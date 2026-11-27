Der Silberpreis meldet sich am Freitag mit einem kräftigen Satz zurück: Spot-Silber steigt am Vormittag um rund 5% auf etwa 43,5 bis 44,4 Dollar je Feinunze, nachdem das Metall am Mittwoch zeitweise unter die Marke von 40 Dollar gefallen war, den tiefsten Stand seit August 2025. Auch Gold legt zu, Silberminen wie Fresnillo gewinnen rund 5%. Die Auswirkungen auf Märkte und Silberaktien sind spürbar, doch die entscheidende Frage bleibt: Ist das der Boden - oder nur eine Gegenbewegung im dünnen Feiertagshandel, bevor die Fed im Dezember die Zinsen erhöht?
Silberpreis springt um 5% nach oben: Pan American Silver und Hecla Mining im Aufwind - Ist der Absturz unter 40 Dollar vorbei?
Nach dem Absturz unter 40 Dollar springt Silber am Freitag um rund 5% auf etwa 44 Dollar je Unze. Was hinter der Erholung steckt, warum die Fed-Zinserhöhung das Risiko bleibt und was das für Pan American Silver, Hecla Mining und Fresnillo bedeutet.
Der Auslöser
Warum Silber nach dem Absturz plötzlich um 5% springt
Nach Marktberichten kommen mehrere Faktoren zusammen. Erstens stabilisieren sich Technologie- und KI-Werte nach den schwachen Tagen: In Asien legten Nikkei 225 und KOSPI zu, Anleger müssen weniger Gold und Silber verkaufen, um Verluste an den Aktienmärkten auszugleichen. Zweitens ist der Handel dünn: Die US-Börsen waren am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen, schon kleine Käufe bewegen den Preis. Drittens verstärken Eindeckungen von Leerverkäufen die Bewegung - Kupfer-Futures steigen am Freitag um 5,2%, nach Einschätzung der Bank ING ebenfalls durch Short-Covering verstärkt. Der Dollar-Index gibt dagegen nur minimal nach und liegt bei rund 103,7; als Hauptgrund taugt der Dollar damit nicht.
Silber läuft dabei besser als Gold: Gold-Futures steigen um 3,8% auf 3.670 Dollar je Unze, das Gold-Silber-Verhältnis fällt auf rund 82,5 von zuvor 85,8. Wer auf die Erholung des Silberpreises setzt, wettet damit auch auf eine Entspannung an den Aktienmärkten.
Die Erholung folgt auf eine brutale Korrektur. Vom Rekordhoch bei rund 121 Dollar Ende Januar hat Silber etwa 64% verloren, allein im vergangenen Monat waren es laut Trading Economics rund 18%. Am Mittwoch rutschte der Silberpreis zeitweise unter 40 Dollar.
Die Fed
Zinsangst bleibt: Die Zinserhöhung am 9. Dezember ist fast eingepreist
Die Erholung ändert nichts am Gegenwind aus den USA. Die Kernrate des PCE-Preisindex stieg im Oktober auf 3,3% gegenüber dem Vorjahr (erwartet: 3,2%), der höchste Wert seit 2023. Das US-Wachstum im dritten Quartal fiel mit 4,3% deutlich stärker aus als erwartet (3,5%). Die Märkte rechnen deshalb fest mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte beim Fed-Entscheid am 9. Dezember; Prognosemärkte sehen die Wahrscheinlichkeit bei über 90%. Silber wirft keine Zinsen ab, höhere Leitzinsen machen das Metall im Vergleich zu verzinsten Anlagen weniger attraktiv. Dazu pendelt die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen seit Mitte November um die Marke von 5%, und neue US-Zollpläne gegen chinesische Importe erhöhen die Unsicherheit.
Jefferies-Analyst Mohit Kumar sieht die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember als Höhepunkt der geldpolitischen Härte. Zugleich warnt er, dass die dünne Liquidität zum Jahresende Kursbewegungen übertreiben kann, nach oben wie nach unten.
