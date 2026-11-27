Zehn Cent über der Marke: Die Siltronic Aktie gewinnt am Freitag 5,08 Prozent auf 50,10 Euro (Xetra, 17:35 Uhr, comdirect) und zählt zu den drei größten TecDAX Gewinnern. Der Waferhersteller schließt damit wieder über 50 Euro.
Siltronic Aktie: TecDAX Gewinner – 5 Prozent Plus und zurück über 50 Euro
Die Siltronic Aktie schließt am Freitag 5,08 Prozent höher bei 50,10 Euro und ist drittgrößter TecDAX Gewinner. Der Münchner Waferhersteller profitiert von der Erholung der Chipwerte und verteidigt die runde Marke knapp.
Warum steigt die Siltronic Aktie heute?
Siltronic steigt mit dem gesamten Chipsektor. Halbleiter- und andere Werte mit Bezug zu künstlicher Intelligenz waren laut dpa-AFX am Freitag weltweit gefragt. Ein weiterer Kursrückgang beim KI-Chip-Konzern Nvidia blieb begrenzt und bremste die Branche nicht. Im TecDAX legten neben Siltronic auch Elmos, AIXTRON und Infineon deutlich zu.
Der DAX schloss 0,90 Prozent höher bei 25.441,24 Punkten und weitete seinen Wochengewinn auf 2,6 Prozent aus. Der TecDAX gewann 1,43 Prozent.
Warum Siltronic so stark auf die Branche reagiert
Siltronic stellt Siliziumscheiben her, auf denen Chips gefertigt werden. Das Unternehmen steht damit ganz am Anfang der Lieferkette. Zieht die Chipnachfrage an, füllen die Kunden zuerst ihre Lager, bevor sie neue Wafer bestellen. Die Aktie reagiert deshalb stark auf jede Änderung der Stimmung im Sektor, im Guten wie im Schlechten.
Was jetzt für die Siltronic Aktie zählt
Ein zweiter Schlusskurs über 50 Euro
Er würde die Rückkehr über die runde Marke bestätigen.
Die Kursentwicklung von Nvidia
Sie gibt weiter den Takt für die Branche vor.
Hinweise auf den Lagerabbau
Sie entscheiden, wann die Nachfrage nach Wafern anzieht.
Stammdaten
Siltronic AG: ISIN DE000WAF3001, WKN WAF300, Handelssymbol WAF, US-Handelssymbol SSLLF (OTC)
NVIDIA Corporation: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA (Nasdaq)
Elmos Semiconductor SE: ISIN DE0005677108, WKN 567710, Handelssymbol ELG, US-Handelssymbol ELTTF (OTC)
AIXTRON SE: ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ, Handelssymbol AIXA, US-Handelssymbol AIXXF (OTC)
Infineon Technologies AG: ISIN DE0006231004, WKN 623100, Handelssymbol IFX, US-Handelssymbol IFNNY (OTC)
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