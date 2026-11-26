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Siltronic Aktie: Die Wafer-Nachfrage zieht an – wie viel mehr zahlen die Kunden?

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:56 2 Min.

Siltronic steigt auf 47,68 Euro – das Kursziel von Jefferies liegt noch rund 173% darüber.

Bild: Siltronic AG

Die Siltronic-Aktie (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker: WAF) schließt am 26. November um 17:35 Uhr MEZ bei 47,68 Euro – ein Plus von 0,94 Euro oder 2,01%. Weitaus mehr traut ihr Jefferies zu: In seiner Siltronic-Aktienanalyse vom Vortag bestätigt das Analysehaus nach dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt das Kursziel von 130 Euro und das Rating "buy". Vom Schlusskurs bis zu dieser Marke sind es 82,32 Euro je Aktie. Das entspricht einem rechnerischen Kurspotenzial von rund 172,7%. Wie viel mehr zahlen die Chiphersteller für einen Wafer? Die Nachfrage nach Halbleiterwafern erhole sich auf breiterer Basis, berichten die Analysten von Jefferies. Siltronic rechne deshalb auch mit höheren Preisen für die Siliziumscheiben, auf denen seine Kunden Chips fertigen. Wie weit der Hersteller die Preise anheben könne, sei allerdings offen. Gerade hier lohnt der Blick auf das Jahr 2022. Damals seien die Kunden bereit gewesen, für Wafer deutlich mehr zu bezahlen. Eine vergleichbare Bereitschaft dürfte es diesmal kaum geben, habe das Management in Frankfurt betont. Für Anleger kommt es damit auf zwei Größen an: Eine breitere Erholung könnte Siltronic helfen, mehr Wafer zu verkaufen. Wie viel das Unternehmen an jedem verkauften Wafer zusätzlich erlöst, hängt davon ab, welchen Aufpreis die Kunden akzeptieren. Jefferies hält trotz dieses begrenzten Preisspielraums an der Kaufempfehlung fest. Das Fazit der Siltronic-Aktienanalyse lautet weiterhin: Kursziel 130 Euro, Rating "buy". Selbst nach dem heutigen Kursanstieg müsste sich die Aktie mehr als verdoppeln, um das Ziel von Jefferies zu erreichen. Teilt den Artikel mit euren Freunden – am besten mit demjenigen, der bei "Chips werden teurer" zuerst nachschaut, was die Tüte Paprika kostet. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 26. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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