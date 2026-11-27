Siltronic Aktie: Die 50 Euro sind zurück – der Waferhersteller schließt als MDAX Gewinner über der runden Marke

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:05 2 Min.

Die Siltronic Aktie steigt am Freitag um 5,08 Prozent auf 50,10 Euro und gehört am Abend zu den größten MDAX Gewinnern. Der europäische Technologiesektor erholt sich kräftig. Der Münchner Waferhersteller schließt über der Marke von 50 Euro.

Bild: Siltronic AG

Die Siltronic Aktie hält die 50 Euro. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Münchner Waferherstellers bei 50,10 Euro, ein Plus von 2,42 Euro oder 5,08 Prozent. Damit gehört Siltronic am Abend zu den größten MDAX Gewinnern. Am Mittag hatte die Aktie mit 50,90 Euro noch höher notiert. Kurs der Siltronic Aktie am Abend 50,10 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +5,08 % Plus des europäischen Techsektors am Vormittag +2,5 % Kursziel von Berenberg 90 EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026, 17:35 Uhr; dpa-AFX; Siltronic; Berenberg Der Auslöser Warum die Siltronic Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Laut dpa-AFX gab die Erholung der asiatischen Börsen am Freitag auch dem Technologiesektor in Europa Auftrieb: Der Stoxx Europe 600 Technology legte am Vormittag 2,5 Prozent zu. Im MDAX zählten Siltronic, Elmos und AIXTRON zu den Branchengewinnern. Die Fundamentaldaten Mehr Nachfrage, noch Verluste Im dritten Quartal erzielte Siltronic einen Umsatz von 355,4 Millionen Euro und hob die Umsatzprognose für 2026 leicht an. Wegen hoher Abschreibungen blieb ein Periodenergebnis von minus 55,0 Millionen Euro. Berenberg stufte die Aktie danach auf „Kaufen“ hoch, das Kursziel liegt bei 90 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Siltronic Aktie sprechen könnte Schluss über 50 Euro

Umsatzprognose angehoben

Techsektor erholt sich Was Anleger bedenken sollten Weiter Verluste im Quartal

Tageshoch nicht gehalten

Hohe Schwankungen im Chipsektor Einordnung der Redaktion: Die Siltronic Aktie ist MDAX Gewinner und schließt über 50 Euro. Ob die Marke hält, entscheidet sich mit den nächsten Impulsen aus den USA. FAQ Häufige Fragen zur Siltronic Aktie Warum steigt die Siltronic Aktie heute?

Der europäische Technologiesektor erholt sich kräftig, angeführt von den Börsen in Asien. Welches Kursziel nennt Berenberg für Siltronic?

90 Euro bei der Einstufung „Kaufen“. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Siltronic Aktie?

ISIN DE000WAF3001, WKN WAF300. Handelssymbol an deutschen Börsen: WAF. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Siltronic Aktie Die Siltronic Aktie ist am Abend einer der größten MDAX Gewinner und steht wieder über 50 Euro. Die Tech-Erholung trägt den Waferhersteller.

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