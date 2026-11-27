Siemens Healthineers bereitet den großen Schritt vor: die Loslösung vom Mutterkonzern. Nach der für 2027 geplanten Abspaltung soll das Unternehmen nur noch „Healthineers“ heißen. Operativ endete das Geschäftsjahr mit einem starken Schlussquartal. Doch der vorsichtige Ausblick für das neue Jahr ließ die Siemens Healthineers Aktie nachgeben.
Siemens Healthineers Aktie: Starkes Schlussquartal, vorsichtige Prognose, neuer Name – Abschied von Siemens mit Ansage
Umsatz plus 5,9 Prozent im vierten Quartal, 2,4 Milliarden Euro Free Cashflow, bald nur noch „Healthineers“. Doch der Ausblick für 2027 enttäuscht. Die Siemens Healthineers Aktie im Check.
Siemens Healthineers AG · ISIN: DE000SHL1006 · WKN: SHL100 · Handelssymbol: SHL · US-Handelssymbol: SMMNY
Die Zahlen
Starker Abschluss, verhaltener Ausblick
Siemens Healthineers erzielte im Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von rund 23,6 Milliarden Euro bei einem vergleichbaren Wachstum von 4,0 Prozent. Im vierten Quartal beschleunigte sich das Wachstum auf 5,9 Prozent, die bereinigte EBIT-Marge erreichte 15,9 Prozent, und das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz im Gerätegeschäft lag bei starken 1,15. Der Free Cashflow betrug rund 2,4 Milliarden Euro, die Dividende soll bei 1,00 Euro je Aktie bleiben. Für 2027 erwartet der Konzern ein vergleichbares Umsatzwachstum von 4,0 bis 5,0 Prozent und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro – nach 2,42 Euro im Jahr 2026. Diese vorsichtige Prognose dürfte die Kursschwäche ausgelöst haben.
Healthineers wird bald auf eigenen Beinen stehen. Für die Siemens Healthineers Aktie bedeutet das mehr Streubesitz, aber auch den Druck, ohne den starken Mutterkonzern zu überzeugen.
Die Zukunft
Abspaltung und neuer Name
Siemens Healthineers und die Siemens AG (ISIN: DE0007236101 · WKN: 723610 · Handelssymbol: SIE · US-Handelssymbol: SIEGY) kündigten am 5. November an, dass das Unternehmen nach der für 2027 geplanten Abspaltung „Healthineers“ heißen soll. Die Umbenennung bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung im Februar 2027, die Markenumstellung soll drei Jahre dauern. Parallel läuft ein Aktienrückkauf: Seit dem 1. Juni wurden rund 3,68 Millionen Aktien erworben.
Jefferies hob am 9. November das Kursziel von 50 auf 55 Euro an und bestätigte „Buy“. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Siemens Healthineers Aktie
Welche Prognose gilt für 2027?
Ein vergleichbares Umsatzwachstum von 4,0 bis 5,0 Prozent und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro.
Wie soll das Unternehmen künftig heißen?
Nach der geplanten Abspaltung „Healthineers“, vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung im Februar 2027.
Welche Dividende ist geplant?
Unverändert 1,00 Euro je Aktie.
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