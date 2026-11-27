Die Siltronic Aktie hält die 50 Euro. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Münchner Waferherstellers bei 50,10 Euro, ein Plus von 2,42 Euro oder 5,08 Prozent. Damit gehört Siltronic am Abend zu den größten MDAX Gewinnern. Am Mittag hatte die Aktie mit 50,90 Euro noch höher notiert.
Siltronic Aktie: Die 50 Euro sind zurück – der Waferhersteller schließt als MDAX Gewinner über der runden Marke
Die Siltronic Aktie steigt am Freitag um 5,08 Prozent auf 50,10 Euro und gehört am Abend zu den größten MDAX Gewinnern. Der europäische Technologiesektor erholt sich kräftig. Der Münchner Waferhersteller schließt über der Marke von 50 Euro.
Der Auslöser
Warum die Siltronic Aktie als MDAX Gewinner steigt
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Laut dpa-AFX gab die Erholung der asiatischen Börsen am Freitag auch dem Technologiesektor in Europa Auftrieb: Der Stoxx Europe 600 Technology legte am Vormittag 2,5 Prozent zu. Im MDAX zählten Siltronic, Elmos und AIXTRON zu den Branchengewinnern.
Die Fundamentaldaten
Mehr Nachfrage, noch Verluste
Im dritten Quartal erzielte Siltronic einen Umsatz von 355,4 Millionen Euro und hob die Umsatzprognose für 2026 leicht an. Wegen hoher Abschreibungen blieb ein Periodenergebnis von minus 55,0 Millionen Euro. Berenberg stufte die Aktie danach auf „Kaufen“ hoch, das Kursziel liegt bei 90 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Siltronic Aktie ist MDAX Gewinner und schließt über 50 Euro. Ob die Marke hält, entscheidet sich mit den nächsten Impulsen aus den USA.
FAQ
Häufige Fragen zur Siltronic Aktie
Warum steigt die Siltronic Aktie heute?
Der europäische Technologiesektor erholt sich kräftig, angeführt von den Börsen in Asien.
Welches Kursziel nennt Berenberg für Siltronic?
90 Euro bei der Einstufung „Kaufen“.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Siltronic Aktie?
ISIN DE000WAF3001, WKN WAF300. Handelssymbol an deutschen Börsen: WAF. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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