Die Siemens Healthineers Aktie (ISIN: DE000SHL1006, Ticker: SHL) schloss am Donnerstag, dem 26.11.2026, laut Börse Express bei 43,84 Euro. Die Siemens Healthineers Aktie Prognose der Analysten ist gespalten: Barclays hob sein Kursziel Anfang November auf 51 Euro an, ODDO BHF auf 49 Euro, doch Bernstein stufte die Aktie am 13.11.2026 auf Market-Perform ab. Im Schnitt liegt das Kursziel bei 47,27 Euro, die Spanne reicht von 38 bis 57,40 Euro.
Siemens Healthineers Aktie Prognose: Analysten heben Kursziele, Bernstein stuft ab – wer hat bei der Healthineers-Aktie recht?
Die Siemens Healthineers Aktie Prognose der Analysten: Barclays und ODDO BHF erhöhen ihre Kursziele, Bernstein stuft auf Market-Perform ab. Dazu die Unternehmensprognose für 2027, der Kursziel-Überblick und was die Abspaltung von Siemens bedeutet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens Healthineers AG
- ISIN / Ticker
- DE000SHL1006 / SHL
- Index
- DAX
- Marktkapitalisierung
- ca. 48,5 Mrd. EUR (26.11.2026)
- Dividende (Vorschlag)
- 1,00 EUR je Aktie
- Nächster Termin
- Februar 2027: Hauptversammlungen zur Abspaltung (genaue Termine nicht bestätigt)
Stand: 26.11.2026, Kurs: Schlusskurs 26.11.2026 laut Börse Express; ein Kurs für den 27.11.2026 lag nicht vor
Was ist passiert?
Warum streiten die Analysten über die Siemens Healthineers Aktie?
Die Zahlen waren solide, der Ausblick sorgte für Ernüchterung: Beim Ergebnis je Aktie peilt das Unternehmen 2027 kaum Wachstum an.
Am 05.11.2026 hat Siemens Healthineers das Geschäftsjahr 2026 (Ende September) abgeschlossen. Der Umsatz lag bei rund 23,6 Milliarden Euro, vergleichbar ein Plus von 4,0 Prozent, die bereinigte EBIT-Marge bei 16,2 Prozent, der Free Cashflow bei rund 2,4 Milliarden Euro. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet das Unternehmen ein vergleichbares Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro, im Mittel also eine Stagnation. Zugleich plant der Konzern ein Effizienzprogramm für die Jahre 2028 bis 2030. Hinzu kommt die geplante Abspaltung: Siemens will 34,1 Prozent seiner Healthineers-Beteiligung an die eigenen Aktionäre übertragen, im Verhältnis zwei Siemens-Aktien zu einer Healthineers-Aktie. Beide Hauptversammlungen sollen im Februar 2027 abstimmen.
Das Geschäft läuft damit besser als der Kurs hergibt. Im vierten Quartal wuchs der vergleichbare Umsatz um 5,9 Prozent auf 6,784 Milliarden Euro, das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,69 Euro nach einer Erwartung von 0,68 Euro. Die Marge sank allerdings auf 15,9 Prozent nach 17,4 Prozent im Vorjahr. Genau diese Spannung bestimmt die Siemens Healthineers Aktienprognose.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient die Siemens Healthineers Aktie?
Siemens Healthineers ist einer der weltweit größten Anbieter von Medizintechnik. Das Geschäft gliedert sich in Imaging (bildgebende Verfahren wie Computertomografie und MRT), Diagnostics (Labordiagnostik) und Precision Therapy. Treiber ist die Bildgebung: Imaging wuchs im vierten Quartal um 10,0 Prozent bei einer Marge von 21,9 Prozent, Precision Therapy um 4,8 Prozent bei 13,8 Prozent. Das Diagnostik-Segment schrumpfte dagegen um 4,2 Prozent bei einer Marge von 5,4 Prozent, im vierten Jahr in Folge. Einen Verkauf gibt es nicht; Konzernchef Bernd Montag will das Geschäft neu positionieren und den Carve-out-Prozess einleiten.
|Segment
|Umsatzwachstum
|Marge
|Imaging
|+10,0 %
|21,9 %
|Precision Therapy
|+4,8 %
|13,8 %
|Diagnostics
|-4,2 %
|5,4 %
|Konzern
|+5,9 %
|15,9 %
Vergleichbares Umsatzwachstum und bereinigte EBIT-Marge im Quartal bis 30.09.2026.
Quelle: Siemens-Healthineers-Pressemitteilung vom 05.11.2026 laut goldesel.de
Analysten
Wie lautet die Siemens Healthineers Aktienprognose der Analysten?
Laut Börse Express (Stand 09.11.2026) empfehlen 7 von 10 Analysten die Aktie zum Kaufen, 3 zum Halten, keiner zum Verkaufen, das durchschnittliche Kursziel liegt dort bei 46,00 Euro. Finanzen.net nennt für zehn Analysen ein durchschnittliches Kursziel von 47,27 Euro und eine Spanne von 38,00 bis 57,40 Euro. Gemessen am Schlusskurs von 43,84 Euro entspricht das einem rechnerischen Abstand von rund 8 Prozent. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Kursziele von aktiencheck.de.
Kursziele im Überblick
Welches Kursziel trauen Analysten der Siemens Healthineers Aktie zu?
