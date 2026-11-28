Wer am Montagmorgen kaufte und am Freitagabend nachsah, fand fast denselben Kurs – und hatte dazwischen eine Achterbahnfahrt verpasst. Die Siltronic Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 50,10 Euro, ein Plus von 5,08 Prozent. Am Mittwoch hatte sie noch bei 46,44 Euro geschlossen.
Siltronic Aktie: Plus 11, minus 8, minus 7, plus 5 Prozent – eine Woche wie im Schleudergang und am Ende wieder über 50 Euro
Kaum eine deutsche Aktie schwankte in dieser Woche so stark wie der Münchner Waferhersteller. Die Siltronic Aktie schließt über der runden Marke. Der Abwärtstrend seit Oktober ist damit nicht gebrochen.
Siltronic AG · ISIN: DE000WAF3001 · WKN: WAF300 · Handelssymbol: WAF · US-Handelssymbol: nicht ermittelt
Die Woche
Vier Tage, vier Richtungswechsel
Am Montag sprang die Aktie mit der Erholung der KI-Werte um rund elf Prozent. Am Dienstag folgten Gewinnmitnahmen und ein Minus von 8,42 Prozent, am Mittwoch drückte der Ausverkauf bei Chipaktien den Kurs um weitere 7,21 Prozent auf 46,44 Euro. Am Donnerstag ging es auf 47,68 Euro nach oben, am Freitag zeitweise bis auf 51,10 Euro.
Zum Handelsschluss gehörte Siltronic zu den größten Gewinnern in MDAX und TecDAX. Der Xetra-Umsatz lag bei rund fünf Millionen Euro – bei so geringem Volumen reichen wenige Aufträge für große Ausschläge.
Siltronic liefert die Scheiben, aus denen Chips entstehen. Das Unternehmen steht ganz am Anfang der Kette – und spürt jede Stimmungsänderung in der Halbleiterbranche doppelt.
Das Bild
Erholung im Abwärtstrend
Die 50 Euro haben Signalwirkung, mehr nicht. Seit Mitte Oktober befindet sich die Aktie nach technischer Lesart in einem langfristigen Abwärtstrend und hat in dieser Zeit rund ein Drittel verloren. Noch am Donnerstag markierte sie an der Börse Stuttgart ein Sechs-Monats-Tief. Mitte November hatte sie bei 55 Euro geschlossen.
Fundamental hängt der Kurs an der Nachfrage nach Siliziumscheiben. Die Hersteller von KI-Chips sind ausgelastet, andere Bereiche der Branche bauen noch Lagerbestände ab. Am Freitag veröffentlichte Siltronic zudem zwei Stimmrechtsmitteilungen: Großaktionäre haben in dieser Woche Meldeschwellen berührt.
Häufige Fragen zur Siltronic Aktie
Wo steht die Siltronic Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 50,10 Euro (plus 5,08 Prozent).
Warum schwankt sie so stark?
Weil sie eng mit der Stimmung für Halbleiterwerte läuft und das Handelsvolumen gering ist.
Ist der Abwärtstrend beendet?
Nein. Die Aktie liegt weiter deutlich unter ihrem Niveau von Mitte Oktober.
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