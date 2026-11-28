Die Siemens Healthineers Aktienanalyse von JPMorgan vom 26. November 2026 liefert ein positives Signal für die Aktionäre des deutschen Medizintechnik-Giganten. David Adlington bestätigt das Rating "overweight" und das Kursziel von 57,40 Euro. Gegenüber dem Freitagsschlusskurs von 43,78 Euro ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 31,11 Prozent. Die von JPMorgan hervorgehobenen Chancen auf positive Ergebnisüberraschungen stehen allerdings einem anspruchsvollen fundamentalen Umfeld und dem weiterhin belastenden Aktienüberhang gegenüber. Das florierende Imaging-Geschäft, die strategische Neuausrichtung des Diagnostikbereichs und die zunehmende Eigenständigkeit des Konzerns könnten zusätzliche Perspektiven eröffnen. Gleichzeitig bleiben Risiken durch Handelskonflikte, Wechselkurse, regulatorische Veränderungen und mögliche Transformationskosten bestehen. Einen wichtigen Anhaltspunkt für die weitere Entwicklung dürften die am 4. Februar 2027 vorgesehenen Quartalszahlen liefern. Sollte Siemens Healthineers die konservativen Gewinnerwartungen übertreffen und seine strategische Neuausrichtung erfolgreich umsetzen, könnte sich die optimistische Einschätzung von JPMorgan-Analyst David Adlington als berechtigt erweisen. Das Jahr 2027 dürfte für die Siemens Healthineers-Aktie damit zu einem entscheidenden Bewährungsjahr werden.

Siemens Healthineers baut hochmoderne Computertomografen, aber um verpasste Börsenchancen zu erkennen, brauchen Ihre Freunde kein Millionen-Euro-Gerät – ein Klick auf „Teilen“ genügt! Also schnell weiterleiten, bevor beim nächsten Depot-Check nur noch akuter Renditemangel diagnostiziert wird!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 28. November 2026

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