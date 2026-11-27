Die Siltronic Aktie setzt am Freitag zum Befreiungsschlag an: Zur Mittagszeit gewinnt das Papier des Münchner Waferherstellers 7,17% auf 51,10 Euro und ist damit der zweitgrößte TecDAX Gewinner - nur Elmos Semiconductor legt noch stärker zu. Auch im MDAX zählt Siltronic laut dpa-AFX zu den Branchengewinnern.
Siltronic Aktie: TecDAX Gewinner am Mittag - Der Waferhersteller erobert die 50 Euro zurück
Die Siltronic Aktie steigt am Freitagmittag um 7,17% auf 51,10 Euro und ist zweitgrößter TecDAX Gewinner. Nach dem Absturz zur Wochenmitte kaufen Anleger den Münchner Waferhersteller zurück. Der Rückenwind kommt aus Asien - und aus der angehobenen Prognose.
TecDAX Gewinner am Mittag
Warum die Siltronic Aktie heute kräftig zulegt
Siltronic steht ganz am Anfang der Halbleiter-Lieferkette. Wenn Chipwerte nach einem Ausverkauf zurückkommen, reagieren Zulieferer wie der Waferhersteller oft besonders heftig - in beide Richtungen.
Genau das passiert heute. An den Technologiebörsen in Japan und Südkorea ging es am Freitag kräftig nach oben, die Risikobereitschaft kehrt zurück. Der europäische Technologiesektor baut seine Erholung aus: Der Stoxx Europe 600 Technology lag am Vormittag rund 2,5% im Plus, nachdem er zuvor auf den tiefsten Stand seit April gefallen war. Auslöser des jüngsten Ausverkaufs waren Turbulenzen rund um Nvidia, die die Sorge um eine KI-Blase neu angefacht hatten.
Die Fallhöhe war beträchtlich: Am Dienstag und Mittwoch hatte die Siltronic Aktie zusammen rund 15% verloren und war am Mittwoch bei 46,74 Euro aus dem Xetra-Handel gegangen. Damit fiel sie unter das Sechsmonatstief von 49,90 Euro vom 20. November. Mit dem heutigen Sprung über 51 Euro ist dieser Bruch zunächst repariert.
Chip-Rally in Asien
Japan und Südkorea liefern die Vorlage für die europäischen Chipzulieferer.
Technische Gegenbewegung
Nach dem Absturz unter 47 Euro decken sich Anleger wieder ein, die 50-Euro-Marke ist zurückerobert.
Angehobene Prognose
Anfang November hat Siltronic die Jahresprognose erhöht - die Nachfrage nach Wafern zieht wieder an.
Fundamentaler Hintergrund
Die Wafer-Nachfrage kehrt zurück - die Gewinne noch nicht ganz
Bei Siltronic zeigt sich operativ eine Wende: Der Konzern verkauft wieder mehr Siliziumscheiben und hat Anfang November seine Jahresziele nach oben angepasst. Zu Wochenbeginn präsentierte sich das Unternehmen auf dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt vor Investoren. Die Privatbank Berenberg hatte den Titel zuvor hochgestuft und sieht deutlich höhere Kurse.
Die Kehrseite: Hohe Abschreibungen drücken weiterhin auf das Ergebnis, Siltronic schreibt Verluste. Das lässt wenig Spielraum für Enttäuschungen - und erklärt, warum die Siltronic Aktie bei jeder Schwächephase im Chipsektor so stark unter Druck gerät.
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Elmos Semiconductor
|107,00 Euro
|+7,97%
|Siltronic
|51,10 Euro
|+7,17%
|AIXTRON
|27,53 Euro
|+5,80%
|SMA Solar Technology
|46,66 Euro
|+5,66%
|HENSOLDT
|83,44 Euro
|+5,11%
Quelle: Kursliste 27.11.2026, Mittag
Charttechnik
50 Euro als Boden - die 200-Tage-Linie weit entfernt
Die Zone um 50 Euro ist der neuralgische Punkt. Hält die Siltronic Aktie diese Marke auf Schlusskursbasis, wäre der Ausbruch nach unten vom Mittwoch als Fehlsignal entlarvt. Der langfristige Trend bleibt aber abwärts gerichtet: Die 200-Tage-Linie verläuft laut boerse.de bei rund 74 Euro, das 52-Wochen-Hoch liegt bei 108,60 Euro.
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