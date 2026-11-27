Genau das passiert heute. An den Technologiebörsen in Japan und Südkorea ging es am Freitag kräftig nach oben, die Risikobereitschaft kehrt zurück. Der europäische Technologiesektor baut seine Erholung aus: Der Stoxx Europe 600 Technology lag am Vormittag rund 2,5% im Plus, nachdem er zuvor auf den tiefsten Stand seit April gefallen war. Auslöser des jüngsten Ausverkaufs waren Turbulenzen rund um Nvidia, die die Sorge um eine KI-Blase neu angefacht hatten.

Die Fallhöhe war beträchtlich: Am Dienstag und Mittwoch hatte die Siltronic Aktie zusammen rund 15% verloren und war am Mittwoch bei 46,74 Euro aus dem Xetra-Handel gegangen. Damit fiel sie unter das Sechsmonatstief von 49,90 Euro vom 20. November. Mit dem heutigen Sprung über 51 Euro ist dieser Bruch zunächst repariert.