Welche Prognose gilt für 2027?

Ein vergleichbares Umsatzwachstum von 4,0 bis 5,0 Prozent und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro.

Wie soll das Unternehmen künftig heißen?

Nach der geplanten Abspaltung „Healthineers“, vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung im Februar 2027.

Welche Dividende ist geplant?

Unverändert 1,00 Euro je Aktie.