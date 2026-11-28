Siltronic Aktie: Plus 11, minus 8, minus 7, plus 5 Prozent – eine Woche wie im Schleudergang und am Ende wieder über 50 Euro

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 19:20 3 Min.

Kaum eine deutsche Aktie schwankte in dieser Woche so stark wie der Münchner Waferhersteller. Die Siltronic Aktie schließt über der runden Marke. Der Abwärtstrend seit Oktober ist damit nicht gebrochen.

Bild: Siltronic AG

Wer am Montagmorgen kaufte und am Freitagabend nachsah, fand fast denselben Kurs – und hatte dazwischen eine Achterbahnfahrt verpasst. Die Siltronic Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 50,10 Euro, ein Plus von 5,08 Prozent. Am Mittwoch hatte sie noch bei 46,44 Euro geschlossen. Siltronic AG · ISIN: DE000WAF3001 · WKN: WAF300 · Handelssymbol: WAF · US-Handelssymbol: nicht ermittelt Tagesgewinn am 27. November +5,08 % Xetra-Schluss am 27. November 50,10 € Schlusskurs am 25. November 46,44 € Kursverlust im Abwärtstrend seit 13. Oktober rund −34 % Quelle : Xetra-Kursdaten laut aktiencheck.de und comdirect, Stand 27. November 2026 Die Woche Vier Tage, vier Richtungswechsel Am Montag sprang die Aktie mit der Erholung der KI-Werte um rund elf Prozent. Am Dienstag folgten Gewinnmitnahmen und ein Minus von 8,42 Prozent, am Mittwoch drückte der Ausverkauf bei Chipaktien den Kurs um weitere 7,21 Prozent auf 46,44 Euro. Am Donnerstag ging es auf 47,68 Euro nach oben, am Freitag zeitweise bis auf 51,10 Euro. Zum Handelsschluss gehörte Siltronic zu den größten Gewinnern in MDAX und TecDAX. Der Xetra-Umsatz lag bei rund fünf Millionen Euro – bei so geringem Volumen reichen wenige Aufträge für große Ausschläge. Das Bild Erholung im Abwärtstrend Die 50 Euro haben Signalwirkung, mehr nicht. Seit Mitte Oktober befindet sich die Aktie nach technischer Lesart in einem langfristigen Abwärtstrend und hat in dieser Zeit rund ein Drittel verloren. Noch am Donnerstag markierte sie an der Börse Stuttgart ein Sechs-Monats-Tief. Mitte November hatte sie bei 55 Euro geschlossen. Fundamental hängt der Kurs an der Nachfrage nach Siliziumscheiben. Die Hersteller von KI-Chips sind ausgelastet, andere Bereiche der Branche bauen noch Lagerbestände ab. Am Freitag veröffentlichte Siltronic zudem zwei Stimmrechtsmitteilungen: Großaktionäre haben in dieser Woche Meldeschwellen berührt. Was für die Siltronic Aktie spricht Erholung der Chipwerte, Rückkehr über 50 Euro, Schlüsselrolle in der Halbleiterkette und zwei Gewinntage in Folge. Was dagegen spricht Intakter Abwärtstrend seit Oktober, extreme Schwankungen, geringes Handelsvolumen und Abhängigkeit vom Chipzyklus. Häufige Fragen zur Siltronic Aktie Wo steht die Siltronic Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 50,10 Euro (plus 5,08 Prozent). Warum schwankt sie so stark?

Weil sie eng mit der Stimmung für Halbleiterwerte läuft und das Handelsvolumen gering ist. Ist der Abwärtstrend beendet?

Nein. Die Aktie liegt weiter deutlich unter ihrem Niveau von Mitte Oktober. Fazit: Eine Marke, kein Trend Die Siltronic Aktie hat die 50 Euro zurückerobert. Für eine Wende braucht es mehr als zwei gute Tage. Entscheidend ist, ob die Erholung der Chipwerte in der kommenden Woche hält.

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