Siemens Healthineers Aktie: Olyrian-Abspaltung und schwacher Ausblick - was nun?

Umsatz- und Ertragsentwicklung: Der vergleichbare Umsatz sei um 4,0 Prozent auf 23,63 Milliarden Euro geklettert (nominal: +1,1 Prozent). Unterm Strich habe das Unternehmen einen Gewinn von 2,2 Milliarden Euro erwirtschaftet (+3,5 Prozent zum Vorjahr). Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) sei bei 2,42 Euro gelandet.

Dynamisches Schlussquartal: Im vierten Quartal habe sich das Umsatzwachstum auf 5,9 Prozent beschleunigt (rund 6,8 Mrd. Euro). Getragen worden sei dieser Zuwachs vor allem durch ein zweistelliges Plus im Segment Imaging (Bildgebung), nachdem Umsätze aus dem dritten Quartal hätten realisiert werden können.

Segmente im Detail: Während die Sparte Advanced Therapies inklusive des Krebsspezialisten Varian um 4,8 Prozent habe zulegen können, habe die Labordiagnostik erneut Einbußen verzeichnet.

Auslagerung Olyrian: Siemens Healthineers trenne sich von der Diagnostics-Sparte. Diese werde unter dem Namen Olyrian verselbstständigt und verbleibe lediglich übergangsweise im Konzern. Parallel dazu solle der Markenname des Gesamthauses innerhalb einer dreijährigen Übergangsfrist schrittweise auf Healthineers verkürzt werden.