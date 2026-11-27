Am Vortag war Silber bis auf 41,44 Dollar gefallen, am Mittwoch hatte boerse.de laut silberpreis.de ein neues 12-Monats-Tief bei 36,01 Euro gemeldet. Die Marktberichte führen die Erholung auf zwei Dinge zurück: Nach dem US-Feiertag kehrt die Kauflaune zurück, und die zuletzt schwachen Technologie- und KI-Aktien stabilisieren sich. Die Metalle waren zuvor als Liquiditätsquelle verkauft worden; mit ruhigeren Aktienmärkten lässt dieser Druck nach (Tradingeconomics, goldreporter.de, 27.11.2026).

Silber ist dabei der Hebel im Edelmetallmarkt: Der Markt ist kleiner und stärker von der Industrie getrieben als der Goldmarkt, deshalb fallen und steigen die Ausschläge größer aus. Das zeigt auch die Bilanz seit Jahresbeginn. Silber liegt in Dollar gerechnet rund 42 Prozent im Minus (Euro: minus 37,9 Prozent), Gold knapp 15,5 Prozent (Euro: minus 9,5 Prozent). Zum Schlusshoch von 116,86 Dollar fehlen dem Silberpreis noch rund 62 Prozent, zum Goldrekord von 5.417,60 Dollar (Schlusshoch) rund 32 Prozent (silberpreis.de, goldpreis.de, 27.11.2026).