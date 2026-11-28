Siemens Healthineers Aktie: Volle Auftragsbücher, vorsichtiger Ausblick – und zwei Abspaltungen auf einmal

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 14:15 3 Min.

Siemens Healthineers schließt das Jahr stark ab, plant aber mit weniger Gewinn je Aktie. Dazu kommen die Trennung von Siemens und der Umbau der Diagnostik. Was die Siemens Healthineers Aktie jetzt bewegt.

Bild: Siemens Healthineers

Selten war bei einem DAX-Konzern so viel gleichzeitig in Bewegung. Siemens Healthineers meldet ein starkes Schlussquartal, bereitet die Loslösung vom Mutterkonzern vor und stellt die Labordiagnostik auf eigene Füße. Die Siemens Healthineers Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra unverändert bei 43,53 Euro. Die Ruhe täuscht: Hinter dem Kurs läuft ein Großumbau. Siemens Healthineers AG · ISIN: DE000SHL1006 · WKN: SHL100 · Handelssymbol: SHL · US-Handelssymbol: SMMNY Siemens AG · ISIN: DE0007236101 · WKN: 723610 · Handelssymbol: SIE · US-Handelssymbol: SIEGY Prognose bereinigtes Ergebnis je Aktie 2027 (Vorjahr 2,42 €) 2,20–2,40 € vergleichbares Umsatzwachstum im vierten Quartal +5,9 % Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz bei Geräten 1,15 Xetra-Schluss am 27. November 43,53 € Quelle : Siemens Healthineers, Jahreszahlen vom 5. November 2026; Xetra-Schlusskurs 27.11.2026 Die Zahlen Starkes Finale, gebremster Ausblick Im Geschäftsjahr 2026, das am 30. September endete, wuchs der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 4,0 Prozent auf 23,63 Milliarden Euro. Die bereinigte EBIT-Marge lag bei 16,2 Prozent, das bereinigte Ergebnis je Aktie bei 2,42 Euro, der Free Cashflow bei rund 2,4 Milliarden Euro. Die Dividende soll unverändert 1,00 Euro je Aktie betragen. Im Schlussquartal beschleunigte sich das Wachstum auf 5,9 Prozent, die Bildgebung legte um 10,0 Prozent zu. Für 2027 stellt das Management ein vergleichbares Umsatzwachstum von 4,0 bis 5,0 Prozent und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro in Aussicht. Analysten hatten laut dpa-AFX mit 5,5 Prozent Wachstum und 2,37 Euro gerechnet. Die gesamte Gewinnspanne liegt damit unter dem Vorjahreswert – am Tag der Zahlen gab die Aktie nach. Der Umbau Abschied von Siemens, Neustart für die Diagnostik Die Schwachstelle bleibt die Labordiagnostik. Ihr vergleichbarer Umsatz sank im vierten Quartal um 4,2 Prozent, die Marge lag bei 5,4 Prozent. Siemens Healthineers bereitet das Geschäft nun unter dem Namen Olyrian Diagnostics als eigenständige Organisation vor; der Übergang soll bis Mitte 2028 abgeschlossen sein. Parallel läuft die Trennung vom Mehrheitsaktionär Siemens, der seine Beteiligung abspalten will. Das Management verweist auf ein solides Investment-Grade-Rating für die eigenständige Finanzierung und erwartet, dass ein höherer Streubesitz die Aktie für spezialisierte Gesundheitsinvestoren interessanter macht. Kurzfristig kann eine solche Abspaltung aber auch Verkaufsdruck auslösen, wenn Siemens-Aktionäre die neuen Anteile nicht halten wollen. David Adlington von JPMorgan bezeichnete nach den Jahreszahlen Anfang November 2026 die Auftragslage als Glanzpunkt, wertete den Ausblick als konservativ und bestätigte „Overweight“ mit einem Kursziel von 57,40 Euro. Deutsche Bank Research blieb am 6. November bei „Hold“ mit 39 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Siemens Healthineers Aktie spricht Volle Auftragsbücher, starke Bildgebung, hoher Free Cashflow und ein Ausblick, den einzelne Analysten für vorsichtig kalkuliert halten. Was dagegen spricht Sinkendes Gewinnziel, schwache Diagnostik, Kosten der Neuordnung und möglicher Angebotsüberhang durch die Abspaltung. Häufige Fragen zur Siemens Healthineers Aktie Wo steht die Siemens Healthineers Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra unverändert bei 43,53 Euro. Warum enttäuschte der Ausblick?

Das Gewinnziel von 2,20 bis 2,40 Euro je Aktie liegt unter dem Vorjahreswert von 2,42 Euro und unter der Markterwartung. Was passiert mit der Diagnostik?

Sie wird als Olyrian Diagnostics eigenständig aufgestellt, der Übergang soll bis Mitte 2028 dauern. Fazit: Gutes Geschäft, viele Baustellen Die Siemens Healthineers Aktie steckt zwischen operativer Stärke und strukturellem Umbau. Solange Abspaltung und Diagnostik-Neuordnung laufen, dürfte der Kurs stärker auf Nachrichten zur Struktur reagieren als auf einzelne Quartale.

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