Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Siemens Healthineers-Aktie (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker: SHL) unter die Lupe.
Siemens Healthineers Aktie: Olyrian-Abspaltung und schwacher Ausblick - was nun?
Siemens Healthineers zeigt trotz gedämpften Gewinnausblicks charttechnische Stärke und richtet sich strategisch neu aus.
Die Siemens Healthineers Aktie zeige sich nach einer dynamischen Erholungsbewegung in robuster Verfassung, sehe sich fundamental jedoch mit einem verhaltenen Ausblick konfrontiert.
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Strategischer Umbau: Der Medizintechnikkonzern plane die Abspaltung der schwächelnden Labordiagnostik-Sparte unter dem Namen Olyrian sowie den sukzessiven Markenübergang zu Healthineers.
Ausblick gedämpft: Die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie liege mit 2,20 bis 2,40 Euro leicht unter dem Vorjahresniveau (2,42 Euro).
Technisches Bild: Sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart würden bullische Signale überwiegen, solange zentrale Durchschnitte verteidigt würden.
Fundamentaldaten im Überblick
Aktueller Kurs: 44,85 EUR
Marktkapitalisierung: 50,20 Mrd. EUR
Umsatz Geschäftsjahr (bereinigt): 23,63 Mrd. EUR (Korrektur: nominal 23,38 Mrd. EUR)
Eigenkapitalquote: 40,89%
KGV (erwartet): 21,44
Performance (4 Wochen): +11,82%
Dividende je Aktie: 1,00 EUR (stabil)
Dividendenrendite: ca. 2,40%
Sektor / Branche: Medizintechnik & Healthcare
Bewertungsfazit: Fair bewertet
Fundamentale Lage: Bildgebung treibe Q4, Sparte Diagnostik weiche
Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe der Medizintechnikkonzern ein solides Resultat erzielt:
Umsatz- und Ertragsentwicklung: Der vergleichbare Umsatz sei um 4,0 Prozent auf 23,63 Milliarden Euro geklettert (nominal: +1,1 Prozent). Unterm Strich habe das Unternehmen einen Gewinn von 2,2 Milliarden Euro erwirtschaftet (+3,5 Prozent zum Vorjahr). Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) sei bei 2,42 Euro gelandet.
Dynamisches Schlussquartal: Im vierten Quartal habe sich das Umsatzwachstum auf 5,9 Prozent beschleunigt (rund 6,8 Mrd. Euro). Getragen worden sei dieser Zuwachs vor allem durch ein zweistelliges Plus im Segment Imaging (Bildgebung), nachdem Umsätze aus dem dritten Quartal hätten realisiert werden können.
Segmente im Detail: Während die Sparte Advanced Therapies inklusive des Krebsspezialisten Varian um 4,8 Prozent habe zulegen können, habe die Labordiagnostik erneut Einbußen verzeichnet.
Auslagerung Olyrian: Siemens Healthineers trenne sich von der Diagnostics-Sparte. Diese werde unter dem Namen Olyrian verselbstständigt und verbleibe lediglich übergangsweise im Konzern. Parallel dazu solle der Markenname des Gesamthauses innerhalb einer dreijährigen Übergangsfrist schrittweise auf Healthineers verkürzt werden.
Verhaltener Ausblick: Für das neue Geschäftsjahr prognostiziere das Management ein vergleichbares Umsatzplus von 4 bis 5 Prozent (Marktkonsens habe bei 5,5 Prozent gelegen). Das bereinigte EPS werde in einer Spanne von 2,20 bis 2,40 Euro erwartet. Die Dividende bleibe mit 1,00 Euro je Aktie stabil.
Chartanalyse der Siemens Healthineers Aktie
Tageschart (Perspektive 12–18 Monate)
Nach einer langen Konsolidierungsphase habe die Siemens Healthineers Aktie im Mai einen tragfähigen Boden gefunden. Mit dem dynamischen Ausbruch über die 40-EUR-Marke Anfang Oktober sei dem Wertpapier der Sprung über alle drei maßgeblichen gleitenden Durchschnitte (SMA20, SMA50 und SMA200) gelungen.
Chartstatus: Bullisch.
Leitplanke: Solange die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 41,33 EUR) notiere, bleibe der Aufwärtstrend intakt.
Aufwärtspotenzial: Auf der Oberseite würden offene GAPs bei 45,97 EUR, 46,37 EUR und 48,45 EUR als Etappenziele fungieren. Ein bestätigter Ausbruch über 48,45 EUR eröffne Spielraum in Richtung 50,00 EUR und später 55,74 EUR.
Rückschlagrisiken: Falle der Kurs unter die SMA20, biete die SMA50 (39,48 EUR) die nächste Auffanglinie. Ein Bruch darunter würde das übergeordnete Bild neutralisieren bis eintrüben.
Wahrscheinlichkeiten Tageschart:
Bullszenario: 55%
Bearszenario: 45%
4-Stunden-Chart (Perspektive ca. 3 Monate)
Im 4-Stunden-Intervall spiegele sich die Erholungsdynamik seit Oktober wider. Die Aktie nutze die kurzfristige SMA20 (43,23 EUR) kontinuierlich als dynamische Unterstützung.
Chartstatus: Bullisch.
Fokus: Etabliere sich der Titel über der SMA20, stünden zeitnah Tests der nächsten Gap-Widerstände an.
Kritische Unterstützungen: Sollte die SMA20 unterschritten werden, diene die SMA50 (42,48 EUR) als nächster Puffer. Erst Kurse deutlich unterhalb dieses Bereichs würden den aktuellen Schwung neutralisieren.
Wahrscheinlichkeiten 4h-Chart:
Bullszenario: 55%
Bearszenario: 45%
Wichtige Kursmarken in der Zusammenfassung
Relevante Widerstände (EUR):
57,88
57,12 (GAP)
55,74
53,22
50,00 (Psychologische Marke)
48,45 (GAP)
46,37 (GAP)
45,97 (GAP)
Relevante Unterstützungen (EUR):
43,66
43,35
43,24 / 43,23 (SMA20 / 4h)
42,49 / 42,48 (SMA50 / 4h)
42,17
41,33 (SMA20 / Tag)
39,65 (SMA200 / 4h)
39,48 (SMA50 / Tag)
39,02 (GAP)
37,80 (SMA200 / Tag)
Fazit
Fundamental liefere die Siemens Healthineers Aktie mit der Olyrian-Abspaltung einen klaren strategischen Fokus auf margenstärkere Wachstumsfelder wie Imaging und Varian. Der zurückhaltende Gewinnausblick bremse zwar vorerst Euphorie, charttechnisch bleibe der Weg des geringsten Widerstands jedoch nach oben gerichtet, solange die Unterstützungszone um 41,30 bis 42,50 Euro verteidigt werde. (Analyse vom 05.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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