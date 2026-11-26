Sika Aktie: SMI-Gewinner am Abend – Bauchemie-Konzern klettert auf Rang drei

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:03 2 Min.

Die Sika Aktie schließt am Donnerstag 2,40 Prozent höher bei 189,90 Franken und ist drittstärkster SMI-Gewinner. Baunahe Titel sind gesucht, der Bauchemie-Konzern baut sein Plus im Tagesverlauf aus.

Bild: Sika AG

Die Sika Aktie ist am Donnerstagabend der drittgrößte SMI-Gewinner: Das Papier des Bauchemie-Konzerns aus Baar schließt 2,40 Prozent höher bei 189,90 Franken. Am Morgen hatte das Plus erst bei gut 1 Prozent gelegen. Der SMI gewinnt 1,04 Prozent auf 14.817,68 Punkte. SMI-Gewinner am Abend Warum die Sika Aktie gestiegen ist Bauwerte waren am Donnerstag die heimlichen Stars am Schweizer Markt. Laut cash.ch waren baunahe Aktien gesucht: Amrize, Sika, Holcim und Geberit legten gemeinsam zu. Die Bank Vontobel sieht für den Baustoffkonzern Holcim intakte Chancen auf ein gutes Schlussquartal und anhaltenden Schwung im kommenden Jahr. Davon profitierte die Stimmung für die ganze Branche. Dazu kam die Rückkehr der Risikofreude nach der Wende an der Wall Street. Eine eigene Meldung zu Sika gab es nicht. Sika Aktie am Donnerstag, drittstärkster SMI-Wert +2,40 % Schlusskurs der Sika Aktie 189,90 CHF Tagesgewinn je Aktie +4,45 CHF Umsatz nach neun Monaten (+1,6 %) 8,71 Mrd. CHF Quelle : comdirect (26.11.2026, 17.30 Uhr), Sika Sika Aktie: Zwei Gewinntage, 2,7 Prozent Schon am Mittwoch hatte die Sika Aktie gegen den schwachen Markt 0,30 Prozent gewonnen. In zwei Tagen kommt sie damit auf ein Plus von 2,7 Prozent. Die Geschäftszahlen stützen: In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Sika einen Umsatz von 8,71 Milliarden Franken, in Lokalwährungen ein Plus von 4,8 Prozent. Noch im März war die Aktie auf den tiefsten Stand seit Anfang 2019 gefallen. Was die Sika Aktie bremsen kann Starker Franken: Zwischen dem Wachstum in Lokalwährungen und dem Umsatz in Franken liegen mehr als drei Prozentpunkte.

Profitabilität: Bei der Marge hapert es nach Einschätzung von Beobachtern noch.

Stimmung: Der Anstieg beruht auf der Branchenlaune, nicht auf einer Unternehmensnachricht. Ausblick: Wie geht es mit der Sika Aktie weiter? Der SMI-Gewinner Sika profitiert von Infrastrukturprogrammen und vom Bau von Rechenzentren. Für die Sika Aktie zählt, ob das organische Wachstum anhält und ob daraus höhere Margen werden. Stammdaten der genannten Unternehmen Sika AG: ISIN CH0418792922, WKN A2JNV8, Handelssymbol SIKA (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol SXYAY (OTC-ADR)

Holcim Ltd: ISIN CH0012214059, WKN 869898, Handelssymbol HOLN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol HCMLY (OTC-ADR)

Amrize AG: ISIN CH1430134226, WKN A414LY, Handelssymbol AMRZ (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol AMRZ (NYSE)

Geberit AG: ISIN CH0030170408, WKN A0MQWG, Handelssymbol GEBN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol GBERF (OTC)

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