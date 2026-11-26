Am 19. November kauften die Fonds 175.000 Aktien zu durchschnittlich 11,94 Dollar, am 20. November 50.000 Aktien zu 11,05 Dollar, am 23. November weitere 150.000 Aktien zu 10,96 Dollar. Gemeldet wurden alle drei Käufe als Geschäfte am offenen Markt. Ein vorab festgelegter Handelsplan ist nicht angekreuzt. Zeitpunkt und Umfang waren also eine aktuelle Entscheidung.

Die Papiere gehören Fonds, die von H Partners verwaltet werden. Jaffer gilt als Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von H Partners als mittelbar verfügungsberechtigt. Nach den Käufen halten die Fonds 8,1 Millionen Aktien.