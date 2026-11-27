Der Silberpreis hat am Freitag, dem 27. November 2026, kräftig angezogen: Um 12:25 Uhr MEZ (6:25 Uhr in New York) kostete die Feinunze Silber 44,19 US-Dollar beziehungsweise 40,32 Euro, ein Plus von 6,4 Prozent zum Vortag (silberpreis.de). Der Goldpreis legte um 14:07 Uhr MEZ auf 3.668,05 US-Dollar zu, plus 2,9 Prozent (goldpreis.de). Weil Silber damit mehr als doppelt so stark steigt wie Gold, fällt das Gold-Silber-Verhältnis rechnerisch von rund 86 auf 83. Der Handelstag ist kurz: Wegen Thanksgiving endet der reguläre US-Aktienhandel schon um 19 Uhr MEZ (goldreporter.de).
Silberpreis: Plus 6 Prozent auf 44 Dollar, Gold-Silber-Verhältnis fällt auf 83 – ist das mehr als ein Thanksgiving-Rebound?
Silber springt am Freitag um gut 6 Prozent auf rund 44 Dollar je Feinunze und holt damit mehr auf als Gold. Das Gold-Silber-Verhältnis sinkt von 86 auf 83. Warum der Silberpreis stärker zulegt, was Platin und Palladium machen und welche Termine jetzt zählen.
Was heute passiert
Warum steigt der Silberpreis stärker als Gold – und wie belastbar ist die Erholung?
Am Vortag war Silber bis auf 41,44 Dollar gefallen, am Mittwoch hatte boerse.de laut silberpreis.de ein neues 12-Monats-Tief bei 36,01 Euro gemeldet. Die Marktberichte führen die Erholung auf zwei Dinge zurück: Nach dem US-Feiertag kehrt die Kauflaune zurück, und die zuletzt schwachen Technologie- und KI-Aktien stabilisieren sich. Die Metalle waren zuvor als Liquiditätsquelle verkauft worden; mit ruhigeren Aktienmärkten lässt dieser Druck nach (Tradingeconomics, goldreporter.de, 27.11.2026).
Silber ist dabei der Hebel im Edelmetallmarkt: Der Markt ist kleiner und stärker von der Industrie getrieben als der Goldmarkt, deshalb fallen und steigen die Ausschläge größer aus. Das zeigt auch die Bilanz seit Jahresbeginn. Silber liegt in Dollar gerechnet rund 42 Prozent im Minus (Euro: minus 37,9 Prozent), Gold knapp 15,5 Prozent (Euro: minus 9,5 Prozent). Zum Schlusshoch von 116,86 Dollar fehlen dem Silberpreis noch rund 62 Prozent, zum Goldrekord von 5.417,60 Dollar (Schlusshoch) rund 32 Prozent (silberpreis.de, goldpreis.de, 27.11.2026).
|Metall
|Preis in US-Dollar
|Tagesveränderung
|Gold
|3.668,05
|plus 2,9 %
|Silber
|44,19
|plus 6,4 %
|Platin
|1.346,00
|plus 4,0 %
|Palladium
|914,50
|plus 3,9 %
Spotpreise ohne Aufgeld. Silber: Stand 12:25 Uhr MEZ, deshalb nicht exakt zeitgleich mit den übrigen Metallen.
Quelle: goldpreis.de und gold.de (14:07 Uhr MEZ), silberpreis.de (12:25 Uhr MEZ)
Das große Bild
Was bedeutet das Gold-Silber-Verhältnis von 83 – für Gold, Silber und Rohstoff-Aktien?
