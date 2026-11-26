Wenn ein Unternehmen im Quartal 366 Millionen Dollar Verlust schreibt, fliehen die meisten Anleger. Rehan Jaffer tut das Gegenteil. Der Gründer des Investmenthauses H Partners und Verwaltungsrat von Six Flags hat mit seinen Fonds zwischen dem 19. und 23. November 375.000 Aktien für rund 4,3 Millionen Dollar gekauft. Schon vom 6. bis 10. November hatten die Fonds rund 1,45 Millionen Aktien für knapp 15 Millionen Dollar erworben. Für die Six Flags Aktie ist das einer der klarsten Insiderkäufe des Herbstes.
Six Flags Aktie: Großaktionär kauft für 19 Millionen Dollar nach – nach 366 Millionen Verlust im Quartal
Der Freizeitpark-Konzern schreibt tiefrote Zahlen, die Aktie notiert nahe dem Mehrjahrestief. Ausgerechnet jetzt kauft Verwaltungsrat Rehan Jaffer mit seinen Fonds massiv zu: rund 15 Millionen Dollar Anfang November, weitere 4,3 Millionen Dollar in der vergangenen Woche. Was der Insiderkauf für die Six Flags Aktie bedeutet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Six Flags Entertainment Corporation
- Handelssymbol
- 6FE0
- US-Handelssymbol
- FUN (NYSE)
- Insider
- Rehan Jaffer, Verwaltungsrat
- Investor
- H Partners Management, LLC
Stand: 26.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldungen
Die Stammdaten für Anleger: Die Six-Flags-Aktie wird in Deutschland unter dem Handelssymbol 6FE0 gehandelt, in den USA unter FUN an der New York Stock Exchange.
Die Meldung
Drei Tage, drei Käufe: was im Form 4 steht
Am 19. November kauften die Fonds 175.000 Aktien zu durchschnittlich 11,94 Dollar, am 20. November 50.000 Aktien zu 11,05 Dollar, am 23. November weitere 150.000 Aktien zu 10,96 Dollar. Gemeldet wurden alle drei Käufe als Geschäfte am offenen Markt. Ein vorab festgelegter Handelsplan ist nicht angekreuzt. Zeitpunkt und Umfang waren also eine aktuelle Entscheidung.
Die Papiere gehören Fonds, die von H Partners verwaltet werden. Jaffer gilt als Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von H Partners als mittelbar verfügungsberechtigt. Nach den Käufen halten die Fonds 8,1 Millionen Aktien.
Das Muster
Vom Sommer bis heute: immer billiger, immer mehr
Jaffer kauft nicht zum ersten Mal. Im Juni erwarben die Fonds Aktien zu rund 23,50 Dollar, danach hielten sie 4,9 Millionen Stück. Nach den Quartalszahlen Anfang November mit einem Nettoverlust von 366,1 Millionen Dollar kauften sie rund 1,45 Millionen Aktien zu durchschnittlich gut 10 Dollar nach. Mit den jüngsten Käufen ist der Bestand seit Juni um rund 65 Prozent gewachsen, zu Preisen, die nur noch etwa halb so hoch sind wie im Sommer.
Häufige Fragen zum Insiderkauf bei Six Flags
Wer ist Rehan Jaffer?
Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von H Partners und seit Mai 2026 Mitglied im Verwaltungsrat von Six Flags.
Wie viel haben seine Fonds gekauft?
375.000 Aktien für rund 4,3 Millionen Dollar vom 19. bis 23. November, zuvor rund 1,45 Millionen Aktien für knapp 15 Millionen Dollar.
Wurden die Käufe über einen Plan abgewickelt?
Nein. Die SEC-Meldung weist keinen 10b5-1-Plan aus.
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