Die Charttechnik
Was die Marke von 40 Dollar jetzt bedeutet
Die Marke von 40 Dollar ist der Boden, den Käufer bisher verteidigt haben. Fällt sie nachhaltig, nennen Marktbeobachter 38 und 35 Dollar als nächste Ziele. Nach oben liegt ein erster Widerstand bei 45 Dollar, darüber die 20-Tage-Linie bei rund 47 Dollar. Die Modelle von Trading Economics rechnen dagegen mit rund 40 Dollar zum Jahresende und knapp 33 Dollar in zwölf Monaten, eine Modellprognose und keine Vorhersage.
Der Aktienbezug
Silberaktien: Wer vom Rebound am stärksten profitiert
Für Silberaktien wirkt der Silberpreis wie ein Hebel: Weil viele Kosten einer Mine fest sind, schlagen steigende Silberpreise überproportional auf Gewinn und Aktienkurs durch, fallende ebenso. Die drei wichtigsten Namen im Überblick:
|Aktie
|Letzter Stand
|Veränderung
|Einordnung
|Pan American Silver
|31,07 $
|-3,9%
|nahe Jahrestief von 30,37 $
|Hecla Mining
|10,90 $
|-2,7%
|Mittwoch zeitweise +3,4% auf 11,28 $
|Fresnillo
|2.190 p
|+5,5%
|Freitagvormittag weitere rund 5%
Kurse der US-Titel: Schluss Dienstag, 24. November. Fresnillo: Schluss Donnerstag, 26. November, in Pence.
Quelle: Google Finance, Motley Fool, Yahoo Finance, Investing.com
Pan American Silver (PAAS): nahe dem Jahrestief
Die Aktie liegt nur rund 2% über dem Jahrestief, das 52-Wochen-Hoch steht bei 69,99 Dollar. Am Dienstag stufte die Bank of America sie von Kaufen auf Neutral herab. Der Produzent mit Minen in Nord- und Südamerika zahlt eine Quartalsdividende von 0,18 Dollar (Rendite rund 2,4%). Das KGV von rund 8 beruht auf Gewinnen der vergangenen zwölf Monate, in denen Silber deutlich teurer war als heute.
Hecla Mining (HL): der Hebel auf den Silberpreis
Der US-Produzent von Silber und Gold wurde am Dienstag mit 48,6 Millionen Aktien gehandelt, rund 5% über dem Dreimonatsschnitt. Die Aktie notiert rund zwei Drittel unter ihrem Hoch vom Januar (52-Wochen-Hoch: 34,17 Dollar). Springt Silber weiter, profitiert Hecla Mining durch den hohen Anteil fester Kosten überproportional, bei einem neuen Rücksetzer gilt das Gegenteil.
Fresnillo (FRES): größter Primärsilberproduzent
Der Londoner FTSE-100-Konzern fördert Silber und Gold in Mexiko und führt am Freitagvormittag die Gewinnerliste im FTSE 100 an. Risiko: Mexikos Silberförderung sank 2025 das dritte Jahr in Folge (-5% auf 172,9 Millionen Unzen), das Land bleibt mit rund einem Fünftel der Weltproduktion aber der größte Förderer.
Der Ausblick
Fed, Daten und der Test der 45 Dollar
Entscheidend für die Auswirkungen auf Märkte, Börsen und Silberaktien sind die kommenden Termine: Anfang Dezember folgen US-Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten, am 9. Dezember entscheidet die Fed, einen Tag später erscheinen die November-Verbraucherpreise. Bis dahin dürfte der Silberpreis stark schwanken.
FAQ
Häufige Fragen zum Silberpreis
Wie hoch ist der Silberpreis aktuell? Am Freitagvormittag liegt Spot-Silber je nach Quelle bei etwa 43,5 bis 44,4 Dollar je Unze.
Warum steigt Silber am Freitag um 5%? Stabilere Technologiewerte, dünner Handel nach Thanksgiving und Short-Covering treiben den Preis, nachdem er am Mittwoch unter 40 Dollar gefallen war.
Wie weit liegt Silber vom Rekordhoch entfernt? Vom Rekord bei rund 121 Dollar Ende Januar fehlen etwa 64%.
Welche Aktien hängen am Silberpreis? Pan American Silver, Hecla Mining und Fresnillo gehören zu den größten börsennotierten Silberproduzenten.
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