Siltronic steigt mit dem gesamten Chipsektor. Halbleiter- und andere Werte mit Bezug zu künstlicher Intelligenz waren laut dpa-AFX am Freitag weltweit gefragt. Ein weiterer Kursrückgang beim KI-Chip-Konzern Nvidia blieb begrenzt und bremste die Branche nicht. Im TecDAX legten neben Siltronic auch Elmos, AIXTRON und Infineon deutlich zu.

Der DAX schloss 0,90 Prozent höher bei 25.441,24 Punkten und weitete seinen Wochengewinn auf 2,6 Prozent aus. Der TecDAX gewann 1,43 Prozent.