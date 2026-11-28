Selten war bei einem DAX-Konzern so viel gleichzeitig in Bewegung. Siemens Healthineers meldet ein starkes Schlussquartal, bereitet die Loslösung vom Mutterkonzern vor und stellt die Labordiagnostik auf eigene Füße. Die Siemens Healthineers Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra unverändert bei 43,53 Euro. Die Ruhe täuscht: Hinter dem Kurs läuft ein Großumbau.
Siemens Healthineers Aktie: Volle Auftragsbücher, vorsichtiger Ausblick – und zwei Abspaltungen auf einmal
Siemens Healthineers schließt das Jahr stark ab, plant aber mit weniger Gewinn je Aktie. Dazu kommen die Trennung von Siemens und der Umbau der Diagnostik. Was die Siemens Healthineers Aktie jetzt bewegt.
Siemens Healthineers AG · ISIN: DE000SHL1006 · WKN: SHL100 · Handelssymbol: SHL · US-Handelssymbol: SMMNY
Siemens AG · ISIN: DE0007236101 · WKN: 723610 · Handelssymbol: SIE · US-Handelssymbol: SIEGY
Die Zahlen
Starkes Finale, gebremster Ausblick
Im Geschäftsjahr 2026, das am 30. September endete, wuchs der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 4,0 Prozent auf 23,63 Milliarden Euro. Die bereinigte EBIT-Marge lag bei 16,2 Prozent, das bereinigte Ergebnis je Aktie bei 2,42 Euro, der Free Cashflow bei rund 2,4 Milliarden Euro. Die Dividende soll unverändert 1,00 Euro je Aktie betragen. Im Schlussquartal beschleunigte sich das Wachstum auf 5,9 Prozent, die Bildgebung legte um 10,0 Prozent zu.
Für 2027 stellt das Management ein vergleichbares Umsatzwachstum von 4,0 bis 5,0 Prozent und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro in Aussicht. Analysten hatten laut dpa-AFX mit 5,5 Prozent Wachstum und 2,37 Euro gerechnet. Die gesamte Gewinnspanne liegt damit unter dem Vorjahreswert – am Tag der Zahlen gab die Aktie nach.
Die Aufträge sagen: Das Kerngeschäft brummt. Der Ausblick sagt: Der Umbau kostet. Beides stimmt – und genau deshalb tritt der Kurs auf der Stelle.
Der Umbau
Abschied von Siemens, Neustart für die Diagnostik
Die Schwachstelle bleibt die Labordiagnostik. Ihr vergleichbarer Umsatz sank im vierten Quartal um 4,2 Prozent, die Marge lag bei 5,4 Prozent. Siemens Healthineers bereitet das Geschäft nun unter dem Namen Olyrian Diagnostics als eigenständige Organisation vor; der Übergang soll bis Mitte 2028 abgeschlossen sein.
Parallel läuft die Trennung vom Mehrheitsaktionär Siemens, der seine Beteiligung abspalten will. Das Management verweist auf ein solides Investment-Grade-Rating für die eigenständige Finanzierung und erwartet, dass ein höherer Streubesitz die Aktie für spezialisierte Gesundheitsinvestoren interessanter macht. Kurzfristig kann eine solche Abspaltung aber auch Verkaufsdruck auslösen, wenn Siemens-Aktionäre die neuen Anteile nicht halten wollen.
David Adlington von JPMorgan bezeichnete nach den Jahreszahlen Anfang November 2026 die Auftragslage als Glanzpunkt, wertete den Ausblick als konservativ und bestätigte „Overweight“ mit einem Kursziel von 57,40 Euro. Deutsche Bank Research blieb am 6. November bei „Hold“ mit 39 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Siemens Healthineers Aktie
Wo steht die Siemens Healthineers Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra unverändert bei 43,53 Euro.
Warum enttäuschte der Ausblick?
Das Gewinnziel von 2,20 bis 2,40 Euro je Aktie liegt unter dem Vorjahreswert von 2,42 Euro und unter der Markterwartung.
Was passiert mit der Diagnostik?
Sie wird als Olyrian Diagnostics eigenständig aufgestellt, der Übergang soll bis Mitte 2028 dauern.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.