Am 06.11.2026 erhöhten drei Häuser ihre Ziele, eine Woche später folgte die Abstufung durch Bernstein.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Barclays
|Overweight
|51,00 EUR (zuvor 47,50 EUR)
|06.11.2026
|goldesel.de
|ODDO BHF
|Outperform
|49,00 EUR (zuvor 45,00 EUR)
|06.11.2026
|goldesel.de
|Bernstein
|Market-Perform (abgestuft)
|44,00 EUR (zuvor 44,50 EUR)
|13.11.2026
|goldesel.de
|JPMorgan
|–
|57,40 EUR (höchstes Ziel)
|ohne Datum
|finanzen.net
|UBS
|–
|38,00 EUR (niedrigstes Ziel)
|ohne Datum
|finanzen.net
Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter. Ziele von JPMorgan, Jefferies und UBS stammen aus der finanzen.net-Übersicht ohne Datum und Rating.
Quelle: goldesel.de (06.11. und 13.11.2026), finanzen.net (Stand 27.11.2026)
Bernstein begründet die Abstufung mit der Bewertung: Die Aktie kostet laut dem Haus etwa das 19-Fache der erwarteten Gewinne, GE HealthCare etwa das 15-Fache, Philips etwa das 16-Fache. Für 2027 rechnet Bernstein mit 4,2 Prozent organischem Wachstum und einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 2,31 Euro. Belastungen sieht das Haus unter anderem bei Speicherpreisen, höheren Finanzaufwendungen, Einmalkosten und der zentralisierten Beschaffung in China.
Charttechnik
Wo steht die Siemens Healthineers Aktie im Chart?
Die Siemens Healthineers Aktie liegt nach Börse Express (Kurs 26.11.2026) 5,7 Prozent über ihrer 50-Tage-Linie bei 41,15 Euro und 14,4 Prozent über der 200-Tage-Linie bei 38,04 Euro. Der Relative-Stärke-Index von 41,2 gilt als neutral. Das 52-Wochen-Hoch liegt je nach Quelle bei rund 47,2 bis 47,3 Euro, das Tief bei rund 32,8 bis 33,2 Euro. Auf Sicht von 30 Tagen hat die Aktie rund 3,8 Prozent zugelegt.
Bewertung
Ist die Siemens Healthineers Aktie teuer?
Das erwartete KGV liegt nach Börse Express bei rund 19,3. Bernstein stellt das gegen GE HealthCare mit rund 15 und Philips mit rund 16. Die Aktie ist damit mit einem Aufschlag zu den Wettbewerbern bewertet, den Analysten teils mit dem höheren Anteil des Imaging-Geschäfts begründen. Die Dividende beträgt laut Vorschlag 1,00 Euro je Aktie, unverändert zum Vorjahr, die Rendite liegt bei gut 2 Prozent.
Szenarien
Siemens Healthineers Aktienprognose: Bull, Base und Bear laut Analysten
|Szenario
|Kursziel laut Dritten
|Begründung der Analysten
|Bull-Case
|49 bis 57,40 EUR
|Barclays 51 EUR, ODDO BHF 49 EUR, JPMorgan 57,40 EUR: starkes Imaging, Effizienzprogramm, Abspaltung
|Base-Case
|rund 46 bis 47 EUR
|Durchschnitt 46,00 EUR (Börse Express) bzw. 47,27 EUR (finanzen.net)
|Bear-Case
|38 bis 44 EUR
|Bernstein 44 EUR, UBS 38 EUR: hohe Bewertung, stagnierender Gewinn, schwache Diagnostik
Zuordnung durch die Redaktion anhand veröffentlichter Kursziele; keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: goldesel.de, finanzen.net (Stand 06.–27.11.2026)
Termine
Was Anleger bei der Siemens Healthineers Aktie jetzt beobachten
Februar 2027: Hauptversammlungen von Siemens und Siemens Healthineers zur Abspaltung, genaue Termine nicht bestätigt.
Frühjahr 2027: geplante Entkonsolidierung bei Siemens.
Laufend: Fortschritt beim Carve-out der Diagnostik.
November 2027: Zahlen zum Geschäftsjahr 2027, Termin nicht bestätigt.
FAQ
Häufige Fragen zur Siemens Healthineers Aktie
Wie lautet die Siemens Healthineers Aktienprognose der Analysten? Nach Börse Express empfehlen 7 von 10 Analysten die Aktie zum Kaufen, 3 zum Halten. Das sind Einschätzungen Dritter.
Welches Kursziel hat die Siemens Healthineers Aktie? Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 47,27 Euro (finanzen.net), die Spanne bei 38,00 bis 57,40 Euro. Der Schlusskurs am 26.11.2026 lag bei 43,84 Euro.
Wie lautet die Siemens Healthineers Aktie Prognose des Unternehmens? Für 2027 erwartet das Unternehmen vergleichbares Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro.
Warum hat Bernstein die Siemens Healthineers Aktie abgestuft? Das Haus verweist auf die Bewertung von etwa dem 19-Fachen des erwarteten Gewinns und auf Belastungen im Ergebnis 2027.
Was passiert bei der Abspaltung von Siemens? Siemens will 34,1 Prozent seiner Beteiligung im Verhältnis zwei zu eins an die Siemens-Aktionäre übertragen, die Hauptversammlungen sollen im Februar 2027 entscheiden.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen Dritter wieder: Barclays (Offenlegungen), ODDO BHF (Offenlegungen) und Bernstein (Offenlegungen). Die Weitergabe verantwortet Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. aktiencheck.de gibt kein eigenes Urteil und kein eigenes Kursziel ab.
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- Empfehlung von Barclays, ODDO BHF, Bernstein. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
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- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Barclays, ODDO BHF, Bernstein.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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