Das Gold-Silber-Verhältnis gibt an, wie viele Unzen Silber eine Unze Gold kostet. Gestern lag es bei rund 86 (Goldpreis 3.566,39 Dollar, Silberpreis 41,54 Dollar), heute bei etwa 83. Ein hohes Verhältnis zeigt, dass Silber im Vergleich zu Gold schwach bewertet ist; ein Rückgang bedeutet, dass Silber aufholt. In Phasen steigender Metallpreise haben Silber und Silberaktien oft überproportional zugelegt, in Phasen fallender Preise überproportional verloren. Das gilt hier in beiden Richtungen: Die Erholung am Freitag ist stärker, der Absturz seit Januar war es auch.
Für Rohstoff-Aktien bedeutet das: Silberproduzenten wie Pan American Silver, Hecla Mining oder Hochschild Mining reagieren auf Silberbewegungen mit Hebel, weil ihre Kosten je Unze weitgehend feststehen und sich jeder Preissprung direkt auf die Marge auswirkt. Das gilt auch für Streaming-Gesellschaften wie Wheaton Precious Metals. Ob einzelne Aktien am Freitag entsprechend gefolgt sind, ist in unseren Quellen nicht belegt.
Einschätzung der Redaktion: Ein Tag mit sechs Prozent Plus macht noch keine Trendwende. Entscheidend ist, ob Gold die Marke von 3.600 Dollar hält. Goldreporter.de nennt diese Schwelle als Bedingung für die Erholung und einen nachhaltigen Anstieg über 4.000 Dollar als Voraussetzung für eine echte Wende (27.11.2026). Das ist eine Einschätzung Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Die Gegenkräfte
Was spricht noch gegen die Edelmetalle – Zinserhöhung, Realzinsen und ETF-Abflüsse?
Der Gegenwind ist unverändert hoch. Der Markt preist laut Tradingeconomics (25.11.2026) fast sicher eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte im Dezember ein, für Januar liegt die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Anhebung bei rund 60 Prozent. Die Kerninflation nach PCE stieg im Oktober auf 3,3 Prozent im Jahresvergleich, den höchsten Wert seit 2023. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg am Freitag um rund 5 Basispunkte auf 4,92 Prozent (goldreporter.de). Höhere Renditen machen zinslose Anlagen wie Gold und Silber weniger attraktiv. Dazu kommen laut goldreporter.de Milliardenabflüsse beim größten Gold-ETF (Meldung vom 26.11.2026).
Termine
Was Anleger jetzt beobachten – US-Daten, Anleihemarkt und die Fed?
Heute um 14:30 Uhr MEZ erscheinen US-Außenhandelszahlen sowie Lagerbestände im Einzel- und Großhandel (goldreporter.de). Um 19 Uhr MEZ schließt die Wall Street verkürzt, danach entscheidet der Handel in Asien am Montag, ob die Erholung hält. Auf Wochensicht stehen die Inflationsdaten zum Monatswechsel an; die nächste Fed-Sitzung folgt am 9. Dezember (dpa-AFX-Wochenvorschau). Für Silber kommt hinzu, dass die Industrienachfrage von der Konjunktur und von den Tech-Investitionen abhängt, die zuletzt unter Druck standen.
Häufige Fragen
Was Leser jetzt wissen wollen
Wie hoch ist der Silberpreis heute? Um 12:25 Uhr MEZ lag er bei 44,19 US-Dollar beziehungsweise 40,32 Euro je Feinunze, plus 6,4 Prozent (silberpreis.de).
Warum steigt der Silberpreis am 27. November 2026? Nach dem Thanksgiving-Feiertag kehrt die Kauflaune zurück, und die Aktienmärkte stabilisieren sich, nachdem Metalle zuvor als Liquiditätsquelle verkauft wurden.
Wie hoch ist der Goldpreis heute? Um 14:07 Uhr MEZ 3.668,05 US-Dollar beziehungsweise 3.346,35 Euro, plus 2,9 Prozent (goldpreis.de).
Was ist das Gold-Silber-Verhältnis? Es zeigt, wie viele Unzen Silber eine Unze Gold kosten. Es lag am Donnerstag bei rund 86 und fällt am Freitag auf etwa 83.
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