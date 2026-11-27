Wie lautet die Siemens Healthineers Aktienprognose der Analysten? Nach Börse Express empfehlen 7 von 10 Analysten die Aktie zum Kaufen, 3 zum Halten. Das sind Einschätzungen Dritter.

Welches Kursziel hat die Siemens Healthineers Aktie? Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 47,27 Euro (finanzen.net), die Spanne bei 38,00 bis 57,40 Euro. Der Schlusskurs am 26.11.2026 lag bei 43,84 Euro.

Wie lautet die Siemens Healthineers Aktie Prognose des Unternehmens? Für 2027 erwartet das Unternehmen vergleichbares Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro.

Warum hat Bernstein die Siemens Healthineers Aktie abgestuft? Das Haus verweist auf die Bewertung von etwa dem 19-Fachen des erwarteten Gewinns und auf Belastungen im Ergebnis 2027.

Was passiert bei der Abspaltung von Siemens? Siemens will 34,1 Prozent seiner Beteiligung im Verhältnis zwei zu eins an die Siemens-Aktionäre übertragen, die Hauptversammlungen sollen im Februar 2027 entscheiden.