Milliarden Euro, nach 1,28 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Das entspricht einem Wachstum von rund 45 Prozent. Für ein Unternehmen mit einem Jahresumsatz von weniger als zwei Milliarden Euro ist ein solches Auftragspolster bemerkenswert. Es schafft eine bessere Grundlage für die Planung der zukünftigen Produktion und könnte die Auslastung der vorhandenen Kapazitäten unterstützen. Insbesondere die Nachfrage nach Batteriewechselrichtern und die internationale Ausrichtung des Großanlagengeschäfts haben zur positiven Entwicklung beigetragen. Dennoch sind Auftragsbestände zunächst keine realisierten Umsätze oder Gewinne. Entscheidend bleiben die vertraglichen Konditionen, die termingerechte Umsetzung der Projekte und die dabei erzielbaren Margen. Sollte SMA Solar hier positiv überraschen, könnte dies die optimistische Einschätzung von Mengxian Sun zusätzlich untermauern.
Weg aus der Verlustzone: SMA Solar verdient wieder Geld
Auch die Ergebnisentwicklung des Wechselrichter-Spezialisten zeigt deutliche Fortschritte. In den ersten neun Monaten 2026 erzielte SMA Solar einen Umsatz von rund 1,16 Milliarden Euro. Das ausgewiesene EBITDA verbesserte sich von minus 16,9 Millionen Euro auf positive 146,3 Millionen Euro. Unter dem Strich erwirtschaftete der Konzern einen Nettogewinn von 98,9 Millionen Euro, nachdem im entsprechenden Vorjahreszeitraum noch ein Nettoverlust von 144,5 Millionen Euro angefallen war. Allerdings verdient die Qualität dieser Ergebnisverbesserung besondere Aufmerksamkeit. Bereinigt um Sondereffekte sank das EBITDA von 118,6 auf 109,6 Millionen Euro. Positive Einmaleffekte haben somit wesentlich zur Verbesserung des ausgewiesenen Ergebnisses beigetragen. Für eine nachhaltige Erholung der SMA Solar-Aktie wird entscheidend sein, dass künftig auch die bereinigte Profitabilität wieder steigt. Das unveränderte Rating "buy" von Deutsche Bank Research signalisiert Zuversicht hinsichtlich der weiteren Entwicklung, sollte jedoch nicht als Beleg für eine bereits vollständig abgeschlossene Sanierung verstanden werden.
Privatkunden und Gewerbe: Gelingt der angeschlagenen Sparte die nachhaltige Erholung?
Ermutigende Signale kommen auch aus dem Geschäft mit kleineren und mittelgroßen Solaranlagen. Die Sparte Home & Business Solutions konnte ihre Erlöse in den ersten neun Monaten 2026 um 27,9 Prozent auf 231,9 Millionen Euro steigern. Der operative Verlust verringerte sich erheblich, lag allerdings weiterhin bei 28,9 Millionen Euro. Die steigende Nachfrage nach Hybridwechselrichtern könnte zusätzliche Impulse liefern. Für die langfristige Investmentstory von SMA Solar wäre eine Rückkehr dieses Geschäftsbereichs in die Gewinnzone von großer Bedeutung. Denn solange die Sparte Verluste produziert, schmälert sie die Erträge des profitablen Großanlagengeschäfts. Eine erfolgreiche operative Sanierung könnte deshalb einen erheblichen positiven Einfluss auf das Konzernergebnis entfalten. Sollte gleichzeitig das Batteriespeichergeschäft weiter wachsen, wäre eine deutlich breitere Ertragsbasis denkbar. Aus redaktioneller Sicht gehört diese Entwicklung zu den wichtigsten möglichen Kurstreibern für das Börsenjahr 2027.
Deutlich verbesserte Liquidität und optimistischer Jahresausblick
Für zusätzliches Vertrauen sorgt die finanzielle Entwicklung von SMA Solar. Ende September 2026 verfügte der Konzern über eine Nettoliquidität von 301,6 Millionen Euro, gegenüber 176,4 Millionen Euro zum Jahresende 2025. Der freie Cashflow erreichte nach neun Monaten 135,8 Millionen Euro. Gleichzeitig konkretisierte das Management seine bereits angehobene Jahresprognose am oberen Ende der bisherigen Erwartungen. Für 2026 strebt SMA Solar einen Umsatz zwischen 1,675 und 1,725 Milliarden Euro sowie ein EBITDA zwischen 205 und 230 Millionen Euro an. Im Geschäftsjahr 2025 hatte das EBITDA noch bei minus 65,4 Millionen Euro gelegen. Diese Entwicklung verdeutlicht das Ausmaß der bilanziellen und operativen Stabilisierung. Für die Bewertung der SMA Solar-Aktie dürfte nun insbesondere entscheidend sein, ob das Unternehmen diese Verbesserungen auch im kommenden Geschäftsjahr fortsetzen kann.
Analysten werden immer optimistischer: Jefferies sieht sogar 90 Euro!
Deutsche Bank Research ist keineswegs das einzige Analysehaus, das erhebliche Chancen bei der SMA Solar-Aktie erkennt. Auch Jefferies bestätigte am 26. November 2026 seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 90 Euro. Gegenüber dem aktuellen Tradegate-Kurs entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von 91,7 Prozent. Am 27. November 2026 stufte zudem Berenberg-Analyst Lasse Stüben die SMA Solar-Aktie von "hold" auf "buy" hoch und erhöhte das Kursziel von 60 auf 65 Euro. Das entspricht einer möglichen Kurschance von 38,5 Prozent. Deutsche Bank Research liegt mit dem Rating "buy" und dem Kursziel 78 Euro zwischen diesen beiden Einschätzungen. Die zunehmende Zuversicht mehrerer Analysehäuser könnte das Anlegerinteresse weiter beleben. Dennoch stellen Analystenempfehlungen keine Garantie für zukünftige Kurssteigerungen dar.
Fazit: SMA Solar-Aktie vor einer spektakulären Neubewertung?
Mit der SMA Solar-Aktienanalyse vom 26. November 2026 setzt Deutsche Bank Research ein überzeugendes positives Signal. Mengxian Sun bestätigt das Rating "buy" und das Kursziel 78 Euro. Die operative Stabilisierung, die Stärke des Großanlagengeschäfts und die strukturellen Wachstumsmöglichkeiten bei Batteriespeichern bilden die wichtigsten Argumente der positiven Einschätzung. Zusätzliche Fantasie entsteht durch die Energieversorgung von KI-Rechenzentren. Beim aktuellen Tradegate-Kurs von 46,94 Euro (+6,8%) ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 66,2 Prozent. Allerdings bleiben der intensive internationale Wettbewerb, mögliche Änderungen der Solarförderung, handelspolitische Unsicherheiten und die noch nicht abgeschlossene Sanierung des Kleinanlagengeschäfts erhebliche Risiken. Sollte SMA Solar seine umfangreichen Aufträge in nachhaltig steigende bereinigte Gewinne und robuste freie Cashflows übersetzen können, wäre eine deutliche Neubewertung denkbar. Die SMA Solar-Aktie bleibt damit eine besonders spannende, aber auch volatile Comeback-Spekulation im deutschen Technologiesektor.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 27. November 2026
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