Die Sika Aktie ist am Donnerstagabend der drittgrößte SMI-Gewinner: Das Papier des Bauchemie-Konzerns aus Baar schließt 2,40 Prozent höher bei 189,90 Franken. Am Morgen hatte das Plus erst bei gut 1 Prozent gelegen. Der SMI gewinnt 1,04 Prozent auf 14.817,68 Punkte.
Sika Aktie: SMI-Gewinner am Abend – Bauchemie-Konzern klettert auf Rang drei
Die Sika Aktie schließt am Donnerstag 2,40 Prozent höher bei 189,90 Franken und ist drittstärkster SMI-Gewinner. Baunahe Titel sind gesucht, der Bauchemie-Konzern baut sein Plus im Tagesverlauf aus.
SMI-Gewinner am Abend
Warum die Sika Aktie gestiegen ist
Bauwerte waren am Donnerstag die heimlichen Stars am Schweizer Markt.
Laut cash.ch waren baunahe Aktien gesucht: Amrize, Sika, Holcim und Geberit legten gemeinsam zu. Die Bank Vontobel sieht für den Baustoffkonzern Holcim intakte Chancen auf ein gutes Schlussquartal und anhaltenden Schwung im kommenden Jahr. Davon profitierte die Stimmung für die ganze Branche. Dazu kam die Rückkehr der Risikofreude nach der Wende an der Wall Street. Eine eigene Meldung zu Sika gab es nicht.
Sika Aktie: Zwei Gewinntage, 2,7 Prozent
Schon am Mittwoch hatte die Sika Aktie gegen den schwachen Markt 0,30 Prozent gewonnen. In zwei Tagen kommt sie damit auf ein Plus von 2,7 Prozent. Die Geschäftszahlen stützen: In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Sika einen Umsatz von 8,71 Milliarden Franken, in Lokalwährungen ein Plus von 4,8 Prozent. Noch im März war die Aktie auf den tiefsten Stand seit Anfang 2019 gefallen.
Ausblick: Wie geht es mit der Sika Aktie weiter?
Der SMI-Gewinner Sika profitiert von Infrastrukturprogrammen und vom Bau von Rechenzentren. Für die Sika Aktie zählt, ob das organische Wachstum anhält und ob daraus höhere Margen werden.
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